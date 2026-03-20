Η Γιουβέντους, που ψάχνει μια μεγάλη κίνηση την επερχόμενη μεταγραφική περίοδο, είναι έτοιμη να προσφέρει ηγεμονικό συμβόλαιο στον Μπερνάρντο Σίλβα.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα διανύει τους τελεύταιους μήνες του συμβολαίου του με την Μάντσεστερ Σίτι, με την Γιουβέντους να είναι διατεθημένη να προσφέρει γη και ύδωρ για τον αποκτήσει. Η Μεγάλη Κυρία ψάχνει μια κίνηση το φετινό καλοκαίρι, με τον Πορτογάλο να μοίαζει ιδανική επιλογή. Ο μπαρουτοκαπνισμένος μέσος διαθέτει αρέτες που σίγουρα μπορεί να αξιοπήσει ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, αλλά και το όνομα του αποτέλει απο μόνο του λόγος να «σηκωθεί σκόνη».

Σύμφωνα με το gazzetta dello sport,oι διευθύνοντες του ιταλικού συλλόγου έχουν μιλήσει με τον ατζέντη του Μπερνάρντο Σίλβα, Χόρχε Μέντες, είναι δαιτεθημένοι να ικανοποίησουν όλες τους τις οικονομικές απαιτήσεις και με το παραπάνω, προκειμένου να δελέασουν τον ποδοσφαιρίστη. Ο σταρ της Σίτυ έχει σηκώσει 24 τρόπαια στην καρίερα του με Μπενφίκα, Μάντσετσερ Σίτι και την Μονακό, έχοντας μεγάλη συνεισφορά. Με τους Πολίτες μετράει 76 γκολ και 77 ασίστ σε 448 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

