Σαν σήμερα το 2010, η Φούλαμ σόκαρε τη Γιουβέντους νικώντας τη 4-1 και αποκλείοντάς τη από το Europa League.

Ένα ματς που πολλοί, ενδεχομένως, έχουν ξεχάσει ότι έγινε, έλαβε χώρα σαν σήμερα πριν από 16 χρόνια. Ήταν στο Λονδίνο, όταν η γενικώς άπειρη στην Ευρώπη Φούλαμ, με τον Ρόι Χόντσον στον πάγκο, είχε υποχρεώσει τη Γιουβέντους σε μία από τις μεγαλύτερες ταπεινώσεις της ιστορίας της...

Το 2010, είναι γεγονός ότι οι Μπιανκονέρι προσπαθούσαν ακόμα να συνέλθουν από το πλήγμα του ατιμωτικού υποβιβασμού λόγω Calciopoli το 2006 και, παρότι είχαν επιστρέψει άμεσα στη Serie A, προσπαθούσαν να βρουν και τον δρόμο για τις επιτυχίες. Ο Αλμπέρτο Τζακερόνι είχε αντικαταστήσει τον Τσίρο Φεράρα μεσούσης της σεζόν, καθώς παρότι διέθετε παίκτες όπως ο Ντελ Πιέρο, ο Καναβάρο, ο Μπουφόν, ο Τρεζεγκέ, ο Καμορανέζι και ο Ντιέγκο, η Γιούβε αντιμετώπιζε δυσκολίες στο πρωτάθλημα - και μάλιστα θα τερμάτιζε έβδομη στο τέλος.

Στην Ευρώπη δε, μπορεί ο αποκλεισμός στη φάση των ομίλων του Champions League να είχε φέρει απογοήτευση, ωστόσο μία πορεία στο Europa έδειχνε ως ένα καλό... γιατρικό για τους Μπιανκονέρι, που απέκλεισαν στους «32» τον Άγιαξ και αγκάλιασαν την πρόκριση στα προημιτελικά μετά το εντός έδρας 3-1 ενάντια στη Φούλαμ. Οι Λονδρέζοι έπαιζαν για δεύτερη μόλις φορά στην Ευρώπη και είχαν κάνει εξαιρετική πορεία στους ομίλους, αποκλείοντας στη συνέχεια τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Το αντάμωμα με τη μεγάλη Γιουβέντους έμοιαζε ζόρικο και η ήττα στο Τορίνο έκανε ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Ακόμα κι έτσι, φυσικά, το Κρέιβεν Κότατζ γέμισε στις 18 Μαρτίου για τη ρεβάνς.

Μόλις στο δεύτερο λεπτό, ο Τρεζεγκέ άνοιξε το σκορ για τη Βέκια Σινιόρα και το γήπεδο σίγησε, πριν ξυπνήσει από την ισοφάριση με γκολ του Ζαμόρα στο 9'. Η αποβολή του Καναβάρο στο 26' έκανε τους γηπεδούχους να το πιστέψουν λίγο παραπάνω και δύο γκολ του Ούγγρου Γκέρα λίγο πριν το ημίχρονο (39') και λίγο μετά (48') ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου ματς με το ματς να παίρνει φωτιά.

Η έκρηξη ήρθε στο 82', όταν έντεκα λεπτά αφότου πέρασε στο ματς, ο Αμερικανός Ντέμπσεϊ έστειλε την μπάλα στα ιταλικά δίχτυα με ασύλληπτη λόμπα, ολοκληρώνοντας μια ιστορική ανατροπή! «Ίσως το μεγαλύτερο βράδυ στην ιστορία του συλλόγου, είμαι πανευτυχής» θα έλεγε ο Χόντσον μετά το ματς, με τη Φούλαμ να μην σταματά εκεί, καθώς θα έκανε 2/2 απέναντι στις... Γερμανίδες, Βόλφσμπουργκ και Αμβούργο, φτάνοντας στον μεγάλο τελικό του Volkparkstadion. Εκεί, το εμπόδιο της Ατλέτικο Μαδρίτης του Αγκουέρο, του Φορλάν και του Ρέγιες θα αποδεικνυόταν ανυπέρβλητο, με τους Ροχιμπλάνκος να επικρατούν 2-1 στην παράταση. Ακόμα κι έτσι, η ιστορία για τη Φούλαμ είχε γραφτεί και το βράδυ της 18ης Μαρτίου, θα υπάρχει για πάντα στη μνήμη των οπαδών της...