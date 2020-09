Γκολ, γκολ, κι άλλα γκολ: Το «φεστιβάλ τερμάτων» της Premier League έχει εξήγηση

Είχαν περάσει 6'' από τη συμπλήρωση και του 4ου λεπτού των καθυστερήσεων, όταν ο Γκάμπριελ Ζέσους άνοιγε λογαριασμό στη σεζόν και έδινε το τελειωτικό «χτύπημα» στη Γουλβς (1-3), σφραγίζοντας την επίδοση ρεκόρ της Μάντσεστερ Σίτι με 10 σερί νικηφόρες πρεμιέρες. Με αυτό το φαινομενικά εκπρόθεσμο γκολ, όμως, ο Βραζιλιάνος είχε επίσης μετατρέψει το τριήμερο της 2ης αγωνιστικής της νέας περιόδου σε ορόσημο στην ιστορία της Premier League.

Ήταν το υπ' αριθμόν 44 γκολ που σημειώθηκε ανάμεσα στα 10 παιχνίδια, καταρρίπτοντας την μέχρι πρότινος κορυφαία επίδοση των 43 από την 26η αγωνιστική της σεζόν 2010/11, το Σαββατοκύριακο που η Νιούκαστλ είχε γίνει η πρώτη ομάδα που επιστρέφει από 0-4 σε 4-4, απέναντι στην Άρσεναλ.

Τότε ήταν Φεβρουάριος και οι ομάδες είχαν ξεπεράσει τα μισά της σεζόν. Πλέον, τα 20 κλαμπ βρίσκονται να έχουν συνδιαμορφώσει την συναρπαστικότερη δυνατή εκκίνηση σε ένα πρωτάθλημα που άρχισε Σεπτέμβριο μήνα, με ελάχιστη προετοιμασία και που (θα) εξελίσσεται σε άδεια γήπεδα, πολύ μακριά από την κανονικότητα που χαρακτήριζε το ποδόσφαιρο μέχρι την έλευση των «double '20s».

The most ever goals in a 20-team Premier League round is 43: matchday 24 of 2010/11.

We’re currently on 31 goals from six games, so 12 needed from the last four to equal the record. pic.twitter.com/cx2kq1Aloa

— GoalScorer Challenge (@GoalscorerC) September 20, 2020