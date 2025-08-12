Το μεγαλύτερο Τζόκερ της ιστορίας κληρώνεται απόψε: Πώς θα πάρεις τα χρήματα αν κερδίσεις

Ρεκόρ κέρδους 25 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ – Δες πώς πληρώνεται το ποσό και τι πρέπει να κάνεις αν βγεις ο μεγάλος νικητής.

Μετά τα συνεχόμενα Τζακ Ποτ στο Τζόκερ σχηματίστηκε το μεγαλύτερο ποσό που έχει δημιουργηθεί ποτέ, με την κληρωτίδα να δίνει σε έναν υπερτυχερό το υπέρογκο ποσό των 25.000.000 ευρώ απόψε (Τρίτη 12/8).

Μετά λοιπόν και από τα συνεχόμενα Τζακ Ποτ, το αστρονομικό ποσό γέννησε μια λογική απορία: πώς καταβάλλονται αυτά τα χρήματα στον παίκτη;

Πόσο κοστίζει ένα δελτίο Τζόκερ: Αναλυτικός οδηγός για παίκτες

Το Τζόκερ είναι το πιο δημοφιλές τυχερό παιχνίδι της Ελλάδας και κάθε κλήρωση συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες συμμετοχές. Ένα δελτίο περιλαμβάνει την επιλογή 5 αριθμών από το 1 έως το 45 και ενός αριθμού Τζόκερ από το 1 έως το 20. Για να κερδίσεις το μεγάλο έπαθλο, πρέπει να πετύχεις σωστά και τους 6 αριθμούς.

Βασικό κόστος δελτίου Τζόκερ

Η βασική στήλη, δηλαδή η επιλογή 5 αριθμών και 1 αριθμού Τζόκερ, κοστίζει 1 ευρώ. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής σε κάθε κλήρωση είναι αυτό το 1 €. Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 το βράδυ.

Πώς υπολογίζεται το κόστος

Το κόστος ενός δελτίου εξαρτάται από:

Πόσους αριθμούς από το 1 έως το 45 θα επιλέξεις (πάνω από 5 σημαίνει ότι παίζεις σύστημα).

Πόσους αριθμούς Τζόκερ από το 1 έως το 20 θα διαλέξεις.

Όσο περισσότερες επιλογές κάνεις, τόσο περισσότερες στήλες δημιουργούνται και το συνολικό κόστος αυξάνεται.

Παράδειγμα κόστους με περισσότερους αριθμούς

Αν αντί για 5 επιλέξεις 6 ή 7 αριθμούς και/ή περισσότερους από 1 αριθμό Τζόκερ, το σύστημά σου θα δημιουργήσει πολλαπλούς συνδυασμούς. Έτσι, η τιμή μπορεί να αυξηθεί σημαντικά – ακόμη και δεκάδες ευρώ – ανάλογα με τις επιλογές σου.

Πώς καταβάλλονται τα μεγάλα χρηματικά ποσά από το Τζόκερ

Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ο ΟΠΑΠ, η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους.