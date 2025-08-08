Βρέθηκε μαύρη τρύπα 36 δισ. φορές πιο βαριά από τον Ήλιο

Βρίσκεται 5 δισ. έτη φωτός μακριά, είναι στο κέντρο του γαλαξία «Κοσμικό Πέταλο» και μπορεί να είναι η πιο βαριά μαύρη τρύπα που έχει εντοπιστεί ποτέ.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις στην ιστορία της αστροφυσικής έγινε πρόσφατα από διεθνή ομάδα επιστημόνων, οι οποίοι εντόπισαν μια μαύρη τρύπα με μάζα 36 δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από αυτή του Ήλιου. Η ανακάλυψη αυτή μπορεί να αλλάξει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τη φύση του σύμπαντος.

Η γιγαντιαία μαύρη τρύπα βρίσκεται στον γαλαξία "Cosmic Horseshoe", περίπου 5 δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη. Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ και του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του Ρίο Γκράντε χρησιμοποίησαν προηγμένες τεχνικές όπως βαρυτικό φακό και ανάλυση κίνησης αστεριών (stellar kinematics) για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή της.

Η μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία μας, του Milky Way, έχει μάζα περίπου 4 εκατομμύρια φορές αυτή του Ήλιου. Η νέα ανακάλυψη είναι περίπου 10.000 φορές μεγαλύτερη!

Πώς την εντόπισαν:

Οι ερευνητές παρατήρησαν δύο βασικά φαινόμενα:

Παραμόρφωση φωτός από πίσω γαλαξίες, λόγω της ισχυρής βαρύτητας της μαύρης τρύπας (gravitational lensing). Εξαιρετικά γρήγορη κίνηση αστεριών γύρω από το κέντρο του γαλαξία – σχεδόν 400 χλμ/δευτερόλεπτο.

Τι σημαίνει αυτή η ανακάλυψη:

Η ύπαρξη μιας τέτοιας υπερμαζικής μαύρης τρύπας δείχνει ότι οι μεγαλύτεροι γαλαξίες του σύμπαντος ενδέχεται να φιλοξενούν “τερατώδεις” μαύρες τρύπες πολύ πέρα από όσα πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν ότι μπορεί να πρόκειται για μια "υπερ-υπερμαζική μαύρη τρύπα" (ultramassive black hole) – μια κατηγορία που τώρα μόλις αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε.

