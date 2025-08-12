Έφυγε από την ζωή ο Αεκτζής παππούς που είχε φάει πρόστιμο όταν πήγε να δει το γήπεδο στην καραντίνα (vid)

Ο 85χρονος Κωνσταντίνος Φωτεινός, που στην καραντίνα είχε φάει πρόστιμο γιατί πήγε να δει το γήπεδο της ΑΕΚ, «έφυγε» από τη ζωή. Ο Μελισσανίδης πλήρωσε τότε το πρόστιμο και του έδωσε το πρώτο διαρκείας.

Έφυγε από την ζωή ο ηλικιωμένος ΑΕΚτζής ο οποίος είχε φάει πρόστιμο όταν πήγε να δει το γήπεδο στην καραντίνα το 2020 τότε που ήταν υπό κατασκευή και δεν είχε μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα μετακίνησης.

Η μέρα που έγινε viral

Το 2020, εν μέσω αυστηρών περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό, ο κ. Φωτεινός πήρε το λεωφορείο για να πάει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ήθελε να δει την πρόοδο των έργων στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, ένα όνειρο που περίμενε να γίνει πραγματικότητα επί 19 χρόνια.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το χαρτί μετακίνησης που είχε μαζί του —γραμμένο από τη σύζυγό του— δεν κάλυπτε αυτή τη διαδρομή. Το αποτέλεσμα ήταν να του επιβληθεί πρόστιμο 150 ευρώ. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια είχε τότε πει στην κάμερα:

«Μου το έδωσε η γυναίκα μου. Είναι λάθος της γυναίκας μου, εγώ φταίω; Κάθε μέρα κατεβαίνω και πάω (σ.σ. στο γήπεδο). Και σήμερα αυτή η αναποδιά. Αναγκαστικά πρέπει να πάω στο σπίτι τώρα πάλι. Η γυναίκα μου φταίει. Τώρα δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο, νευρίασα τώρα».

Η ιστορία του έγινε αμέσως viral και έφτασε μέχρι τα γραφεία της ΑΕΚ. Με πρωτοβουλία του Δημήτρη Μελισσανίδη, το πρόστιμο πληρώθηκε και ο Κωνσταντίνος Φωτεινός τιμήθηκε με το πρώτο εισιτήριο διαρκείας για το νέο γήπεδο, το οποίο περίμενε με ανυπομονησία να δει ολοκληρωμένο.

Το δυσάρεστο γεγονός, γνωστοποίησε η κόρη του με story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ