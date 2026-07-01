Πινγκ Πονγκ: Οι τέσσερις δεκαετίες της επιτραπέζιας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
Με την αποχώρηση από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έκλεισε για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Με τη διακοπή της λειτουργίας πριν από λίγες ημέρες στις αίθουσες 8 και 9 και το μάζεμα του εξοπλισμού, έμειναν ταυτόχρονα μέσα από τις πόρτες σημαντικά γεγονότα, έντονα συναισθήματα, επιτυχίες, αλλά και αγωνίες.
Τέσσερις δεκαετίες ήταν αυτές. Σχεδόν 40 χρόνια, που το άθλημα πορεύτηκε στις εγκαταστάσεις του, λειτούργησε σε κατάλληλες συνθήκες και αναπτύχθηκε.
Σε δύο διαφορετικούς χώρους από το 1984 μέχρι το 2026 (και με μία διακοπή λόγω των εργασιών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004) το ΣΕΦ δεν αποτέλεσε απλά την έδρα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α, αλλά έγινε το κεντρικό «σπίτι» της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης.
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Εκεί γράφτηκαν σημαντικές σελίδες στην εξέλιξη του αθλήματος, εκεί πέτυχαν περαιτέρω αγωνιστική βελτίωση κορυφαίοι Έλληνες άσοι, εκεί διεξήχθησαν μεγάλες διοργανώσεις και αποτέλεσαν πόλο έλξης για τον κόσμο ακόμα και τοπ αθλητές του παγκοσμίου στερεώματος.
Καθώς λοιπόν, το άθλημα αναζητά άμεσα τις λύσεις στέγασης στην επόμενη μέρα βρήκαμε την αφορμή να κάνουμε ένα φλας μπακ στην πολυετή παρουσία του στο ΣΕΦ.
To γραφείο Τύπου της ομοσπονδίας, παρουσιάζει στιγμές στον χρόνο κυρίως μέσα από αφηγήσεις ανθρώπων, που έζησαν την έντονη σχέση με το εμβληματικό στάδιο.
Απλή παράθεση στοιχείων χωρίς σχόλια (άλλωστε η υποχρεωτική αποχώρηση συνιστά, εκ των πραγμάτων, αρνητική εξέλιξη) για έναν αθλητικό χώρο, που θα έλεγε κάποιος ότι συνδέθηκε σχεδόν με τη μισή ζωή του αθλήματος στην Ελλάδα, σίγουρε δε με ολόκληρη τη νεότερη ιστορία του!
Πάμε να τις θυμηθούμε
- Το ΣΕΦ κατασκευάστηκε στο διάστημα 1981 με 1985 σε σχέδια του αρχιτεκτονικού γραφείου «Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες». Εγκαινιάστηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1985 από τον τότε πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου κατά την έναρξη του 1ου Πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου.
- Οι αίθουσες γύρω-γύρω είχαν ετοιμαστεί πολύ πιο νωρίς από την κεντρική σάλα. Διάφορα αθλήματα, που θα φιλοξενούνταν σε αυτές, άρχισαν να τις χρησιμοποιούν πριν την ολοκλήρωση όλου του έργου, μάλιστα η επιτραπέζια αντισφαίριση ήταν από τα πρώτα σπορ, που πραγματοποίησαν την είσοδό τους στο στάδιο!
- Μπήκε πρώτη φορά την άνοιξη του 1984! Η αίθουσα 3 έγινε το νέο ομοσπονδιακό «ορμητήριό» της. Ο τότε Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Κίμων Κουλούρης είχε αγάπη για το άθλημα, έπαιζε πινγκ πονγκ σαν χόμπι και βοήθησε για την άμεση τακτοποίηση στη νέα στέγη. Η αίθουσα 3, για να σας δώσουμε ένα στίγμα, με βάση τη σημερινή εικόνα, ήταν απέναντι από την είσοδο των αθλητών. Πλάγια δεξιά από το κυλικείο. Στη γωνία δεξιά, στην αίθουσα 2, μπήκε αρχικά η σκοποβολή και λίγα χρόνια μετά η ξιφασκία. «Γείτονες» εκείνα τα πρώτα χρόνια ήταν επίσης για το άθλημά μας η πυγμαχία, το σκουός, το βόλεϊ, η γυμναστική, το μπάσκετ κ.α..
- Το 1984 για την αρχή στη χρήση του προπονητηρίου δεν προκύπτει μόνο από μαρτυρίες. Ο αείμνηστος Νίκος Κωστόπουλος, από τους προπονητές που συνεργάζονταν τότε με την ομοσπονδία, είχε αναρτήσει στο youtube βίντεο από προπονήσεις των διεθνών στο Καραϊσκάκη και στο ΣΕΦ και για τη δεύτερη περίπτωση ανέφερε 1984.
- Σύμφωνα με ανάλογες αφηγήσεις όταν το άθλημα πρωτομπήκε στο ΣΕΦ, δούλευαν επίσης ως ομοσπονδιακοί προπονητές, πλην του Κωστόπουλου, ο Γιάννης Μακρής και ο Γιάνος Κούμπατ. Βεβαίως, στα μέσα της δεκαετίας του ’80 και τα αμέσως επόμενα χρόνια πέρασαν κι άλλοι προπονητές από τις προεθνικές μας ομάδες, όπως η Λουκία Σκριβάνου, ο Ηλίας Μακρής, ο Νίκι Βαδάσης κ. άλ.
- Πριν έρθει η μεγάλη και πολύ σημαντική εξέλιξη με το ΣΕΦ, λειτουργούσαν ομοσπονδιακά ασκητήρια στο Ρουφ και στο στάδιο Καραϊσκάκη. Μετά την είσοδο στο ΣΕΦ η ομοσπονδία σταμάτησε να χρησιμοποιεί τους δύο άλλους χώρους. Απλά, μετά από καιρό και για κάποιο χρονικό διάστημα χρησιμοποίησε ξανά και το «Καρασϊκάκη».
- Η επιτραπέζια αντισφαίριση ήταν φιλοξενούμενη στο ΣΕΦ για 3-4 χρόνια. Μετά μπήκε ένα ενοίκιο για την Ε.Φ.Ο.Επ.Α., που τα πρώτα χρόνια δινόταν σαν ανταποδοτικό τέλος. Από τότε πάντως και μέχρι σήμερα φυσικά, υπήρχε συνεχώς ενοίκιο για τη χρήση του χώρου.
- Η αίθουσα 3 δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Δύο σειρές τραπεζιών σχηματίζονταν για τις προπονήσεις. Ο τάπητας ήταν συνθετικός. Δεξιά και αριστερά της εισόδου συναντούσες τις μικρές τσιμεντένιες κερκίδες. Στην πορεία η ομοσπονδία έβαλε ξύλο και διάδρομο. Υπήρχε και υπερυψωμένη κερκίδα, στην οποία οδηγούσαν σκαλοπάτια εκτός αίθουσας. Όταν γίνονταν μεγάλα πρωταθλήματα της ομοσπονδίας ή και αγώνες του τότε Ευρωπαϊκού Λιγκ πήγαινε και πάνω κόσμος, μάλιστα η κερκίδα γέμιζε σε σημαντικά αγωνιστικά ραντεβού της εθνικής ομάδας ανδρών. Επιπλέον, για τα διεθνή ματς έμπαιναν και καρέκλες κάτω ώστε να χωρέσουν όλοι οι θεατές.
- Γρήγορα μετά τα εγκαίνια του σταδίου έγινε το πρώτο μεγάλο event για το άθλημα. Τον Μάιο του 1985, στην κεντρική σάλα μάλιστα, με το 2ο σχολικό πρωτάθλημα της Αττικής. Περισσότεροι από 5.000 μαθητές και μαθήτριες «απλώθηκαν» σε 48 τραπέζια και χάρισαν μία ιστορική διοργάνωση γενικά για τον ελληνικό αθλητισμό.
- Πρώτη φορά πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών διεξήχθη στο ΣΕΦ τη σεζόν 1985-1986. Συγκεκριμένα στο 4ήμερο από τις 3 έως τις 6 Ιανουαρίου 1986, καθώς είχε και προκριματικά και μεγάλο αριθμό συμμετοχών. Για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες άνοιξαν οι αίθουσες 6 και 7 δίπλα στα σκαλοπάτια, τα οποία είναι απέναντι από την είσοδο της σάλας. Οι ίδιοι χώροι χρησιμοποιήθηκαν και σε άλλα Πανελλήνια πρωταθλήματα μέχρι τις αρχές του ’90. Σηκωνόταν η κουρτίνα ανάμεσα σε μπάσκετ και βόλεϊ. Για την ιστορία, στο Πανελλήνιο του 1986 κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο ο Κωνσταντίνος Πρίφτης στο απλό ανδρών, η Φωτεινή Γαλανού στο απλό γυναικών, οι Κωνσταντίνος Πρίφτης/Δημήτρης Ζήκος στο διπλό ανδρών, οι Ανδριανή Δουμένη/Φωτεινή Γαλανού στο διπλό γυναικών και οι Κωνσταντίνος Πρίφτης/Κατερίνα Σπανού στο διπλό μικτό. Το αντίστοιχο πρωτάθλημα της αμέσως προηγούμενης σεζόν είχε διεξαχθεί τον Δεκέμβριο του 1984 στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας.
- Η εγκατάσταση του αθλήματος στο ΣΕΦ ώθησε την ομοσπονδία στο να κυνηγήσει άμεσα και διεθνή διοργάνωση. Το 1984, στην πρώτη χρονιά της σημαντικής αλλαγής, έθεσε υποψηφιότητα για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων του 1987 και αυτή έγινε δεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.
- Μέχρι και σήμερα λοιπόν, η μεγαλύτερη εκδήλωση, που φιλοξένησε το στάδιο για την επιτραπέζια αντισφαίριση, είναι το περίφημο Ε.Π.Ε.Α.Ν.. Ήταν το 30ό στην ιστορία, διεξήχθη τον Ιούλιο του 1987 και όλη η αγωνιστική δράση κύλησε στο κεντρικό γυμναστήριο. Οι αίθουσες 6 και 7 άνοιξαν για την προπόνηση των αθλητών/τριών, ενώ ήταν ανοιχτή και η αίθουσα 3.
- Σε χώρο του ΣΕΦ με φωτογραφικό υλικό από μεγάλες διοργανώσεις διαφόρων αθλημάτων υπάρχουν φωτογραφίες και από το Ε.Π.Ε.Α.Ν. και από το Σχολικό πρωτάθλημα. Είναι ευκαιρία να προστεθεί ότι για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εξέδωσαν ειδική αναμνηστική σφραγίδα, κάτι που δείχνει τη σημασία, που αποδόθηκε στη διοργάνωση σε εθνικό επίπεδο.
- Αρχές Αυγούστου του 1989 μπήκε για την πρώτη του προπόνηση στο ΣΕΦ ο μοναδικός Καλλίνικος Κρεάνγκα, ο άνθρωπος που άλλαξε τον ρου της ιστορίας της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Με προπονητή τότε τον Γιουγκοσλάβο Κούμπατ. Τον επόμενο χρόνο, επίσης προερχόμενος από τη Ρουμανία, έκανε τις πρώτες του προπονήσεις στο φαληρικό στάδιο και ο σπουδαίος Ντανιέλ Τσιόκας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μέχρι τα μέσα του ’90 προπονητές, που ανέλαβαν να δουλέψουν στην αίθουσα 3 για την εθνική ανδρών ήταν ακόμα ο Νίκι Βαδάσης, ο μεγάλος Ντούσαν Οσμάναγκιτς και ο Νίκος Κωστόπουλος.
- Τόσο για τον Κρεάνγκα όσο και για τον Τσιόκα πάντως, η πρώτη επαφή με το στάδιο στον Πειραιά είχε γίνει το καλοκαίρι του 1987 στο ΕΠΕΑΝ. Ήταν τότε στην αποστολή της εθνικής Ρουμανίας, μάλιστα ο Τσιόκας αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο απλό εφήβων. Να προστεθεί ότι σε ένα σύντομο πέρασμά του από την Ελλάδα έκανε προπονήσεις στο φαληρικό στάδιο ένας ακόμα νεαρός διεθνής από τη Ρουμανία: Ήταν ο Αντρέι Φιλιμόν, ο οποίος πραγματοποίησε και μία συμμετοχή με την εθνική μας ομάδα. Γυρίζοντας στην πατρίδα του εξελίχτηκε σε βασικό μέλος της εθνικής ανδρών και σήμερα είναι επικεφαλής των ομοσπονδιακών προπονητών της Ρουμανίας.
- Μέσα στη δεκαετία του ’90 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των ανδρών ανέβαινε σταθερά επίπεδα στο Ευρωπαϊκό Λιγκ. Έφτασε ν’ αγωνιστεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή κατηγορία, συνεπώς έγιναν στην αίθουσα 3 πολλά ματς με ξεχωριστό πρεστίζ. Την περίοδο 1999-2000 για παράδειγμα, η Ελλάδα είχε πάρει την 3η θέση στη Σούπερ κατηγορία και στην πορεία της έδωσε εντός έδρας παιχνίδια με μεγάλες ομάδες. Πέρασαν σπουδαίοι ξένοι αθλητές από τον Πειραιά, και οι διεθνείς μας θυμούνται, μεταξύ άλλων, αγώνες με τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Τσεχία, την Πολωνία. Τις δικές της ιδιαίτερες στιγμές στην ίδια αίθουσα είχε φυσικά και η εθνική γυναικών. Μετείχε ετησίως στο Ευρωπαϊκό Λιγκ και το 2001 πέτυχε την άνοδο από τη Β’ στην Α’ κατηγορία. Ο κόσμος προσερχόταν αθρόα και στα δικά της εντός έδρας ματς για να την ενισχύσει.
- Σε αυτόν τον πρώτο χώρο στέγασης στο ΣΕΦ έγιναν Πανελλήνια πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών, διασυλλογικοί αγώνες πρωταθλημάτων και Κυπέλλου, σημαντικές ατομικές διοργανώσεις, ακόμα και φιλικό τουρνουά για να κάνουν οι αθλητές μία πρώτη γνωριμία με το νέο μπαλάκι όταν τον Οκτώβριο του 2001 μεγάλωσε η διάμετρός του στα 40 mm. Φιλοξενούσε σεμινάρια και σχολές όταν ήταν εφικτό, αλλά όταν έπρεπε γινόταν και χρήση άλλων αιθουσών μέσα στο ΣΕΦ. Όπως για Σχολή προπονητών, για Γενικές Συνελεύσεις της ομοσπονδίας ή και εκλογικές διαδικασίες. Σε άλλη αίθουσα του σταδίου εξάλλου, είχε δώσει ο ΑΣ Πέρα Αθηνών τον εντός έδρας αγώνα του με την κροατική Βιτσέρνι Λιστ το 2001 για τα ημιτελικά του Κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης ανδρών. Για μεγαλύτερες διοργανώσεις χρησιμοποιήθηκαν ξανά οι κεντρικές αίθουσες, όπως το 2001 για πρωτάθλημα δημοτικών σχολείων Αττικής.
- Το φαληρικό στάδιο έκλεισε από τον Απρίλιο του 2002 έως τις αρχές του 2004, λόγω εργασιών ανακαίνισης με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Το καλοκαίρι του 2004 διεξήχθη εκεί το Ολυμπιακό τουρνουά της πετοσφαίρισης σάλας (βόλεϊ). Αναγκαστικά έφυγε το 2002 και η επιτραπέζια αντισφαίριση από το «σπίτι» της με την πρόβλεψη βεβαίως, να επιστρέψει.
- Μετακινήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο του δήμου Αργυρούπολης. Δύο σεζόν έμεινε εκεί όχι μόνο για τις προπονήσεις των διεθνών, αλλά και για αγώνες της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και των εθνικών μας ομάδων. Ματς με τα ανδρικά συγκροτήματα του Βελγίου και της Τσεχίας για παράδειγμα, ήταν από αυτά που συγκράτησαν οι φίλοι του αθλήματος, ενώ οι δύο μεγάλες αίθουσες του Εκθεσιακού Κέντρου φιλοξένησαν και Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών.
- Το άθλημα επέστρεψε στο ΣΕΦ στις 16/12/2004. Ύστερα από 2,5 χρόνια και κάτι. Εξασφάλισε την ευρύχωρη αίθουσα 8, που είχε παλαιότερα η πάλη. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. είχε τονίσει τότε πως «χρειάστηκαν πολλές διαπραγματεύσεις και αναζητήσεις μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο έδωσε οριστική λύση στο πρόβλημα στέγασης των εθνικών μας ομάδων και παράλληλα βοηθά γενικότερα στην ανάπτυξη του αθλήματος». Προπονητές των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών ήταν τότε ο Νίκος Κωστόπουλος και ο Γιώργος Καρύτσας αντίστοιχα.
- Ακριβώς δίπλα η αίθουσα 9 ήταν αποθήκη και η συμφωνία με τη διοίκηση του σταδίου ήταν να την πάρει κι αυτή η επιτραπέζια αντισφαίριση μόλις αδειάσει. Έτσι κι έγινε μετά από λίγο καιρό, ενώ κάποιες φορές η ομοσπονδία χρησιμοποιούσε εκτάκτως και την αίθουσα 10, αριστερότερα, όταν ήθελε περισσότερο χώρο για αγώνες. Οι δύο αίθουσες ήταν στο τέλος του μεγάλου διαδρόμου μετά την είσοδο των αθλητών.
- Η μετακόμιση απαιτούσε και εργασίες. Οι αίθουσες 8 και 9 είχαν τσιμέντο κάτω και φυσικά έπρεπε να δημιουργηθεί το κατάλληλο δάπεδο για τους αθλητές. Με την επιστροφή στο ΣΕΦ η ομοσπονδία τοποθέτησε το ξύλινο δάπεδο, που είχε αγοράσει για την Αργυρούπολη. Δεν κάλυψε όμως, ολόκληρο τον νέο χώρο γιατί το Εκθεσιακό Κέντρο ήταν μικρότερο σε έκταση κι έτσι στο υπόλοιπο κομμάτι έβαλε μοριοσανίδα. Πάνω στην ξύλινη κατασκευή έβαλε το νοβοπάν και μετά το τάραφλεξ. Έμεινε κι ένα κομμάτι με παρκέ πάντως, και άρεσε στους διεθνείς να το χρησιμοποιούν κάποιες φορές.
- Στην πορεία η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. έκανε κι άλλες εργασίες. Έβαλε μικρή κερκίδα, μετά μία μεγαλύτερη και άνοιξε πόρτες εξόδου για την περίπτωση απρόοπτων προβλημάτων. Το 2020 ολοκληρώθηκε εκτεταμένη ανακαίνιση της ομοσπονδιακής αίθουσας, με αντικατάσταση του παρκέ, που είχε χαλάσει από την υγρασία, νέο τάραφλεξ και βελτιωμένο φωτισμό. Το 2025 πραγματοποιήθηκε νέα σημαντική αναβάθμιση με την εγκατάσταση κλιματισμού.
- Εν τέλει, η ομοσπονδιακή αίθουσα, που ήδη είχε γίνει μία από τις καλύτερες της Ευρώπης, εμφάνισε ακόμα πιο δυνατό εξοπλισμό τώρα που η ομοσπονδία αναγκάστηκε να την αφήσει. Με πλαστικά καθίσματα έγινε πιο ελκυστική η αριστερή πλευρά των κερκίδων της, ενώ το περασμένο καλοκαίρι εκτός από τις ντουλάπες κλιματισμού απέκτησε αυτόματο απινιδωτή, αφυγραντήρες στα αποδυτήρια και μπάρα για καρότσια.
- Σε αυτά τα σχεδόν 22 χρόνια της μόνιμης στέγης του αθλήματος στις αίθουσες 8 και 9 καταγράφηκαν πολλές μεγάλες στιγμές. Τα πρωταθλήματα της Α1 εθνικής κατηγορίας, που άρχισαν να γίνονται συγκεντρωτικά, δεν έφτασαν απλά να εμφανίζουν καλούς ξένους δίπλα στους πρωταθλητές μας, αλλά και παγκόσμιας κλάσης αθλητές με εντυπωσιακές διακρίσεις. Το τι έχουν ζήσει μέσα εκεί σε ματς τίτλων οι φίλοι του αθλήματος, δύσκολα περιγράφεται.
- Αξέχαστες και κάποιες συγκινήσεις από τις εθνικές μας ομάδες. Και να σημειωθεί ότι πέρα από τους άνδρες κατάφερε και η εθνική γυναικών να πετύχει το 2005 ιστορική άνοδο στη Σούπερ κατηγορία της Ευρώπης (Premier Division). Τη διετία 2005-2007 τα κορίτσια έκαναν το μοναδικό και υπέροχο ταξίδι τους στο κορυφαίο αγωνιστικό επίπεδο και υποδέχτηκαν στο ΣΕΦ τοπ ομάδες, όπως η Σουηδία και η Γερμανία. Οι άνδρες διατηρήθηκαν για χρόνια στην Premier Division και κάθε εντός έδρας αγώνας τους είχε εγγυημένο θέαμα. Δύσκολα ξεχνά κάποιος ένα ασφυκτικά γεμάτο ΣΕΦ πριν από 20 χρόνια στους αγώνες με την Κροατία και την Αυστρία. Στη νεότερη εποχή ξεχωρίζει το εμφατικό 3-0 επί της Αγγλίας το 2017 για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Μία Αγγλία, που προερχόταν από την 3η θέση στον κόσμο, ενώ τότε έκανε ντεμπούτο με την εθνική ανδρών μπροστά στο ελληνικό κοινό ο (μετέπειτα πρωταθλητής Ευρώπης) Γιάννης Σγουρόπουλος.
- Φυσικά, και στους δύο χώρους του σταδίου, όπου πορεύτηκε το άθλημα, προπονήθηκαν και αναδείχτηκαν σπουδαίοι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες. Εξελίχτηκαν πινγκπονίστες διαφορετικών γενεών και μάλιστα υπήρχαν περίοδοι που και μετά την ολοκλήρωση της διεθνούς καριέρας τους συνέχιζαν να κάνουν προπονήσεις στην ίδια αίθουσα βοηθώντας τους νεότερους. Η εξαιρετική κατάσταση των αιθουσών 8 και 9 δε, προσέλκυσε είτε για συγκεντρώσεις προετοιμασίας είτε για προπονήσεις και μεγάλα ονόματα του εξωτερικού.
- Στους ίδιους χώρους το 2023 πραγματοποιήθηκε το Europe Trophy Grand Final των ανδρών. Επρόκειτο για το τελικό στάδιο στο 3ο τη τάξει Ευρωπαϊκό Κύπελλο ομάδων όπου ο Ολυμπιακός ΣΦΠ πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου.
- Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η γιορτή της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. τον Οκτώβριο του 2013 για να τιμήσει την εθνική μας ομάδα ανδρών. Λίγες ημέρες πριν είχε κατακτήσει το ιστορικό ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Αυστρίας, ενώ είχε χαρεί και το χάλκινο μετάλλιο του Παναγιώτη Γκιώνη στο απλό. Εκατοντάδες φίλαθλοι, πολλοί επίσημοι και Μέσα ενημέρωσης γέμισαν τις κερκίδες και αποθέωσαν τους διεθνείς μας.
- Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. έχει κάνει στο προπονητήριό της και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η εκδήλωση του 2015 μάλιστα, έγινε παρουσία του τότε προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του αθλήματος, του Ιταλού Στέφανο Μπόζι. Φυσικά οι αίθουσες έχουν φιλοξενήσει ποικίλα τουρνουά, Σχολές διαιτησίας, Σχολές προπονητών, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις
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