Παναγιώτης Τζόβολος στο Gazzetta: «Το πινγκ πονγκ γίνεται "τσιγγάνος", δεν θα γυρίσουμε ξανά στο ΣΕΦ»

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας πινγκ πονγκ, Παναγιώτης Τζόβολος μιλά στο Gazzetta, για τον λόγο που το άθλημα αποχωρεί από το ΣΕΦ και κυρίως για την επόμενη μέρα.

Ο κόσμος της επιτραπέζιας αντισφαίρισης μπαίνει σε μια νέα πραγματικότητα, να βρει το νέο του σπίτι, που θα στεγάσει αθλητές, αθλήτριες, συλλόγους και τις εθνικές ομάδες Έπειτα από 22 σχεδόν χρόνια το άθλημα αποχωρίζεται την έδρα του, τις αίθουσες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς με ανακοίνωσή της η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης την Πέμπτη (11/6) ενημέρωσε πως μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα πρέπει να έχει αποχωρήσει από τον χώρο.

Ο λόγος είναι τα έργα της ενεργειακής αναβάθμισης που θα γίνουν συνολικά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις 5 Αυγούστου 2025 η διοίκηση της ομοσπονδίας ευχαριστούσε δημόσια τον Υπουργό αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννη Βρούτση, καθώς εξασφαλιζόταν για ένα χρόνο η παραμονή του αθλήματος στις αίθουσες 8 και 9 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Μερικές ημέρες νωρίτερα ο Γιάννης Βρούτσης κατέθετε στη Βουλή την τροπολογία παραχώρησης του ΣΕΦ για 49 χρόνια στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά από ό,τι υπολόγιζαν στην Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και τώρα χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση το άθλημα είναι άστεγο.

Το Gazzetta επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., Παναγιώτη Τζόβολο ζητώντας να μάθει πώς το άθλημα βρέθηκε σε αυτό το αδιέξοδο και ποια είναι η επόμενη ημέρα.

«Με την παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, στο συμφωνητικό υπήρχε όρος πως από τις στιγμή που θα έμπαιναν οι υπογραφές, εμείς για ένα χρόνο θα παραμέναμε στις αίθουσες. Να ξεκαθαρίσω πως εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, δεν φταίνε για τη σημερινή εξέλιξη» μας είπε αρχικά ο Παναγιώτης Τζόβολος και συνέχισε.

«Η ΚΑΕ ζήτησε να γίνει ενεργειακή αναβάθμιση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πριν από 20 περίπου ημέρες η διοίκηση του σταδίου μας απέστειλε έγγραφο, ζητώντας να αποχωρήσουμε από αυτό μέχρι το τέλος του μήνα, παρότι υπήρχε σύμβαση χρήσης των αιθουσών μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026. Η διοίκηση της ομοσπονδίας όλο αυτό το διάστημα έκανε ενέργειες εξεύρεσης νέου χώρου, μαζί με τον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη βρήκαμε μια ελεύθερη έκταση στην πόλη, όμως δεν υπήρχαν τα χρήματα από πλευράς της Πολιτείας. Από την προηγούμενη εβδομάδα έχω ζητήσει ραντεβού με τον κύριο Βρούτση, χωρίς αποτέλεσμα ακόμα».



Ρωτήσαμε τον Παναγιώτη Τζόβολο για το τι μέλλει γενέσθαι και μας απάντησε: «Κοιτάξτε το θέμα δεν είναι απλό, εδώ δεν έχουμε χώρο να αποθηκεύσουμε ό,τι θα πάρουμε από το ΣΕΦ. Από τη στιγμή που η σύμβαση ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου και τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης έχουν χρονοδιάγραμμα κοντά στο χρόνο, δεν πιστεύω πως θα επιστρέψουμε ξανά στο ΣΕΦ.

Τώρα έρχονται οι προετοιμασίες των εθνικών ομάδων, έχουμε μεριμνήσει κάποια παιδιά να πηγαίνουν για προπονήσεις στην Ελευσίνα, κάποια άλλα στον Άρη Νίκαιας, γίναμε "¨τσιγγάνοι"».