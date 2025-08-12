Ξέσπασε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μετά την παράσταση στα Χανιά: «Ντροπή, δεν ξανάρχομαι!» (vid)

Οργή του Βλαδίμηρου Κυριακίδη για την φασαρία εν ώρα της παράστασης στα Χανιά.

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας 11 Αυγούστου στο θέατρο Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά, κατά τη διάρκεια της θεατρικής παράστασης «Ο Θάνατος του Εμποράκου». Αιτία, ο συνεχής και έντονος εξωτερικός θόρυβος στην περιοχή, που ενόχλησε τόσο τους ηθοποιούς όσο και το κοινό.

Σύμφωνα με θεατές που βρέθηκαν στην παράσταση, η φασαρία, που προερχόταν κυρίως από οχήματα και περαστικούς, ήταν τόσο έντονη, ώστε καθιστούσε αδύνατη τη συγκέντρωση του θιάσου και φυσικά δυσχέραινε σημαντικά την παρακολούθηση του έργου.

Ο πρωταγωνιστής της παράστασης, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, εμφανώς ενοχλημένος, δεν έκρυψε την αγανάκτησή του. Απευθυνόμενος στο κοινό μετά το τέλος της παράστασης, έκανε λόγο για απαράδεκτες συνθήκες:

«Πρέπει να πείσετε τον Δήμο σας να σταματήσει αυτό που γίνεται έξω. Την ώρα που ερμηνεύουμε, να ακούμε φωνές και να μας χλευάζουν; Είναι ντροπή. Όλος ο θίασος έχει αγανακτήσει. Αν είναι έτσι, καλύτερα να μη ξανάρθουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέτοιας φύσης προβλήματα, όπως επισημαίνουν κάτοικοι της περιοχής και θεατές, δεν είναι κάτι καινούργιο. Θόρυβοι από εξατμίσεις, μηχανάκια και διερχόμενα οχήματα έχουν επανειλημμένα «χαλάσει» εκδηλώσεις στον ίδιο χώρο, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για την καταλληλότητα του σημείου ως θεατρικού και πολιτιστικού κέντρου.

Η αντίδραση του γνωστού ηθοποιού φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη για ουσιαστική παρέμβαση από τις τοπικές αρχές, ώστε να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για τους ηθοποιούς και όσους παρακολουθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις γενικότερα.

