«Αόρατος δολοφόνος»: Ο μύκητας που απειλεί τον εγκέφαλο και αντιστέκεται στα φάρμακα

Γιατροί παγκοσμίως κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον ανθεκτικό μύκητα που πλήττει κρίσιμες μονάδες υγείας και εξαπλώνεται ραγδαία.

Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η αυξανόμενη εξάπλωση της Candida auris, μιας επικίνδυνης λοίμωξης που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει στους 19 πιο απειλητικούς μύκητες για τη δημόσια υγεία.

Η πιο πρόσφατη καταγεγραμμένη περίπτωση αφορά έναν 34χρονο άνδρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο οποίος μολύνθηκε από τον μύκητα τρεις μήνες μετά από σοβαρό τροχαίο και νοσηλεία σε ΜΕΘ. Παρά τη φαρμακευτική αγωγή και τα χειρουργεία, η λοίμωξη προχώρησε έως και τον εγκέφαλο, με την Candida auris να αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτική.

Τι είναι η Candida auris;

Ανακαλύφθηκε το 2009 και έκτοτε έχει προκαλέσει σοβαρές εστίες σε νοσοκομεία παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ. Ο μύκητας επιβιώνει για εβδομάδες σε επιφάνειες, ιατρικό εξοπλισμό και δέρμα -χωρίς καν να προκαλεί συμπτώματα στους φορείς του.

Θνησιμότητα: έως 1 στους 3 ασθενείς

Αντοχή: σε πολλαπλές αντιμυκητιασικές θεραπείες

Μετάδοση: μέσω επαφής με επιφάνειες, ιατρικά εργαλεία ή άτομα που έχουν προσβληθεί

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

Οι πιο ευάλωτες ομάδες είναι οι ακόλουθες:

Ασθενείς με μακρά νοσηλεία

Άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό

Νοσηλευόμενοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Όσοι φέρουν ιατρικές συσκευές όπως καθετήρες

Ασθενείς που έλαβαν περίθαλψη στο εξωτερικό, ειδικά σε χώρες με γνωστές εστίες

Ορισμένοι παραμένουν φορείς του μύκητα για μήνες ή και χρόνια, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης ή ανάπτυξης ενεργής λοίμωξης.

Γιατί είναι τόσο επικίνδυνη;

Η Candida auris διαφέρει από άλλους μύκητες καθώς:

Αντέχει στα περισσότερα απολυμαντικά και φάρμακα

Μεταδίδεται σιωπηλά ακόμη και από ασυμπτωματικούς φορείς

Προκαλεί σοβαρές λοιμώξεις όταν εισέρχεται στο αίμα, στον εγκέφαλο, στους πνεύμονες ή τον νωτιαίο μυελό

Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει εντοπιστεί σε αισθητήρες θερμοκρασίας, πιεσόμετρα και στηθοσκόπια – δείγμα του πόσο δύσκολη είναι η πλήρης απολύμανση.

Πώς μπορείτε να προστατευτείτε;

Η UK Health Security Agency και άλλοι διεθνείς οργανισμοί προτείνουν:

Σχολαστικό πλύσιμο χεριών με σαπούνι ή αλκοολούχο απολυμαντικό

Χρήση εξοπλισμού μιας χρήσης όπου είναι δυνατό

Ενεργό έλεγχο σε ασθενείς που επιστρέφουν από νοσηλεία στο εξωτερικό

Περιορισμό της άσκοπης χορήγησης αντιβιοτικών και αντιμυκητιασικών

Οι επαγγελματίες υγείας εφαρμόζουν ειδικά πρωτόκολλα απολύμανσης σε όλα τα ύποπτα κρούσματα, καθώς ο μύκητας θεωρείται πλέον συστημική απειλή για τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ