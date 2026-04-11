Η αποχώρηση του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, δίνει την ευκαιρία στην εθνική ομάδα γυναικών να πάρει μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού στο Λονδίνο.

Αλλαγή δεδομένων για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση αναφορικά με την παρουσία της στο επικείμενο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού. Στη γιορτή του Λονδίνου, στο επετειακό κορυφαίο event, που θα διεξαχθεί από τις 28 Απριλίου μέχρι τις 10 Μαΐου, θα μετάσχει και η εθνική ομάδα των γυναικών!

Η εντυπωσιακή αυτή εξέλιξη ήρθε εντελώς ξαφνικά ύστερα από την απόσυρση της συμμετοχής του Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Για την αντικατάστασή του η διεθνής ομοσπονδία του αθλήματος (ITTF) υπολόγισε από τον τρέχοντα πίνακα αξιολόγησης του ομαδικού μία λίστα με έξι υποψήφιες χώρες και η Ελλάδα βρέθηκε μέσα σε αυτές.

Εκδήλωσε άμεσα το ενδιαφέρον της, οι άλλες χώρες, που ήταν ψηλότερα στον πίνακα, δεν έκαναν ανάλογη κίνηση και η ITTF ειδοποίησε με e-mail το βράδυ της Μ. Πέμπτης την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των γυναικών θ’ αντικαταστήσει τη νησιωτική χώρα της Καραϊβικής Θάλασσας.

Ως εκ τούτου, θα πάρει και τη θέση της στην κλήρωση. Η Ελλάδα θα είναι στο 15ο γκρουπ του σταδίου 1 (Stage 1B όπως ονομάζεται, γιατί στο 1Α αρχίζουν τα 8 πρώτα φαβορί της διοργάνωσης) με επικεφαλής τη Σιγκαπούρη κι επίσης αντιπάλους την Ουγγαρία και την Αιθιοπία.

Στην ιστοσελίδα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος δεν έχει γίνει ακόμα η αλλαγή από τους διοργανωτές, πάντως εφόσον η εθνική μας είναι να πάρει και το πρόγραμμα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, οι αγώνες της αναμένεται να έχουν την εξής σειρά (σε ώρες Ελλάδας):

Την Τρίτη 28/04 στις 21:30 Ελλάδα - Σιγκαπούρη

Την Πέμπτη 30/04 στις 14:30 Ελλάδα - Αιθιοπία

Την Παρασκευή 01/05 στις 14:30 Ουγγαρία -Ελλάδα

Οι ομάδες στο στάδιο 1Β, όπου φυσικά βρίσκεται και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των ανδρών, έχουν χωριστεί σε 14 ομίλους των 4ων και οι θέσεις πρόκρισης για τη φάση των «32» είναι 24.

Οι αγώνες της φάσης αυτής θα φιλοξενηθούν στο Copper Box Arena και οι πρώτοι κάθε ομίλου (14 ομάδες) προκρίνονται απευθείας στο Main Draw, στο OVO Arena Wembley. Έξι 2ες ομάδες θα προκριθούν επίσης, βάσει της καλύτερης αναλογίας νικών–ηττών (ομαδικοί αγώνες, ατομικοί αγώνες, σετ και πόντοι). Οι υπόλοιπες οκτώ 2ες ομάδες θα αγωνιστούν σε έναν νοκ άουτ προκριματικό και οι τέσσερις νικήτριες θα συμπληρώνουν τη φάση των «32».

Η Σιγκαπούρη και η Ουγγαρία προβάλλουν ως φαβορί για την πρώτη δυάδα. Για την εθνική μας ομάδα των γυναικών ήταν δεδομένο ότι θα είχε μεγαθήρια μπροστά της, αλλά φυσικά το πιο σημαντικό είναι ότι επιστρέφει μετά από οκτώ χρόνια στον κορυφαίο θεσμό. Με αυτή την πολύ ευχάριστη ανατροπή θα έχει την τιμή να βρίσκεται ανάμεσα στις 64 χώρες, που θ’ αγωνιστούν στο Λονδίνο, ακριβώς 100 χρόνια μετά από την έναρξη των Παγκοσμίων πρωταθλημάτων στην ίδια πόλη, αλλά και την ίδρυση της διεθνούς ομοσπονδίας επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. κοιτάζει άμεσα για τη συγκρότηση της αποστολής και τις προσεχείς ημέρες θ’ ανακοινώσει μαζί τις δύο ομάδες. Θυμίζουμε ότι η εθνική ανδρών έχει κληρωθεί στο 6ο γκρουπ με την Πορτογαλία (επικεφαλής), την Αλγερία και τη Νέα Καληδονία. Στην πρεμιέρα της θα συναντήσει στις 28/04 στις 14:30 ώρα Ελλάδας την Αλγερία. Για τη 2η αγωνιστική θ’ αντιμετωπίσει τη Νέα Καληδονία την Τετάρτη 29/04, την ίδια ώρα και στο φινάλε του γκρουπ θα βρει μπροστά της την Πορτογαλία στις 30/04, επίσης στις 14:30.