Όποιος παίκτης αφήνει την Φιορεντίνα ή τη Νάπολι για να πάει στην Γιουβέντους θεωρείται προδότης από τους οπαδούς αυτών των ομάδων, όπως συνέβη στο παρελθόν με Ρομπέρτο Μπάτζιο και Γονσάλο Ιγουαΐν αντίστοιχα.

Ο Φεντερίκο Κιέζα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση και, αφού τα... άκουσε από οπαδούς της Φιορεντίνα για την μεταγραφή του στην Γιούβε, είδε να αναρτούν και πανό με σκληρό περιεχόμενο εναντίον του.

«Το να προδίδεις εκείνους που σε μεγάλωσαν και σε προστάτεψαν, είναι η μεγαλύτερη έλλειψη σεβασμού. Η Φλωρεντία δεν είναι πια το σπίτι σου. Πλέον έχεις κακή φήμη» έγραφε το πανό αφιερωμένο στον Κιέζα, η «προδοσία» του οποίου πονάει περισσότερο, επειδή μεγάλωσε στα τμήματα υποδομής των Βιόλα, στην πρώτη ομάδα των οποίων αγωνίστηκε στο παρελθόν και ο πατέρας του, Ενρίκο.

"Betraying those who raised and protected you, the greatest lack of respect. Florence is no longer your home. Infamous" the 'warm' message of Fiorentina's Ultras to Chiesa. pic.twitter.com/FWPuooLuQa

— Around Turin (@AroundTurin) October 6, 2020