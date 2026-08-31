Σύμφωνα με ισπανό δημοσιογράφο, η Μπαρτσελόνα δεν εγκαταλείπει την περίπτωση του Άλβαρες, παρά τη διαφαινόμενη απόκτηση του Γκαμπριέλ Ζεσούς.

Η μεταγραφική περίοδος φτάνει στο τέλος της και στην Μπαρτσελόνα φαίνεται πως το θέμα του στράικερ θα απασχολήσει μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Παρά τη διαφαινόμενη απόκτηση του Γκαμπριέλ Ζεσούς από την Άρσεναλ (έναντι περίπου 10 εκατ. ευρώ, για δυο χρόνια), οι πρωταθλητές Ισπανίας φέρεται να μην εγκαταλείπουν τον μεγάλο τους στόχο.

Ο Χουλιάν Άλβαρες παραμένει στο επίκεντρο και, σύμφωνα με ισπανό δημοσιογράφο της El Chiringuito, οι Καταλανοί είναι διατεθειμένοι να περιμένουν μέχρι το φινάλε του μεταγραφικού παραθύρου την περίπτωση η Ατλέτικο Μαδρίτης να αλλάξει άποψη και να δεχθεί να τον παραχωρήσει.

Χαρακτηριστικά όπως σημειώνει ο Ζότα Ζόρντι, ο Ζεσούς δεν θα αποκτηθεί από την Μπάρτσα ως εναλλακτική του Άλβαρες, αλλά ως μια πολύ καλή και φθηνή περίπτωση που έπεσε στο τραπέζι. Ο Αργεντίνος είναι σταθερά ο νούμερο ένα στόχος και θα υπάρξει.... αναμονή μέχρι τέλους.