Ζούμε από τύχη: Ο Ευτύχης Μπλέτσας πιάστηκε από κολώνα φωτισμού και αυτή έπεσε (vid)

Ένα ατύχημα συνέβη στον Ευτύχη Μπλέτσα στον Εύοσμο, κατά την διάρκεια της ταξιδιωτικής του εκπομπής.

Στον Εύοσμο βρέθηκε ο Ευτύχης Μπλέτσας για τις ανάγκες της ταξιδιωτικής του εκπομπής «Happy Traveller. Ο παρουσιαστής με τον γνωστό ενθουσιασμό του, είχε ένα ατύχημα στην προσπάθεια του να κάνει ένα... ακροβατικό.

Στο ξεκίνημα της εκπομπής και αφού έχει στήσει την κάμερα σε ένα πάρκο της περιοχής, έχοντας πίσω του μια εκκλησία, ακούγεται να λέει «επιτέλους». Όμως στη συνέχεια δεν περιμένει ούτε ο ίδιος αυτό που θα συμβεί.

Το ατύχημα του Ευτύχη Μπλέτα στην κολώνα φωτισμού

Αφού έχει στήσει την κάμερα, ο Ευτύχης Μπλέτσας γυρίζει προς τα πίσω και πιάνεται από μια κολώνα φωτισμού για να κάνει ένα ακροβατικό. Όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά.

Η σιδερένια κολώνα ξεριζώνεται πολύ εύκολα και πέφτει στο γρασίδι μαζί με τον παρουσιαστή, ο οποίος δεν πιστεύει αυτό που έχει συμβεί. «Τι έκανα; Έκανα βλακεία! Πάλι καλά που δεν χτύπησε κάποιος. Παιδιά, περιμένετε», λέει γυρνώντας και πάλι προς την κάμερα.

Εκεί στον δήμο Ευόσμου-Κορδελιού από τύχη ζείτε. pic.twitter.com/FUKYeCtL5q — Ειδικολοχίτης 🇬🇷 (@elochitis) August 8, 2025

Η συγγνώμη του Ευτύχη Μπλέτσα

Παρά το γεγονός ότι η κολώνα φαινόταν να έχει σαπίσει και θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα, ο Ευτύχης Μπλέτσας με ένα νέο βίντεο στη συνέχεια, απολογήθηκε στο κοινό του, ζητώντας συγγνώμη γι αυτό που θεώρησε ότι προκάλεσε.

«Έκανα βλακεία, έκανα μια ζημιά σήμερα. Σε περίπτωση που δεν το είδατε, κάναμε ένα live στον Εύοσμο και με το που στήσαμε την κάμερα και επειδή είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα, όταν τελικά λύθηκαν όλα, σηκώθηκα με τον ενθουσιασμό μου να πανηγυρίσω. Τότε πήγα να στριφογυρίσω σε μια κολώνα φωτισμού και η κολώνα έφυγε και έπεσε. Όταν κατάλαβα τι έγινε, έπαθα σοκ», ανέφερε αρχικά.

«Αυτό το βίντεο το κάνω για να ζητήσω συγγνώμη στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου επειδή έκανα ζημιά. Κάτι που είναι του δήμου είναι όλων των κατοίκων της περιοχής», πρόσθεσε, ενώ στη συνέχεια τόνισε πώς λίγο αργότερα ο χώρος αποκλείστηκε και έσπευσε συνεργείο για να αποκαταστήσει την ζημιά. Μάλιστα, όπως έγραψε σε σχόλιο κάτω από το βίντεο, η κολώνα ήταν σκουριασμένη και είχε μια μυρμηγκοφωλιά μέσα.

«Η ευθύνη βαραίνει τον δήμο, όχι εσένα»

Φυσικά κάτω από το βίντεο με την απολογία του Ευτύχη Μπλέτσα τα σχόλια έπεσαν... βροχή με τους ακόλουθούς του, να τονίζουν πως δεν έφταιγε ο ίδιος για το ατύχημα, αλλά οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς.

«Ευτύχη μην απολογείσαι καθόλου εάν δεν το έκανες αυτό σήμερα μπορεί να ακούγαμε δυσάρεστα έσωσες πολλές ζωές για εμένα μπράβο σου», έγραψε κάποιος χρήστης. «Δεν έκανες εσύ ζημιά το κ@#$ κράτος μας έκανε. Από τύχη ζούμε», σημείωσε άλλος.

«Αντί να κάνουν ελέγχους για να προλαμβάνουν τέτοια ατυχήματα, εν δυνάμει δυστυχήματα, μόνο πανηγύρια κάνουν οι δήμοι στην Ελλάδα (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων). Πάλι καλά που δεν έπαθες τίποτα άνθρωπε μου, έχεις κ παιδάκια, η Παναγιά σε φύλαξε!», έγραψε ένας τρίτος. «Ευτύχη, καμία ζημιά δεν έκανες. Δεν θέλω να σκέφτομαι την πιθανότητα (που ήταν εξαιρετικά υψηλή), το να έπεφτε επάνω σε κάποιο παιδάκι. Παίζουνε παιδιά εκεί κάθε μέρα!!», σχολίασε κάποιος άλλος.

«Ναι Ευτύχη, ναι! Ζήτα εσύ συγγνώμη αντί του Δήμου κ πήγαινε να πληρώσεις και την κολώνα που θα σκότωνε κόσμο. Κανονικά πρέπει να στήσουν κ ένα άγαλμά σου πλέον στο σημείο μιας που δεν θα μπει κανένας τους φυλακή για πρόκληση δυστυχήματος. Πήγαινε, αλλά πάτα τους ένα χέσιμο», ανέφερε κάποιος άλλος ανάμεσα στους δεκάδες σχόλια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ