«Βγάζω 10.000 τον μήνα»: Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον πρώην αστυνομικό-TikToker

Στη δημοσιότητα δόθηκαν καταγεγραμμένες συνομιλίες του 34χρονου πρώην αστυνομικού και δημοφιλή TikToker, ο οποίος τελεί ήδη υπό προσωρινή κράτηση κατηγορούμενος για διακίνηση κοκαΐνης.

Οι επίμαχες επικοινωνίες φαίνεται να αποκαλύπτουν όχι μόνο ύποπτες πηγές εσόδων, αλλά και να ρίχνουν φως στα αίτια της αποχώρησής του από το Αστυνομικό Σώμα.

Σε αποσπάσματα των διαλόγων που παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, ο νεαρός εμφανίζεται να κάνει λόγο για σημαντικά ποσά που προέρχονται από αδιευκρίνιστες δραστηριότητες:

«Αν ήθελα νομίζεις δεν θα έμενα; Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 το μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο, η αναφορά του είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική: «Κοίτα θα σου πω το εξής, για να μπω εγώ σε διαδικασία να αφήσω την αστυνομία, μόνιμη δουλειά πάει να πει ότι κάτι έχω δει… Οτιδήποτε γίνεται με τα… δηλαδή… από κέρδη από κτίρια, από στυλ μεσιτικά, από έξτρα, οτιδήποτε… παίρνω μερίδιο κανονικά».

Ο ίδιος φέρεται να εμπλέκεται σε επιχειρηματική δραστηριότητα σχετιζόμενη με ακίνητα και να έχει στην κατοχή του πάνω από δέκα ιδιοκτησίες, ενώ δηλώνει εμπλοκή και σε κατασκευαστική εταιρεία.

«Εμένα είναι δύο χιλιάρικα την ημέρα και συν έχω κλείσει συμφωνία με την Κύπρια - πέντε χιλιάρικα είναι ο μήνας. Ε, για να τρέχω τις δουλειές της όλα αυτά τέλος πάντων που σου έχω πει… Είναι 60, είναι 30, πες ένα 60άρι, 50 πες καθαρά… Συν τα πέντε της άλλης, 55 και έχω πάρει καμία δεκαριά σπίτια, έχω και ενοίκια αρκετά οπότε είμαι τέλεια. Είμαι κομπλέ».

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Ο πρώην αστυνομικός συνελήφθη μαζί με έναν 22χρονο φίλο του, ο οποίος φέρεται επίσης να εμπλέκεται στην υπόθεση. Και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας «πλήρη άγνοια» για την ύπαρξη ναρκωτικών στην κατοχή του φίλου του.

Σε βάρος του 24χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για πλημμελήματα που αφορούν οπλοκατοχή, ψευδή υπεύθυνη δήλωση προς τις Αρχές και κατοχή αναβολικών σκευασμάτων.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο ίδιος μετέβη στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων προκειμένου να παραλάβει βεβαίωση ότι είχε καταθέσει κανονικά το Πόθεν Έσχες όσο υπηρετούσε στην ΕΛ.ΑΣ. Εκεί, ενημερώθηκε πως υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα εις βάρος του για πιθανή εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών και ότι θα ακολουθούσε κατ’ οίκον έρευνα παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο συνεργός του φέρεται να πέταξε σακουλάκι που περιείχε περίπου 150-200 γραμμάρια κοκαΐνης από το παράθυρο της τουαλέτας, ωστόσο η κίνηση αυτή έγινε αντιληπτή από τους αστυνομικούς, που εντόπισαν και κατάσχεσαν το περιεχόμενο στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

Η δημόσια εικόνα του

Ο 24χρονος είχε αναπτύξει έντονη παρουσία στα social media, σχολιάζοντας συχνά κοινωνικά και πολιτικά θέματα μέσω της πλατφόρμας TikTok. Επιπλέον, φέρεται να ήταν ο οδηγός του σπορ οχήματος γνωστού επιχειρηματία σε περιστατικό υπερβολικής ταχύτητας στη Λεωφόρο Συγγρού τον περασμένο Απρίλιο. Σημειώνεται πως στο παρελθόν είχε λάβει τιμητική διάκριση από την υπηρεσία του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ