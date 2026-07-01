To γραφείο Τύπου της Ε.Φ.Ο.Επ.Α κάνει ένα φλας μπακ και παρουσιάζει στιγμές από τα 40 χρόνια του πινγκ πονγκ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.



Με την αποχώρηση από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έκλεισε για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Με τη διακοπή της λειτουργίας πριν από λίγες ημέρες στις αίθουσες 8 και 9 και το μάζεμα του εξοπλισμού, έμειναν ταυτόχρονα μέσα από τις πόρτες σημαντικά γεγονότα, έντονα συναισθήματα, επιτυχίες, αλλά και αγωνίες.

Τέσσερις δεκαετίες ήταν αυτές. Σχεδόν 40 χρόνια, που το άθλημα πορεύτηκε στις εγκαταστάσεις του, λειτούργησε σε κατάλληλες συνθήκες και αναπτύχθηκε.

Σε δύο διαφορετικούς χώρους από το 1984 μέχρι το 2026 (και με μία διακοπή λόγω των εργασιών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004) το ΣΕΦ δεν αποτέλεσε απλά την έδρα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α, αλλά έγινε το κεντρικό «σπίτι» της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Εκεί γράφτηκαν σημαντικές σελίδες στην εξέλιξη του αθλήματος, εκεί πέτυχαν περαιτέρω αγωνιστική βελτίωση κορυφαίοι Έλληνες άσοι, εκεί διεξήχθησαν μεγάλες διοργανώσεις και αποτέλεσαν πόλο έλξης για τον κόσμο ακόμα και τοπ αθλητές του παγκοσμίου στερεώματος.

Καθώς λοιπόν, το άθλημα αναζητά άμεσα τις λύσεις στέγασης στην επόμενη μέρα βρήκαμε την αφορμή να κάνουμε ένα φλας μπακ στην πολυετή παρουσία του στο ΣΕΦ.

To γραφείο Τύπου της ομοσπονδίας, παρουσιάζει στιγμές στον χρόνο κυρίως μέσα από αφηγήσεις ανθρώπων, που έζησαν την έντονη σχέση με το εμβληματικό στάδιο.

Απλή παράθεση στοιχείων χωρίς σχόλια (άλλωστε η υποχρεωτική αποχώρηση συνιστά, εκ των πραγμάτων, αρνητική εξέλιξη) για έναν αθλητικό χώρο, που θα έλεγε κάποιος ότι συνδέθηκε σχεδόν με τη μισή ζωή του αθλήματος στην Ελλάδα, σίγουρε δε με ολόκληρη τη νεότερη ιστορία του!

Πάμε να τις θυμηθούμε

Το ΣΕΦ κατασκευάστηκε στο διάστημα 1981 με 1985 σε σχέδια του αρχιτεκτονικού γραφείου «Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες». Εγκαινιάστηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1985 από τον τότε πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου κατά την έναρξη του 1ου Πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου.

κατασκευάστηκε στο διάστημα σε σχέδια του αρχιτεκτονικού γραφείου «Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες». Εγκαινιάστηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1985 από τον τότε πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου κατά την έναρξη του 1ου Πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου. Οι αίθουσες γύρω-γύρω είχαν ετοιμαστεί πολύ πιο νωρίς από την κεντρική σάλα. Διάφορα αθλήματα, που θα φιλοξενούνταν σε αυτές, άρχισαν να τις χρησιμοποιούν πριν την ολοκλήρωση όλου του έργου, μάλιστα η επιτραπέζια αντισφαίριση ήταν από τα πρώτα σπορ, που πραγματοποίησαν την είσοδό τους στο στάδιο!

Μπήκε πρώτη φορά την άνοιξη του 1984! Η αίθουσα 3 έγινε το νέο ομοσπονδιακό «ορμητήριό» της. Ο τότε Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Κίμων Κουλούρης είχε αγάπη για το άθλημα, έπαιζε πινγκ πονγκ σαν χόμπι και βοήθησε για την άμεση τακτοποίηση στη νέα στέγη. Η αίθουσα 3, για να σας δώσουμε ένα στίγμα, με βάση τη σημερινή εικόνα, ήταν απέναντι από την είσοδο των αθλητών. Πλάγια δεξιά από το κυλικείο. Στη γωνία δεξιά, στην αίθουσα 2, μπήκε αρχικά η σκοποβολή και λίγα χρόνια μετά η ξιφασκία. «Γείτονες» εκείνα τα πρώτα χρόνια ήταν επίσης για το άθλημά μας η πυγμαχία, το σκουός, το βόλεϊ, η γυμναστική, το μπάσκετ κ.α..

Η αίθουσα 3 έγινε το νέο ομοσπονδιακό «ορμητήριό» της. Ο τότε Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού είχε αγάπη για το άθλημα, έπαιζε πινγκ πονγκ σαν χόμπι και βοήθησε για την άμεση τακτοποίηση στη νέα στέγη. Η αίθουσα 3, για να σας δώσουμε ένα στίγμα, με βάση τη σημερινή εικόνα, ήταν απέναντι από την είσοδο των αθλητών. Πλάγια δεξιά από το κυλικείο. Στη γωνία δεξιά, στην αίθουσα 2, μπήκε αρχικά η σκοποβολή και λίγα χρόνια μετά η ξιφασκία. «Γείτονες» εκείνα τα πρώτα χρόνια ήταν επίσης για το άθλημά μας η πυγμαχία, το σκουός, το βόλεϊ, η γυμναστική, το μπάσκετ κ.α.. Το 1984 για την αρχή στη χρήση του προπονητηρίου δεν προκύπτει μόνο από μαρτυρίες. Ο αείμνηστος Νίκος Κωστόπουλος, από τους προπονητές που συνεργάζονταν τότε με την ομοσπονδία, είχε αναρτήσει στο youtube βίντεο από προπονήσεις των διεθνών στο Καραϊσκάκη και στο ΣΕΦ και για τη δεύτερη περίπτωση ανέφερε 1984.

από τους προπονητές που συνεργάζονταν τότε με την ομοσπονδία, είχε αναρτήσει στο youtube βίντεο από προπονήσεις των διεθνών στο Καραϊσκάκη και στο ΣΕΦ και για τη δεύτερη περίπτωση ανέφερε 1984. Σύμφωνα με ανάλογες αφηγήσεις όταν το άθλημα πρωτομπήκε στο ΣΕΦ, δούλευαν επίσης ως ομοσπονδιακοί προπονητές, πλην του Κωστόπουλου, ο Γιάννης Μακρής και ο Γιάνος Κούμπατ. Βεβαίως, στα μέσα της δεκαετίας του ’80 και τα αμέσως επόμενα χρόνια πέρασαν κι άλλοι προπονητές από τις προεθνικές μας ομάδες, όπως η Λουκία Σκριβάνου, ο Ηλίας Μακρής, ο Νίκι Βαδάσης κ. άλ.

Πριν έρθει η μεγάλη και πολύ σημαντική εξέλιξη με το ΣΕΦ, λειτουργούσαν ομοσπονδιακά ασκητήρια στο Ρουφ και στο στάδιο Καραϊσκάκη. Μετά την είσοδο στο ΣΕΦ η ομοσπονδία σταμάτησε να χρησιμοποιεί τους δύο άλλους χώρους. Απλά, μετά από καιρό και για κάποιο χρονικό διάστημα χρησιμοποίησε ξανά και το «Καρασϊκάκη».

και στο Μετά την είσοδο στο ΣΕΦ η ομοσπονδία σταμάτησε να χρησιμοποιεί τους δύο άλλους χώρους. Απλά, μετά από καιρό και για κάποιο χρονικό διάστημα χρησιμοποίησε ξανά και το «Καρασϊκάκη». Η επιτραπέζια αντισφαίριση ήταν φιλοξενούμενη στο ΣΕΦ για 3-4 χρόνια. Μετά μπήκε ένα ενοίκιο για την Ε.Φ.Ο.Επ.Α., που τα πρώτα χρόνια δινόταν σαν ανταποδοτικό τέλος. Από τότε πάντως και μέχρι σήμερα φυσικά, υπήρχε συνεχώς ενοίκιο για τη χρήση του χώρου.

Η αίθουσα 3 δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Δύο σειρές τραπεζιών σχηματίζονταν για τις προπονήσεις. Ο τάπητας ήταν συνθετικός. Δεξιά και αριστερά της εισόδου συναντούσες τις μικρές τσιμεντένιες κερκίδες. Στην πορεία η ομοσπονδία έβαλε ξύλο και διάδρομο. Υπήρχε και υπερυψωμένη κερκίδα, στην οποία οδηγούσαν σκαλοπάτια εκτός αίθουσας. Όταν γίνονταν μεγάλα πρωταθλήματα της ομοσπονδίας ή και αγώνες του τότε Ευρωπαϊκού Λιγκ πήγαινε και πάνω κόσμος, μάλιστα η κερκίδα γέμιζε σε σημαντικά αγωνιστικά ραντεβού της εθνικής ομάδας ανδρών. Επιπλέον, για τα διεθνή ματς έμπαιναν και καρέκλες κάτω ώστε να χωρέσουν όλοι οι θεατές.

Γρήγορα μετά τα εγκαίνια του σταδίου έγινε το πρώτο μεγάλο event για το άθλημα. Τον Μάιο του 1985, στην κεντρική σάλα μάλιστα, με το 2ο σχολικό πρωτάθλημα της Αττικής. Περισσότεροι από 5.000 μαθητές και μαθήτριες «απλώθηκαν» σε 48 τραπέζια και χάρισαν μία ιστορική διοργάνωση γενικά για τον ελληνικό αθλητισμό.

στην κεντρική σάλα μάλιστα, με το 2ο σχολικό πρωτάθλημα της Αττικής. Περισσότεροι από 5.000 μαθητές και μαθήτριες «απλώθηκαν» σε 48 τραπέζια και χάρισαν μία ιστορική διοργάνωση γενικά για τον ελληνικό αθλητισμό. Πρώτη φορά πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών διεξήχθη στο ΣΕΦ τη σεζόν 1985-1986 . Συγκεκριμένα στο 4ήμερο από τις 3 έως τις 6 Ιανουαρίου 1986, καθώς είχε και προκριματικά και μεγάλο αριθμό συμμετοχών. Για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες άνοιξαν οι αίθουσες 6 και 7 δίπλα στα σκαλοπάτια, τα οποία είναι απέναντι από την είσοδο της σάλας. Οι ίδιοι χώροι χρησιμοποιήθηκαν και σε άλλα Πανελλήνια πρωταθλήματα μέχρι τις αρχές του ’90. Σηκωνόταν η κουρτίνα ανάμεσα σε μπάσκετ και βόλεϊ. Για την ιστορία, στο Πανελλήνιο του 1986 κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο ο Κωνσταντίνος Πρίφτης στο απλό ανδρών, η Φωτεινή Γαλανού στο απλό γυναικών, οι Κωνσταντίνος Πρίφτης/Δημήτρης Ζήκος στο διπλό ανδρών, οι Ανδριανή Δουμένη/Φωτεινή Γαλανού στο διπλό γυναικών και οι Κωνσταντίνος Πρίφτης/Κατερίνα Σπανού στο διπλό μικτό. Το αντίστοιχο πρωτάθλημα της αμέσως προηγούμενης σεζόν είχε διεξαχθεί τον Δεκέμβριο του 1984 στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας.

. Συγκεκριμένα στο 4ήμερο από τις 3 έως τις 6 Ιανουαρίου 1986, καθώς είχε και προκριματικά και μεγάλο αριθμό συμμετοχών. Για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες άνοιξαν οι αίθουσες 6 και 7 δίπλα στα σκαλοπάτια, τα οποία είναι απέναντι από την είσοδο της σάλας. Οι ίδιοι χώροι χρησιμοποιήθηκαν και σε άλλα Πανελλήνια πρωταθλήματα μέχρι τις αρχές του ’90. Σηκωνόταν η κουρτίνα ανάμεσα σε μπάσκετ και βόλεϊ. Για την ιστορία, στο Πανελλήνιο του 1986 κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο ο Κωνσταντίνος Πρίφτης στο απλό ανδρών, η Φωτεινή Γαλανού στο απλό γυναικών, οι Κωνσταντίνος Πρίφτης/Δημήτρης Ζήκος στο διπλό ανδρών, οι Ανδριανή Δουμένη/Φωτεινή Γαλανού στο διπλό γυναικών και οι Κωνσταντίνος Πρίφτης/Κατερίνα Σπανού στο διπλό μικτό. Το αντίστοιχο πρωτάθλημα της αμέσως προηγούμενης σεζόν είχε διεξαχθεί τον Δεκέμβριο του 1984 στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας. Η εγκατάσταση του αθλήματος στο ΣΕΦ ώθησε την ομοσπονδία στο να κυνηγήσει άμεσα και διεθνή διοργάνωση. Το 1984, στην πρώτη χρονιά της σημαντικής αλλαγής, έθεσε υποψηφιότητα για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων του 1987 και αυτή έγινε δεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Μέχρι και σήμερα λοιπόν, η μεγαλύτερη εκδήλωση, που φιλοξένησε το στάδιο για την επιτραπέζια αντισφαίριση, είναι το περίφημο Ε.Π.Ε.Α.Ν.. Ήταν το 30ό στην ιστορία , διεξήχθη τον Ιούλιο του 1987 και όλη η αγωνιστική δράση κύλησε στο κεντρικό γυμναστήριο. Οι αίθουσες 6 και 7 άνοιξαν για την προπόνηση των αθλητών/τριών, ενώ ήταν ανοιχτή και η αίθουσα 3.

, διεξήχθη τον και όλη η αγωνιστική δράση κύλησε στο κεντρικό γυμναστήριο. Οι αίθουσες 6 και 7 άνοιξαν για την προπόνηση των αθλητών/τριών, ενώ ήταν ανοιχτή και η αίθουσα 3. Σε χώρο του ΣΕΦ με φωτογραφικό υλικό από μεγάλες διοργανώσεις διαφόρων αθλημάτων υπάρχουν φωτογραφίες και από το Ε.Π.Ε.Α.Ν. και από το Σχολικό πρωτάθλημα. Είναι ευκαιρία να προστεθεί ότι για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εξέδωσαν ειδική αναμνηστική σφραγίδα, κάτι που δείχνει τη σημασία, που αποδόθηκε στη διοργάνωση σε εθνικό επίπεδο.

Αρχές Αυγούστου του 1989 μπήκε για την πρώτη του προπόνηση στο ΣΕΦ ο μοναδικός Καλλίνικος Κρεάνγκα , ο άνθρωπος που άλλαξε τον ρου της ιστορίας της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Με προπονητή τότε τον Γιουγκοσλάβο Κούμπατ. Τον επόμενο χρόνο, επίσης προερχόμενος από τη Ρουμανία, έκανε τις πρώτες του προπονήσεις στο φαληρικό στάδιο και ο σπουδαίος Ντανιέλ Τσιόκας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μέχρι τα μέσα του ’90 προπονητές, που ανέλαβαν να δουλέψουν στην αίθουσα 3 για την εθνική ανδρών ήταν ακόμα ο Νίκι Βαδάσης , ο μεγάλος Ντούσαν Οσμάναγκιτς και ο Νίκος Κωστόπουλος.

μπήκε για την πρώτη του προπόνηση στο ΣΕΦ ο μοναδικός , ο άνθρωπος που άλλαξε τον ρου της ιστορίας της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Με προπονητή τότε τον Γιουγκοσλάβο Κούμπατ. Τον επόμενο χρόνο, επίσης προερχόμενος από τη Ρουμανία, έκανε τις πρώτες του προπονήσεις στο φαληρικό στάδιο και ο σπουδαίος Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μέχρι τα μέσα του ’90 προπονητές, που ανέλαβαν να δουλέψουν στην αίθουσα 3 για την εθνική ανδρών ήταν ακόμα ο , ο μεγάλος και ο Τόσο για τον Κρεάνγκα όσο και για τον Τσιόκα πάντως, η πρώτη επαφή με το στάδιο στον Πειραιά είχε γίνει το καλοκαίρι του 1987 στο ΕΠΕΑΝ. Ήταν τότε στην αποστολή της εθνικής Ρουμανίας, μάλιστα ο Τσιόκας αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο απλό εφήβων. Να προστεθεί ότι σε ένα σύντομο πέρασμά του από την Ελλάδα έκανε προπονήσεις στο φαληρικό στάδιο ένας ακόμα νεαρός διεθνής από τη Ρουμανία: Ήταν ο Αντρέι Φιλιμόν, ο οποίος πραγματοποίησε και μία συμμετοχή με την εθνική μας ομάδα. Γυρίζοντας στην πατρίδα του εξελίχτηκε σε βασικό μέλος της εθνικής ανδρών και σήμερα είναι επικεφαλής των ομοσπονδιακών προπονητών της Ρουμανίας.