Συναγερμός στην Ισπανία: Η UEFA απειλεί την Εθνική και τις ομάδες με αποκλεισμό από EURO και Champions League!

Η ομοσπονδία της Ισπανίας βρίσκεται υπό κυβερνητική παρακολούθηση και αυτή η απόφαση ενδέχεται να βάλει σε κίνδυνο την εθνική ομάδα της χώρας αλλά και τις ομάδες της La Liga, όσον αφορά τις διοργανώσεις της UEFA.

Μια από τις πιο μαύρες περιόδους της ιστορίας του διανύει το ισπανικό ποδόσφαιρο. Τα σκάνδαλα στη χώρα βγαίνουν το ένα μετά το άλλο, με την υπόθεση του Λουίς Ρουμπιάλες να έχει συγκλονίσει την Ισπανία. Ο πρώην πρόεδρος κατηγορείται για κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση κατά της Τζένι Ερμόσο λόγω του μη συναινετικού φιλιού που της έδωσε τον περασμένο Αύγουστο μετά την κατάκτηση του γυναικείου παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία.

Με αφορμή τα όλα όσα συμβαίνουν, η κυβέρνηση της Ισπανίας αποφάσισε να αναλάβει δράση. Όπως έγινε γνωστό η ομοσπονδία του ποδοσφαίρου της χώρας βρίσκεται εδώ και μερικά 24ωρα υπό κυβερνητική παρακολούθηση. Μια πρωτόγνωρη απόφαση η οποία ενδέχεται να επιφέρει μεγάλα «χτυπήματα» για το ποδοσφαιρικό περιβάλλον της Ισπανίας.

«Η ισπανική κυβέρνηση υιοθέτησε αυτή την απόφαση προκειμένου να επανορθώσει τη σοβαρή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η RFEF, ώστε ο οργανισμός να μπορέσει να ξεκινήσει μία διαδικασία ανανέωσης, μέσα σε κλίμα σταθερότητας» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού, το οποίο αποτελεί όργανο του Υπουργείου Αθλητισμού της Ισπανίας.

Σύμφωνα με την «AS» παρά τη συνάντηση που είχε η ομοσπονδία με την FIFA, η UEFA δεν είναι καθόλου θετική και σύμφωνη με την κυβερνητική παρέμβαση. Οι Ισπανοί αναφέρουν ότι η UEFA δεν συμφωνεί με την κυβερνητική παρέμβαση και δεν αποκλείεται να λάβει δραστικά μέτρα και να «πληγώσει» ακόμα περισσότερο την χώρα, αποκλείοντας τις ομάδες αλλά και την εθνική από τις διοργανώσεις της!

Εάν αποδειχθεί ότι η πολιτική παρέμβαση είναι παράνομη και δεν συνάδει με το καταστατικό της, τότε η UEFA θα προχωρήσει σε δραστικές κινήσεις και θα αποκλείσει τα μεγάλα κλαμπ της La Liga από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και την εθνική ομάδα της Ισπανίας από το Euro!

Από την άλλη, στο εσωτερικό της ισπανικής κυβέρνησης τονίζουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και ότι οι ομάδες της χώρας δεν θα κινδυνεύσουν με κανέναν αποκλεισμό.

