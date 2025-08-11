H ανθρώπινη μορφή που πιάστηκε από κάμερα τρένου και «πάγωσε» άπαντες στην Αργεντινή (vid)

Βίντεο από κάμερα τρένου στην Αργεντινή προκαλεί ανατριχίλα, καθώς καταγράφει την εμφάνιση μιας μυστηριώδους ανθρώπινης μορφής κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Το περιστατικό συνέβη σε τμήμα της Roca Line, του μεγάλου προαστιακού σιδηροδρόμου της χώρας, και δημοσιεύτηκε πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ποικίλα σχόλια.

Στο βίντεο φαίνεται μια φιγούρα να στέκεται ακίνητη λίγα μέτρα δίπλα από τις γραμμές, μέσα σε πυκνή βλάστηση, σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχει γνωστός δρόμος ή μονοπάτι που να δικαιολογεί την παρουσία του ατόμου.

Αυτή η ανεξήγητη εμφάνιση οδήγησε αρκετούς να υποθέσουν πως μπορεί να πρόκειται για φάντασμα, ίσως ενός άτυχου που είχε εμπλακεί σε παλαιότερο δυστύχημα.

Αντίθετα, οι πιο σώφρωνες θεωρούν πως πρόκειται είτε για έναν πραγματικό άνθρωπο που περιπλανιώνταν στο σημείο είτε ακόμα και για κάποιο είδος φάρσας -με τοποθετημένη κούκλα στο σημείο.

Ποια είναι η δική σας άποψη για το ανατριχιαστικό αυτό στιγμιότυπο;

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ