Πασίνωστος τράπερ μπλεγμένος σε κύκλωμα ναρκωτικών: Τι βρήκε η Αστυνομία στο σπίτι του

Γνωστός τράπερ στο μικροσκόπιο των Αρχών για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Η σύλληψη συνεργού του και τα ευρήματα σε κατ’ οίκον έρευνα.

Σε σοβαρή υπόθεση εισαγωγής από το εξωτερικό και διακίνησης ναρκωτικών, εμπλέκεται γνωστός τράπερ, με τις Αρχές να συνδέουν το όνομά του με παρτίδα ακατέργαστης κάνναβης που έφτασε στη χώρα μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες!

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών του Αεροδρομίου εντόπισαν ύποπτο δέμα προερχόμενο από την Οκλαχόμα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό του υπήρχαν δέκα συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 5,6 κιλών.

Ακολούθησε επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης», στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη στο Μαρούσι άνδρας που εμφανίζεται ως στενός συνεργάτης του τράπερ, την ώρα που εκείνος παραλάμβανε το επίμαχο δέμα.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε κατοικία στην Αθήνα, που σύμφωνα με τις Αρχές σχετίζεται με τον τράπερ. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα που ενισχύουν τις ενδείξεις εμπλοκής του στο παράνομο αλισβερίσι, ανάμεσά τους μαχαίρια τύπου «πεταλούδας» καθώς και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και εξοπλισμός κατεργασίας.

Τα ευρήματα των Αρχών

5 κιλά και 625 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

5 δισκία αναβολικών ουσιών

2 μαχαίρια τύπου «πεταλούδα»

1 νουντσάκου

6 μεταλλικοί τρίφτες κάνναβης

1 αυτοκίνητο

3 κινητά τηλέφωνα

Ο τράπερ, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν επισήμως δημοσιοποιηθεί, αναζητείται από τις Αρχές, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη με την προανάκριση να συνεχίζεται. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη διακίνηση να εντάσσεται σε ευρύτερο δίκτυο εισαγωγής ναρκωτικών από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, με προορισμό τη νυχτερινή ζωή των μεγάλων αστικών κέντρων.

