'Ερχεται νέα «εποχή των παγετώνων» στην Ευρώπη; Οι επιστήμονες προειδοποιούν για κατάρρευση του Gulf Stream

Το Gulf Stream καταρρέει και οι επιστήμονες προειδοποιούν για νέα «εποχή των παγετώνων» στην Ευρώπη.

Η Ευρώπη ενδέχεται να εισέλθει σε μια νέα "μικρή εποχή των παγετώνων", σύμφωνα με νέα μελέτη Βρετανών επιστημόνων.

Η αιτία; Το Gulf Stream, το ρεύμα που μεταφέρει θερμότητα από τον Ισημερινό προς τη Βόρεια Ευρώπη, φαίνεται πως εξασθενεί εδώ και 300 χρόνια – και τώρα ίσως βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Τι είναι το Gulf Stream;

Το Gulf Stream είναι μέρος του AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) – ενός γιγάντιου συστήματος ωκεάνιων ρευμάτων.

Αυτό το «θαλάσσιο καλοριφέρ» διατηρεί ήπιο τον χειμώνα στη Βόρεια Ευρώπη και ισορροπεί τα παγκόσμια κλιματικά συστήματα.

Αν καταρρεύσει, οι επιστήμονες προβλέπουν:

Πτώση θερμοκρασίας έως και 15°C στη Δυτική Ευρώπη

Ακραία καιρικά φαινόμενα στη Μεσόγειο

Ανατροπές στους μουσώνες και τις βροχοπτώσεις

Επισιτιστική κρίση λόγω αλλαγής στις καλλιέργειες

Τι έδειξε η νέα μελέτη;

Επιστήμονες από τα Πανεπιστήμια Southampton και Durham μελέτησαν σταλαγμίτες από σπήλαιο στις Βερμούδες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το Gulf Stream μετατοπίστηκε βόρεια ήδη από το 1720, πολύ πριν τη βιομηχανική εποχή.

Αυτό σημαίνει πως το AMOC είναι πιο ευάλωτο απ’ όσο νομίζαμε και ίσως πλησιάζει σε κρίσιμη κατάσταση.

Τι θα συμβεί αν το AMOC καταρρεύσει;

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι μια πλήρης κατάρρευση του AMOC θα φέρει:

Νέα "μικρή εποχή των παγετώνων" στην Ευρώπη

Ακραία ψύχη και πολικούς χειμώνες στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη

Ασυνήθιστες καταιγίδες και ξηρασίες

Κατάρρευση θαλάσσιων οικοσυστημάτων

Καθώς ο πλανήτης ξεπερνά το όριο των +1,5°C παγκόσμιας θέρμανσης, τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν πως το AMOC μπορεί να καταρρεύσει μέσα στον 21ο αιώνα. «Αν το tipping point ξεπεραστεί, η κατάρρευση θα είναι αυτοτροφοδοτούμενη και μη αναστρέψιμη», λένε οι ερευνητές.

