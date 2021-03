Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωλαΐτης

Αν διαβάζεις αυτό το κείμενο, τότε το «καμπανάκι» έχει χτυπήσει. Αν διαβάζεις αυτές τις γραμμές, έχεις βάλει (ή καλείσαι να βάλεις) το μυαλό σου στη διαδικασία της πιο σκληρής, ποδοσφαιρικής συνειδητοποίησης . Η μισή και πλέον εποχή του σύγχρονου Champions League έφτασε σε αδιέξοδο. Μία πρώτη γεύση από το οριστικό τέλος της. Κι αυτό διότι τα δύο πιο λαμπρά από τα «αστέρια»-σήμα κατατεθέν της διοργάνωσης, έμειναν από κοινού εκτός προημιτελικών. Για πρώτη φορά μετά το 2005, η τελική ευθεία των νοκ-άουτ του θεσμού μένει άδεια τόσο από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όσο και από τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Πορτογάλος έγνεψε τυπικά πρώτος το «αντίο», αφού η Γιουβέντους στάθηκε για μία ακόμη χρονιά κατώτερη των περιστάσεων και αποκλείστηκε από την Πόρτο των 10 παικτών για σχεδόν ένα ημίχρονο συν την παράταση. Στην πραγματικότητα, όμως, ήταν ο άσπονδος φίλος-εχθρός του από την Αργεντινή που είχε τεθεί νοκ-άουτ με το ενάμισι πόδι από το πρώτο ματς, όταν η Παρί Σεν Ζερμέν ταπείνωνε τη Μπαρτσελόνα με 4-1 στο «Καμπ Νόου» και καθιστούσε ουτοπικό το σενάριο ανατροπής, όσο κι αν το πάλεψαν οι Καταλανοί στη ρεβάνς της Τετάρτης (10/3).

Ο δρόμος μέχρι αυτό το σημείο ήταν μακρύς, μυθικός. Ωστόσο, οι δύο απόλυτοι σούπερ σταρ, οι δύο εκ των GOAT του αθλήματος, έμοιαζαν καταδικασμένοι για αυτή την εξέλιξη. Μπορεί ατομικά ο καθένας να συνεχίζει να γράφει ιστορία και να ακολουθεί υπερβατική πορεία για την ηλικία του, αμφότεροι, όμως, πληρώνουν την αδυναμία των συλλόγων τους να προασπίσει το τελευταίο μέρος της «χρυσής» τους παρακαταθήκης. Αμιγώς αγωνιστικά στην περίπτωση των Μπιανκονέρι και του CR7, αλλά και σε επίπεδο σχεδιασμού, διαχείρισης και (έλλειψης) σεβασμού στην περίπτωση των Μπλαουγκράνα απέναντι στον Λίο.

Το φαινόμενο ενός πρόωρου αποκλεισμού για έναν εκ των δύο τους δεν είναι καινούριο. Μόλις πέρυσι, ο Κριστιάνο και η Γηραιά Κυρία έμειναν εκτός από τη Λυών, ίσως σε έναν αποκλεισμό με ακόμη μεγαλύτερο στίγμα από τον φετινό. Και μπορεί η Μπαρτσελόνα να προκρίθηκε, αλλά το εμπόδιο της Νάπολι το μόνο που προσέφερε ήταν να κρύψει κάτω από το χαλί το… χάλι. Την ανεπάρκεια και τη σαθρή οικοδόμηση της ομάδας του Κίκε Σετιέν, που συντρίφθηκε ανεπανάληπτα από τη Μπάγερν στο Final-8 της Λισαβόνας.

Η φετινή περίοδος, όμως, η χρονιά στην οποία Μπάρτσα και Γιούβε κληρώθηκαν στον ίδιο όμιλο και οι Μέσι και Ρονάλντο συναντήθηκαν ξανά σε επίσημο αγώνα μετά από χρόνια, αποδείχθηκε μοιραία. Για τον τελευταίο, δε, 3η και φαρμακερή.

Ο Κριστιάνο των 8 σερί ημιτελικών με τη Ρεάλ Μαδρίτης (και τεσσάρων κατακτήσεων), απουσιάζει για 3η διαδοχική χρονιά από τον προθάλαμο του τελικού. Γεγονός που του είχε συμβεί ξανά την πρώτη του τριετία στον θεσμό (2004-2006). Σε αυτές τις τρεις σεζόν στο Τορίνο, δεν μπόρεσε καν να ισοφαρίσει τον απολογισμό τερμάτων που είχε με τη Βασίλισσα στην τελευταία του χρονιά στα «αστέρια» (6+4+4 έναντι 15). Τα 4 γκολ σε μία σεζόν Champions League είναι η χειρότερη επίδοσή του από το 2006-07.

Παρόμοια κάθοδος και για τον Μέσι. Η επίδοση των οκτώ γκολ από την περσινή σεζόν στο Champions League (3 πέρυσι, 5 φέτος) είναι η φτωχότερη σε συνεχόμενες σεζόν που έχει σημειώσει από τη διετία 2005/06-2006/07. Τα 4 από τα 8, μάλιστα, αποκλειστικά με πέναλτι (όλα φέτος).

Ο Κριστιάνο δεν είχε αποκλειστεί ποτέ στο Champions League από ομάδα εκτός των Top-4 πρωταθλημάτων. Μέχρι που πήρε μεταγραφή στη Γιουβέντους. Πρώτα ο Άγιαξ, μετά η Λυών, τώρα η Πόρτο, τρεις αποκλεισμοί σε ισάριθμα ζευγάρια στα οποία αντικειμενικά, οι Μπιανκονέρι (έπρεπε να) έπαιζαν ως το φαβορί. Το κακό βρήκε και τον Λιονέλ Μέσι φέτος, έστω κι αν η Παρί Σεν Ζερμέν θεωρείται η πιο ισχυρή ομάδα εκτός του Top-4 και μία από τις πιο ποιοτικές στην Ευρώπη.

Το γεγονός αυτό έχει τον συμβολισμό του. Καταδεικνύει αφενός ότι η Μπαρτσελόνα των παραδοσιακών στάνταρ θα μπορούσε να αποτρέψει τις χαμηλές επιδόσεις και τον πρωτοφανή αποκλεισμό για τον Λίο. Κι αφετέρου, ότι η ράθυμη φιγούρα της Γιουβέντους και η μεταβατική περίοδος που περνάει στις τρεις τελευταίες σεζόν, υπέβαλε τον Κριστιάνο σε όλα τα παραπάνω αρνητικά στατιστικά. Άλλωστε, «μόνος του» είχε αποκλείσει την Ατλέτικο τη σεζόν 2018/19 στους «16» (χατ-τρικ στη ρεβάνς και ανατροπή σκορ του πρώτου αγώνα), «μόνος του» πήγε να το κάνει και πέρυσι κόντρα στη Λυών (2-1 με δικά του γκολ, αλλά πρόκριση των Λιονέ χάρη στο εκτός έδρας γκολ).

Την προηγούμενη φορά που συνέβη να αποκλειστούν οι ομάδες τους από τους «16», τη σεζόν 2004/05, ο Μέσι ήταν 17 χρονών και είχε μόλις πραγματοποιήσει το ντεμπούτο στο Champions League σε ένα ματς ομίλου κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Τη χρονιά που η πιο «μαγική» εκστρατεία κατά του τσιγάρου από τον Ροναλντίνιο, με το μνημειώδες «σβήσιμο» στη θρυλική γκολάρα του «Στάμφορντ Μπριτζ» και οι σούπερ εμφανίσεις του Σαμουέλ Ετό δεν ήταν αρκετές για να υπερβεί η Μπάρτσα το εμπόδιο της Τσέλσι του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ήταν η σεζόν που ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε κλείσει τα 20 του χρόνια, μα ακόμη δεν είχε ανοίξει «λογαριασμό». Τον λογαριασμό που έμελλε να είναι ο πιο πλούσιος όλων των εποχών 16 χρόνια αργότερα, με 134 γκολ.

