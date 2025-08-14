Ξανά Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: 28 εκατομμύρια στη νέα κλήρωση

Νέο Τζακ Ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση του Τζόκερ με το ποσό να εκτοξεύεται στα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Ξανά Τζακ Ποτ στο Τζόκερ αφού οι αριθμοί που έβγαλε η κληρωτίδα δεν ανέδειξαν ούτε και σήμερα κάποιον υπερτυχερό.

Συγκεκριμένα οι τυχεροί αριθμοί για τα 26,5 εκατομμύρια ήταν οι εξής: 16, 1, 24, 28, 22 και Τζόκερ ο αριθμός 4. Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον το αστρονομικό ποσό των 28.500.000 ευρώ.

