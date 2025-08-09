Τεράστια ουρά από αυτοκίνητα που έφτασε τα 30 χιλιόμετρα σχηματίστηκε για το Anilio Park Festival που φέτος διεξάγεται από 8 εώς 10 Αυγούστου.

Για 2η συνεχόμενη χρονιά διεξάγεται το Anilio Park Festival στο τοπίο της Πίνδου, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου Μετσόβου – Anilio Park. Το φετινό φεστιβάλ άνοιξε τις πύλες του για τον κόσμο την Παρασκευή 8 Αυγούστου και θα διαρκέσει ως τις 10 του μήνα.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη που αποτυπώνεται από τα βίντεο που ανέβασαν οι χρήστες στα social media. Ουρές 30 χιλιομέτρων σχηματίστηκαν από αυτοκίνητα την Παρασκευή (8/8). «Θα ακούσουμε σήμερα Μάλαμα στο Ανήλιο ή θα βάλουμε spotify;», αναρωτήθηκε ένας χρήστης του TikTok, ο οποίος ανέβασε σχετικό βίντεο με την ουρά.

Anilio Park Festival: Ταξίδεψε από το Μόναχο

Ενδεικτικό της κατάστασης που δημιουργήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (9/8) πριν από την έναρξη της πρώτης συναυλίας, είναι το παρακάτω βίντεο όπου χιλιάδες αυτοκίνητα με επισκέπτες έχουν σχηματίσει τεράστια ουρά στην έξοδο από την Εγνατία.

Κόσμος από διάφορα μέρη της Ελλάδας βρέθηκε στο Ανήλιο για να ζήσει αυτή την εμπειρία. Μάλιστα, κάποιοι ταξίδεψαν ακόμα και από το εξωτερικό, όπως ο άνδρας στο παρακάτω βίντεο, που βρέθηκε στο φεστιβάλ από το Μόναχο.

Το 2ο Anilio Park Festival

Μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα του, το Anilio Park Festival επιστρέφει για 2η συνεχόμενη χρονιά στο μαγευτικό τοπίο της Πίνδου, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου Μετσόβου – Anilio Park, και υπόσχεται τρεις μέρες γεμάτες ένταση, φύση, δράση και φυσικά μουσική.

Από τις 8 έως τις 10 Αυγούστου 2025 , το βουνό μεταμορφώνεται ξανά σε ένα φεστιβαλικό hotspot, με κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, εντυπωσιακές live εμφανίσεις, και παράλληλες δράσεις για όλα τα γούστα: πεζοπορία στις καταπράσινες διαδρομές, mountain bike & enduro στις πλαγιές, αναρρίχηση σε τεχνητό τοίχο, beach volley, slackline, zip-line, τοξοβολία, yoga στη φύση, βουτιές στην τεχνητή λίμνη και πολλές ακόμα εμπειρίες που γεμίζουν το τριήμερο με ενέργεια και χαμόγελα!

Παρασκευή 08/08/2025

Σωκράτης Μάλαμας & Ιουλία Καραπατάκη | Δημήτρης Μυστακίδης | Κωσταντής Πιστιόλης

Σάββατο 09/08/2025

Αλκίνοος Ιωαννίδης | Νατάσσα Μποφίλιου | NOVEL 729

Κυριακή 10/08/2025

Νίκος Πορτοκάλογλου & Γιάννης Κότσιρας | Μαρίνα Σάττι | Σκιαδαρέσες

Το Anilio Park Festival 2025 είναι πολλά περισσότερα από ένα μουσικό φεστιβάλ. Είναι μια γιορτή στο βουνό, ένας τριήμερος τρόπος ζωής, μια εμπειρία που αξίζει να ζήσει κανείς.

