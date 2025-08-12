Το μεγαλύτερο Τζόκερ της ιστορίας κληρώνεται απόψε: Πώς θα πάρεις τα χρήματα αν κερδίσεις
Μετά τα συνεχόμενα Τζακ Ποτ στο Τζόκερ σχηματίστηκε το μεγαλύτερο ποσό που έχει δημιουργηθεί ποτέ, με την κληρωτίδα να δίνει σε έναν υπερτυχερό το υπέρογκο ποσό των 25.000.000 ευρώ απόψε (Τρίτη 12/8).
Μετά λοιπόν και από τα συνεχόμενα Τζακ Ποτ, το αστρονομικό ποσό γέννησε μια λογική απορία: πώς καταβάλλονται αυτά τα χρήματα στον παίκτη;
Πόσο κοστίζει ένα δελτίο Τζόκερ: Αναλυτικός οδηγός για παίκτες
Το Τζόκερ είναι το πιο δημοφιλές τυχερό παιχνίδι της Ελλάδας και κάθε κλήρωση συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες συμμετοχές. Ένα δελτίο περιλαμβάνει την επιλογή 5 αριθμών από το 1 έως το 45 και ενός αριθμού Τζόκερ από το 1 έως το 20. Για να κερδίσεις το μεγάλο έπαθλο, πρέπει να πετύχεις σωστά και τους 6 αριθμούς.
Βασικό κόστος δελτίου Τζόκερ
Η βασική στήλη, δηλαδή η επιλογή 5 αριθμών και 1 αριθμού Τζόκερ, κοστίζει 1 ευρώ. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής σε κάθε κλήρωση είναι αυτό το 1 €. Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 το βράδυ.
Πώς υπολογίζεται το κόστος
Το κόστος ενός δελτίου εξαρτάται από:
Πόσους αριθμούς από το 1 έως το 45 θα επιλέξεις (πάνω από 5 σημαίνει ότι παίζεις σύστημα).
Πόσους αριθμούς Τζόκερ από το 1 έως το 20 θα διαλέξεις.
Όσο περισσότερες επιλογές κάνεις, τόσο περισσότερες στήλες δημιουργούνται και το συνολικό κόστος αυξάνεται.
Παράδειγμα κόστους με περισσότερους αριθμούς
Αν αντί για 5 επιλέξεις 6 ή 7 αριθμούς και/ή περισσότερους από 1 αριθμό Τζόκερ, το σύστημά σου θα δημιουργήσει πολλαπλούς συνδυασμούς. Έτσι, η τιμή μπορεί να αυξηθεί σημαντικά – ακόμη και δεκάδες ευρώ – ανάλογα με τις επιλογές σου.
Πώς καταβάλλονται τα μεγάλα χρηματικά ποσά από το Τζόκερ
Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ο ΟΠΑΠ, η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους.
- Μικτά κέρδη προ φόρων ποσού μέχρι 999,99€, ανά δελτίο, καταβάλλονται αποκλειστικά σε μετρητά στον Παίκτη και κομιστή του κερδίζοντος δελτίου, μέσω του επίγειου δικτύου Πρακτόρων της Εταιρείας.
- Μικτά κέρδη προ φόρων ποσού από 1.000€ έως και 1.999,99€, ανά δελτίο, καταβάλλονται είτε σε μετρητά μέσω του επίγειου δικτύου Πρακτόρων της ΟΠΑΠ στον Παίκτη και κομιστή του κερδίζοντος δελτίου, είτε, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου και υπό την προϋπόθεση ταυτοποίησής του από τον Πράκτορα (με την επίδειξη δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή κάποιου άλλου ισοδύναμου εγγράφου της αλλοδαπής), μέσω των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (επί του παρόντος Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Eurobank A.E.). Ειδικά σε ότι αφορά την 2η εναλλακτική, ο Πράκτορας στον οποίο απευθύνεται ο Παίκτης εκδίδει και παραδίδει σε αυτόν αίτηση πληρωμής με αναγραφόμενα τα στοιχεία της ταυτότητάς του (του Παίκτη), την οποία ο Παίκτης κομίζει σε οιονδήποτε από τους ανωτέρω Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών.
- Μικτά κέρδη προ φόρων ποσού από 2.000€ έως και 99.999,99€, ανά δελτίο, καταβάλλονται στον Παίκτη και κομιστή αποκλειστικά μέσω των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο 2.
- Μικτά κέρδη προ φόρων ποσού 100.000€ και άνω, ανά δελτίο, καταβάλλονται υπό την αυστηρή προϋπόθεση φυσικής παρουσίας του Παίκτη και κομιστή του κερδίζοντος δελτίου στα κεντρικά γραφεία της ΟΠΑΠ στην Αθήνα. Στην περίπτωση αυτή ο Παίκτης πρέπει να υποβάλλει στην Εταιρεία όλα τα έγγραφα και στοιχεία που θα του ζητηθούν από τα αρμόδια στελέχη αυτής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Εταιρεία εκδίδει και σε αυτή την περίπτωση, κατά κανόνα, και παραδίδει στον Παίκτη αίτηση πληρωμής με αναγραφόμενα τα στοιχεία της ταυτότητάς του, την οποία ο Παίκτης κομίζει σε οιονδήποτε από τους συνεργαζόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών Πληρωμών (επί του παρόντος Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Eurobank A.E.).