Μπαρτσελόνα: Παρά την απόκτηση του Ζεσούς, επιμένει για Άλβαρες
Η μεταγραφική περίοδος φτάνει στο τέλος της και στην Μπαρτσελόνα φαίνεται πως το θέμα του στράικερ θα απασχολήσει μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Παρά τη διαφαινόμενη απόκτηση του Γκαμπριέλ Ζεσούς από την Άρσεναλ (έναντι περίπου 10 εκατ. ευρώ, για δυο χρόνια), οι πρωταθλητές Ισπανίας φέρεται να μην εγκαταλείπουν τον μεγάλο τους στόχο.
Ο Χουλιάν Άλβαρες παραμένει στο επίκεντρο και, σύμφωνα με ισπανό δημοσιογράφο της El Chiringuito, οι Καταλανοί είναι διατεθειμένοι να περιμένουν μέχρι το φινάλε του μεταγραφικού παραθύρου την περίπτωση η Ατλέτικο Μαδρίτης να αλλάξει άποψη και να δεχθεί να τον παραχωρήσει.
Χαρακτηριστικά όπως σημειώνει ο Ζότα Ζόρντι, ο Ζεσούς δεν θα αποκτηθεί από την Μπάρτσα ως εναλλακτική του Άλβαρες, αλλά ως μια πολύ καλή και φθηνή περίπτωση που έπεσε στο τραπέζι. Ο Αργεντίνος είναι σταθερά ο νούμερο ένα στόχος και θα υπάρξει.... αναμονή μέχρι τέλους.
Si el At Madrid accede a vender a Julián, el Barça ficharía a Julián.— 🏴Jota Jordi🏴 (@jotajordi13) August 30, 2026
Gabriel Jesús no es el recambio, es una oportunidad por 10M.
El Barça seguirá esperando a Julián, por todo lo que está haciendo por venir y pq sigue siendo el objetivo nº1.
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