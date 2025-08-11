Νέα ανακάλυψη: Το φάρμακο που μπορεί να ανατρέψει τη νόσο Αλτσχάιμερ

Ένα νέο φάρμακο με λίθιο δείχνει εντυπωσιακά αποτελέσματα στην πρόληψη και αναστροφή της νόσου Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με έρευνα του Χάρβαρντ. Τι περιμένουμε από τις επόμενες κλινικές δοκιμές;

Η νόσος Αλτσχάιμερ, η πιο συχνή μορφή άνοιας που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, ίσως να έχει βρει έναν νέο εχθρό. Επιστήμονες του Χάρβαρντ, μετά από δεκαετή έρευνα σε εργαστηριακά ποντίκια και ανάλυση ανθρώπινων εγκεφαλικών ιστών, εντόπισαν ότι η έλλειψη λιθίου μπορεί να παίζει βασικό ρόλο στην εμφάνιση και εξέλιξη της νόσου.

Τι ανακάλυψε η μελέτη

Η ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Bruce Yankner ανακάλυψε πως το λίθιο, ένα φυσικό μέταλλο που υπάρχει στον οργανισμό μας, μειώνεται σημαντικά στους εγκεφάλους ατόμων με πρώιμα σημάδια προβλημάτων μνήμης και ακόμη περισσότερο σε όσους πάσχουν από Αλτσχάιμερ. Αυτό συμβαίνει επειδή οι βλαβερές πρωτεΐνες αμυλοειδούς στην νόσο «παγιδεύουν» το λίθιο, μειώνοντας τη διαθεσιμότητά του.

Στο πειραματικό στάδιο, ποντίκια που έλαβαν λίθιο ορατό (λιθίου ορατοράτη), μία μορφή λιθίου που αποφεύγει την παγίδευση από τις αμυλοειδείς πρωτεΐνες, εμφάνισαν αναστροφή της παθολογίας της νόσου, προστασία των εγκεφαλικών κυττάρων και αποκατάσταση της μνήμης.

Μία νέα προοπτική στη θεραπεία της άνοιας

Ο καθηγητής Yankner δήλωσε: «Με εντυπωσιάζει το πόσο ευρύ είναι το θετικό αποτέλεσμα του λιθίου στις διάφορες εκφάνσεις της νόσου. Ελπίζω πως αυτή η θεραπεία μπορεί όχι απλά να μειώσει αλλά και να αναστρέψει την γνωστική έκπτωση, βελτιώνοντας σημαντικά τη ζωή των ασθενών.»

Η νόσος Αλτσχάιμερ επηρεάζει πάνω από 7 εκατομμύρια Αμερικανούς και ο αριθμός αναμένεται να φτάσει τα 13 εκατομμύρια έως το 2050. Παρότι τα ευρήματα είναι ελπιδοφόρα, η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου σε ανθρώπους θα πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσω κλινικών δοκιμών.

Ο καθηγητής προειδοποιεί: «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τα αποτελέσματα από ποντίκια. Η αλήθεια θα φανεί όταν γίνουν ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές στον άνθρωπο. Μέχρι στιγμής όμως, τα δεδομένα είναι πολύ ενθαρρυντικά.»

Τι είναι η νόσος Αλτσχάιμερ;

Είναι μια εκφυλιστική νόσος που επηρεάζει τη μνήμη και τη σκέψη, και αποτελεί την πιο συχνή μορφή άνοιας.

Πώς μπορεί το λίθιο να βοηθήσει;

Το λίθιο φαίνεται να προστατεύει τον εγκέφαλο από τις βλαβερές επιδράσεις των αμυλοειδών πρωτεϊνών και να αποκαθιστά τη μνήμη σε πειραματικά μοντέλα.

Πότε θα είναι διαθέσιμο το φάρμακο για τον άνθρωπο;

Η χρήση του λιθίου για την άνοια βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο και απαιτούνται κλινικές δοκιμές για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του σε ασθενείς.

