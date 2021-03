Τα απίστευτα ρεκόρ του αχόρταγου Χάαλαντ! (pics)

Σπάει ρεκόρ με τη συνέπεια που πετυχαίνει τα γκολ. Με τα δύο τέρματα που σημείωσε ΚΑΙ στο δεύτερο ματς της Μπορούσια Ντόρτμουντ κόντρα στην Σεβίλλη, ο Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Champions League που φτάνει τα 20 γκολ.

Ο Νορβηγός επιθετικός το πέτυχε σε ηλικία 20 ετών και 231 ημερών, όταν ο αρχί – σκόρερ Κριστιάνο Ρονάλντο τα κατάφερε σε ηλικία 24 ετών και 306 ημερών και ο δεύτερος σκόρερ Λιονέλ Μέσι σε ηλικία 22 ετών και 266 ημερών!

Quickest player to hit 20 goals

First player to score four consecutive braces

Youngest player to score 20 goals

Erling Haaland just keeps tearing up the #UCL record books pic.twitter.com/uTAR2fA5vH

