Ο Νίκο Γουίλιαμς δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από τους οργανωμένους οπαδούς της Ατλέτικο Μαδρίτης και λίγα λεπτά αργότερα σκόραρε, πανηγυρίζοντας δείχνοντας το χρώμα του δέρματός του.

Για άλλη μια φορά ο ρατσισμός βρέθηκε στο επίκεντρο του ισπανικού ποδοσφαίρου. Αυτή τη φορά οι οργανωμένοι οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης επιτέθηκαν στον επιθετικό της Αθλέτικ Μπιλμπάο, Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος σκόραρε και στον πανηγυρισμό του απάντησε στους Ροχιμπλάνκος.

Συγκεκριμένα, οι Νίκο και Ινιάκι Γουίλιαμς παραπονέθηκαν στον διαιτητή της αναμέτρησης, Μουνουέρα Μαρτίνεθ, για ρατσιστικά συνθήματα από την κερκίδα που δεχόταν ο μικρότερος από τους αδελφούς. Η αναμέτρηση διεκόπη προσωρινά στο 36ο λεπτό και ο ρεφέρι πήγε στον πάγκο για να ενημερώσει τον εκπρόσωπο του γηπέδου να ζητήσει να σταματήσει η ρατσιστική επίθεση.

Λίγα λεπτά αργότερα το ποδόσφαιρο... δικαίωσε τον Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος ισοφάρισε το παιχνίδι μετά από μια γρήγορη αντεπίθεση που ξεκίνησε από τον αδελφό του, Ινιάκι και πανηγύρισε δείχνοντας το χρώμα του δέρματός του, κοιτάζοντας τις κερκίδες από τις οποίες είχε ακούσει τις δέκα λεπτά νωρίτερα τις προσβολές!

Nico Williams did not forgive the mistake. Athletic Bilbao equalize the scorepic.twitter.com/1epyV7WSEc