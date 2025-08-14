Νέος φόβος για τους ατμιστές: Επιστήμονες βρήκαν επικίνδυνους μύκητες στα στόμια των vapes, τι μπορεί να πάθεις

Σοκαριστική έρευνα αποκαλύπτει επικίνδυνους μύκητες στα στόμια των vapes που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες. Δες τι βρήκαν οι επιστήμονες και ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο.

Αν νομίζεις ότι το στόμιο του ηλεκτρονικού σου τσιγάρου είναι «καθαρό» επειδή μόνο εσύ το χρησιμοποιείς, ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείς. Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα αποκάλυψε κάτι που θα σε κάνει να θες να το πετάξεις αμέσως: επικίνδυνοι μύκητες «κατοικούν» πάνω στα στόμια, ακόμη και στα καινούργια.

Τι έδειξε η έρευνα

Οι επιστήμονες εξέτασαν δεκάδες επαναχρησιμοποιούμενα και μιας χρήσης ηλεκτρονικά τσιγάρα. Ενώ τα περισσότερα επαναχρησιμοποιούμενα δεν έδειξαν παρουσία βακτηρίων, σχεδόν το 50% των μιας χρήσης vapes ήταν «γεμάτα» από μύκητες.

Και δεν μιλάμε για απλούς μικροοργανισμούς: πάνω από το 80% αυτών των μυκήτων μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές πνευμονικές λοιμώξεις και να επηρεάσουν την υγεία συνολικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ερευνητές εντόπισαν το στέλεχος Cystobasidium minutum, που μπορεί να προκαλέσει ακόμα και λοιμώξεις στο αίμα σε άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό.

Πώς φτάνουν οι μύκητες εκεί;

Το μυστικό κρύβεται στον τρόπο λειτουργίας των vapes:

Η υγρή γέμιση (e-liquid) βρίσκεται πάνω σε σφουγγάρι που θερμαίνεται και δημιουργεί ατμό.

Η θερμότητα και η κλειστή δομή του μηχανισμού δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μούχλας .

Οι μύκητες μπορούν να προέλθουν από τα χέρια μας, τον αέρα, τη σκόνη ή ακόμα και από το ίδιο το υγρό πριν την αγορά.

Το μεγαλύτερο λάθος; Οι περισσότεροι χρήστες δεν καθαρίζουν ποτέ το στόμιο.

Κίνδυνοι για την υγεία

Σύμφωνα με την έρευνα, η μόλυνση των e-cigarettes με μύκητες μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (COPD), με συμπτώματα όπως:

Δυσκολία στην αναπνοή

Επίμονος βήχας

Μείωση αντοχής

Το 1/3 των ατμιστών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ήδη αναπνευστικά συμπτώματα.

Και δεν είναι μόνο αυτό…

Άλλη μελέτη, από το Πανεπιστήμιο του Οχάιο, προειδοποιεί ότι ακόμα και τα vapes χωρίς νικοτίνη μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας και να επηρεάσουν την ανάπτυξη του εμβρύου σε εγκυμοσύνη.

Ο καθηγητής James Cray εξηγεί: «Οι περισσότεροι χρήστες είναι νέοι ενήλικες και έφηβοι, δηλαδή άτομα σε ηλικία τεκνοποίησης. Το ανησυχητικό είναι ότι η ανάπτυξη του κεφαλιού του εμβρύου συμβαίνει πολύ νωρίς και μπορεί να εκτεθεί χωρίς η μητέρα να γνωρίζει ότι είναι έγκυος.»

Το «καθαρό» στόμιο του ηλεκτρονικού τσιγάρου σου ίσως να μην είναι καθόλου καθαρό. Οι επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη για καθαρισμό, απολύμανση και –κυρίως– επίγνωση των κινδύνων, ακόμη και για τα vapes χωρίς νικοτίνη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ