«Ο Μεγάλος» έρχεται: Προειδοποίηση-σοκ για τον σεισμό που θα αλλάξει την ιστορία των ΗΠΑ

Νέα μελέτη του Caltech αποκαλύπτει ότι ο επικείμενος «Big One» θα μπορούσε να ξεπεράσει σε μέγεθος και ζημιές κάθε προηγούμενο σεισμό στην Καλιφόρνια. Τι λένε οι ειδικοί και γιατί μιλούν για το χειρότερο σενάριο στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί νέα επιστημονική μελέτη που επαναφέρει στο προσκήνιο τον λεγόμενο «Μεγάλο» σεισμό, έναν ενδεχόμενο γεωλογικό εφιάλτη κατά μήκος του ρήγματος του Αγίου Ανδρέα, ο οποίος -αν συμβεί- ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές άνευ προηγουμένου στη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τους ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (Caltech), ένα τέτοιο χτύπημα του Εγκέλαδου θα μπορούσε να φτάσει τα 7,7 Ρίχτερ, απελευθερώνοντας τεράστια ενέργεια σε κατοικημένες περιοχές της Καλιφόρνια και πέρα από αυτή.

Πού βασίστηκε η μελέτη

Η μελέτη βασίστηκε σε πρόσφατα δεδομένα από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη Μιανμάρ τον Μάρτιο, και ο οποίος κόστισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, τραυματίζοντας ακόμα περισσότερους. Το συγκεκριμένο ρήγμα (Sagaing) παρουσιάζει γεωλογικές ομοιότητες με εκείνο του Αγίου Ανδρέα, κάτι που εγείρει εύλογες ανησυχίες για το τι θα μπορούσε να συμβεί αν ένα παρόμοιο σενάριο εξελιχθεί επί αμερικανικού εδάφους.

Ο συγγραφέας της έρευνας, καθηγητής Jean-Philippe Avouac, τονίζει ότι οι σεισμοί δεν επαναλαμβάνονται πάντα με τον ίδιο τρόπο, ακόμη και στα ίδια ρήγματα. Όπως δήλωσε, κάθε ρήγμα κρύβει πιθανότητες για «απρόβλεπτες ρήξεις» και ενδεχομένως πολύ μεγαλύτερες από τις ιστορικά καταγεγραμμένες.

Η έρευνα υπογραμμίζει τη σημασία της χρήσης δορυφορικών δεδομένων για την παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας, επιτρέποντας πιο ακριβείς εκτιμήσεις σχετικά με μελλοντικά επεισόδια. Η ερευνήτρια Solène Antoine σημείωσε πως η περίπτωση της Μιανμάρ ήταν ιδανική για σύγκριση, λόγω της παρόμοιας γεωμορφολογίας με τη δυτική ακτή των ΗΠΑ.

Από το 1906

Το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα δεν έχει δώσει μεγάλο σεισμό εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Ωστόσο, τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν πως σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ στην περιοχή είναι εφικτοί. Ο τελευταίος μεγάλος σεισμός, το 1906, προκάλεσε μαζικές καταστροφές στο Σαν Φρανσίσκο.

Η ανησυχία όμως δεν περιορίζεται μόνο στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα. Οι επιστήμονες παρακολουθούν με ένταση και τη Ζώνη Καταβύθισης της Κασκάδια, μια γεωλογικά ενεργή περιοχή που εκτείνεται από τη Βόρεια Καλιφόρνια έως το νησί Βανκούβερ. Ο τελευταίος μεγάλος σεισμός εκεί καταγράφηκε το 1700, και οι ειδικοί προειδοποιούν πως η συσσωρευμένη πίεση μπορεί να απελευθερωθεί ανά πάσα στιγμή, προκαλώντας τεράστιο τσουνάμι.

Συσσώρευση και άγνωστες συνέπειες

Ο γεωφυσικός του USGS, Ντάνι Μπράδερς, μιλώντας στο NBC News, εξήγησε ότι η κατακράτηση ενέργειας στη Ζώνη της Κασκάδια «συσσωρεύει πίεση εδώ και δεκαετίες», με άγνωστες συνέπειες όταν αυτή τελικά απελευθερωθεί.

Την ίδια στιγμή, ο Ρόμπερτ Εζέλ, επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της πολιτείας Ουάσινγκτον, περιέγραψε με ωμότητα το μέγεθος της απειλής, λέγοντας: «Αν συμβεί, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στην ιστορία των ΗΠΑ».

Παρά τις εξελίξεις, οι επιστήμονες παραδέχονται ότι η ακριβής πρόβλεψη παραμένει άπιαστο όνειρο. Όπως ειρωνικά καταλήγουν πολλοί ερευνητές, το μόνο που απομένει είναι να εντοπίσουν... πότε ακριβώς θα χτυπήσει ο επόμενος «Μεγάλος».

