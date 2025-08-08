Οι συνομιλίες σου με το ChatGPT μπορεί να εμφανίζονται στο Google: Δες πώς να το αποτρέψεις τώρα (vid)

Οι συνομιλίες σου στο ChatGPT ίσως είναι ορατές στο Google. Δες πώς να ελέγξεις αν έχουν διαρρεύσει και τι να κάνεις για να τις διαγράψεις.

Ένα ανησυχητικό γεγονός έρχεται στο φως: οι συνομιλίες που έχεις με το ChatGPT μπορεί να εμφανίζονται δημόσια στο Google, αν δεν έχεις αλλάξει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις απορρήτου.

Η ειδικός στην κυβερνοασφάλεια Caitlin Sarian (@cybersecuritygirl) αποκάλυψε μέσα από ένα viral βίντεο στο Instagram πώς μπορείς να ελέγξεις αν οι συνομιλίες σου είναι διαθέσιμες δημόσια – και τι μπορείς να κάνεις για να το αποτρέψεις.

Πώς να δεις αν οι συνομιλίες σου εμφανίζονται στο Google

Η Caitlin προτείνει ένα απλό αλλά δυνατό κόλπο:

Αυτό θα εμφανίσει τυχόν δημόσιους συνδέσμους από το ChatGPT που έχουν συσχετιστεί με εσένα ή έχουν κοινοποιηθεί κατά λάθος.

Αν βρεις κάτι:

Διέγραψέ το άμεσα από το ChatGPT (κάδος απορριμμάτων δίπλα στη συνομιλία)

Ζήτησε αφαίρεση από το Google μέσω της φόρμας «Αφαίρεσης παρωχημένου περιεχομένου»

Τι να κάνεις για να προστατεύσεις τις μελλοντικές σου συνομιλίες

Σύμφωνα με την ειδικό, το πιο σημαντικό βήμα είναι να απενεργοποιήσεις την κοινοποίηση συνδέσμων μέσα στις ρυθμίσεις του ChatGPT:

Πήγαινε στις Ρυθμίσεις (Settings) Επίλεξε Έλεγχος Δεδομένων (Data Controls) Στο πεδίο Ιστορικό Συνομιλιών & Εκπαίδευση (Chat History & Training), απενεργοποίησε την επιλογή κοινοποίησης

Με αυτόν τον τρόπο, οι συνομιλίες σου δεν θα χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση και δεν θα είναι ορατές μέσω κοινοποιήσιμων συνδέσμων.

Ο Sam Altman ζητά νομική προστασία για τις συνομιλίες

Ο CEO της OpenAI, Sam Altman, δήλωσε πρόσφατα σε podcast ότι πιστεύει πως οι συνομιλίες των χρηστών με το ChatGPT πρέπει να προστατεύονται νομικά, όπως συμβαίνει με το απόρρητο ανάμεσα σε γιατρό και ασθενή ή μεταξύ δικηγόρου και πελάτη. «Αν κάποιος μιλάει στο ChatGPT για προσωπικά ή ευαίσθητα θέματα, και έπειτα εμπλακεί σε δικαστική υπόθεση, μπορεί να αναγκαστούμε να παραδώσουμε αυτές τις συνομιλίες. Αυτό δεν είναι σωστό», είπε χαρακτηριστικά.

