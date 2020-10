Φεντερίκο Κιέζα: Η Μέρα της Μαρμότας ξανά στην Φλωρεντία!

Η Φλωρεντία ήταν είναι και θα είναι ένα ξεχωριστό μέρος. Με την κουλτούρα της, τις τέχνες της, την ιστορία της, αλλά και με αυτό το ιδιαίτερο αίσθημα που αφήνει μια πόλη διαιρεμένη. Από την διαμάχη των Γουέλφι (φιλοπαπικοί) με τους Γιβελίνους (υποστηρικτές του Γερμανού αυτοκράτορα) και των Μεδίκων με την οικογένεια Πάτσι μέχρι και πρόσφατα όταν ο κόσμος ήταν διαιρεμένος σε αυτούς που ήθελαν την παραμονή των αδελφών Ντέλα Βάλε και σε αυτούς που επιθυμούσαν την αποχώρησή τους από την ιδιοκτησία της Φιορεντίνα, μόνο ένα πράγμα μπορούσε να την ενώσει. Ο εχθρός που βρισκόταν έξω από τα όρια της πόλης. Και αν σε πολιτικό επίπεδο το Μιλάνο, η Πίζα και η Νάπολη ήρθαν αρκετές φορές σε σύγκρουση με την πρωτεύουσα της Τοσκάνη, σε αθλητικό επίπεδο ο εχθρός που μπορεί να ενώσει όλους τους Φλωρεντίνους, είναι ένα όνομα. Η Γιουβέντους.

Για τους οπαδούς της Φιορεντίνα η όποια μετακίνηση ποδοσφαιριστή για την Γιουβέντους δύσκολα γίνεται αποδεκτό, ειδικά αν μάλιστα αυτός που μετακομίζει στο Τορίνο έχει ανδρωθεί στους «βιόλα» και είναι οπαδός της. Μετά από δύο χρόνια σίριαλ με πολλά επεισόδια ο Φεντερίκο Κιέζα είναι πλέον «μπιανκονέρο», σε μια κίνηση που προκάλεσε διφορούμενα συναισθήματα. Τόσο του μίσους -κυρίως προς τον ίδιο τον παίκτη – όσου και ανακούφισης αφού το δράμα αυτό θα έφτανε στο τέλος του.

Μια μετακίνηση που άργησε να ολοκληρωθεί κατά ένα χρόνο, αφού ήταν κοινό μυστικό ότι τα αδέρφια Ντέλα Βάλε είχαν συμφωνήσει σε όλα για την πώληση του 23χρονου άσου, πριν τελικά έρθουν σε συμφωνία και πουλήσουν ολόκληρο τον σύλλογο στον Ρόκο Κομίσο το καλοκαίρι του 2019. Ο Κομίσο ήξερε καλά ότι ως νέος ιδιοκτήτης να παραχωρήσεις το μεγάλο σου αστέρι, την υποτιθέμενη bandiera (σημαία) στον μισητό εχθρό θα ήταν ότι χειρότερο για ως αρχή στην Φλωρεντία.

Γι αυτό και ο ίδιος κατάφερε να πείσει τόσο τον Φεντερίκο όσο και τον πατέρα του Ενρίκο ότι άλλη μια σεζόν στο «Αρτέμιο Φράνκι» θα ήταν η καλύτερη λύση για όλους, ενώ υπήρξε και μια συμφωνία κυρίων πως αν έρθει μια συμφέρουσα πρόταση το φετινό καλοκαίρι τότε θα συζητηθεί.

Βέβαια, τι κάνεις όταν ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει αποφασίσει πως το μέλλον του είναι μακριά από την Φλωρεντία και αρνείται οποιαδήποτε πρόταση για ανανέωση του συμβολαίου του φέρνοντας το κλαμπ σε μια ιδιαίτερη και δύσκολη θέση; Και η απόφαση της Φιορεντίνα ήταν η καλύτερη που θα μπορούσε να πάρει. Την πώληση του κορυφαίου της παίκτη παρά να κινδυνέψει να τον χάσει για ψίχουλα ή τσάμπα σε δύο χρόνια.

Η αλήθεια είναι ότι μεγάλη πλειοψηφία των οπαδών της Φιορεντίνα είχε συνηθίσει στην ιδέα ότι ο Κιέζα σύντομα θα έβγαζε την βιολετί φανέλα από πάνω του, και μάλιστα κάποιοι είχαν αρχίσει και να συμβιβάζονται με το γεγονός πως η Γιουβέντους θα ήταν ο πιθανότερος προορισμός του.

Αυτό όμως που προκάλεσε την οργή των tifozi και η οποία αποτυπώθηκε σχεδόν σε όλη την πόλη ήταν οι όροι της συμφωνίας. Ο Κομίσο δεν σταματούσε να επαναλαμβάνει πως ο Κιέζα θα αποχωρούσε μόνο αν η πρόταση που θα ερχόταν θα ήταν αδύνατον να απορριφθεί. Αντί αυτού, όπως έγινε γνωστό το deal με την Γιουβέντους έκλεισε μόλις στα 2 εκατ. ευρώ για τον πρώτο χρόνο δανεισμού και άλλα 8 τον δεύτερο με υποχρεωτική ρήτρα για κανονική μεταγραφή, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 50 εκατ. ευρώ (εφόσον μπιανκονέρι και παίκτης πιάσουν κάποιους όρους της συμφωνίας).

Προφανώς και οι δυστοπικές εποχές που ζούμε λόγω του Covid-19 έχουν αλλάξει τους όρους της αγοράς ακόμα και για τις πλουσιότερες ομάδες (η μεταγραφή ολοκληρώθηκε την τελευταία ημέρα αφού πρώτα η Γιουβέντους κατάφερε να ξεφορτωθεί Ντάγκλας Κόστα και Ντε Σίλιο), αλλά το γεγονός ότι όλο αυτό το σήριαλ σύρθηκε μέχρι την τελευταία μέρα των μεταγραφών για έναν παίκτη που προφανώς ήταν φευγάτος επηρεάζοντας τον σύλλογο σε όλες τις δραστηριότητες του.

Και ο κόσμος θα έμενε εκεί, αν δεν γινόταν το τεράστιο φάουλ τόσο από τον ίδιο τον Κιέζα όσο και από τον προπονητή της Φιορεντίνα, Μπέπε Ιακίνι, στο τελευταίο του ματς – όπως αποδείχθηκε – με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Για την πλειοψηφία του κόσμου το να είναι αρχηγός της ομάδας ένας παίκτης που έχει ήδη συμφωνήσει με την Γιουβέντους, αποτέλεσε την υπέρτατη προσβολή. Ειδικά για έναν άνθρωπο που είναι δηλωμένος οπαδός, που μπήκε στις Ακαδημίες στην τρυφερή ηλικία των 10 ετών και μέσω της Φιορεντίνα στα 22 του έχει φτάσει να είναι βασικός και στην εθνική Ιταλίας.

Για τον κόσμο της Φιορεντίνα το περιβραχιόνιο είναι μια ιδιαίτερη υπόθεση. Εκτός του γεγονότος ότι το έχουν φορέσει σημαίες του συλλόγου όπως οι σπουδαίοι Τζιανκάρλο Αντονιόνι και Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, είναι αυτό που έχει πάνω του αποτυπωμένο τον αδικοχαμένο Ντάβιντε Αστόρι. Η Φιορεντίνα κάθε χρόνο παίρνει ειδική άδεια από την ιταλική λίγκα για να χρησιμοποιεί το D13 και να το φοράει ένας μελλοντικός Γιουβεντίνος αποτελούσε κάτι σαν παραβίαση της ηθικής τάξης, κάτι σαν ύβρη. Ευτυχώς έστω και την τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε αυτό με τον Κιέζα να φοράει το απλό περιβραχιόνιο που έχουν και οι υπόλοιπες ομάδες.

Easy to forget, but Federico Bernardeschi was considered the next Roberto Baggio at Fiorentina and has fallen down the pecking order at Juve.

Federico Chiesa should think long & hard about what's best for his career. Especially at a time which his form has dropped significantly

— Andrew Cesare (@AndrewCesare) October 5, 2020