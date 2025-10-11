Ιωάννα Γερασιμάτου στο GWomen: «Είμαστε το αουτσάιντερ στο ευρωπαϊκό, αυτό είναι ίσως και καλό»

Η εθνική ομάδα επιτραπέζιας αντισφαίρισης γυναικών ταξίδεψε στο Ζαντάρ για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο ομαδικό έχοντας ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή.

Με τις Κατερίνα Τόλιου, Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Ελισάβετ Τέρπου και Ιωάννα Γερασιμάτου, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει για το 5ο γκρουπ αρχικά την ισχυρή και επικεφαλής του ομίλου Σουηδία την Κυριακή (12/10, 17:00) κι έπειτα την Αυστρία, την Τρίτη (14/10, 14:00).

Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου πάνε στη φάση των «16» και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την πρόκριση στο παγκόσμια πρωτάθλημα.

Η Ιωάννα Γερασιμάτου μίλησε στο GWomen λίγες ώρες πριν από τα ταξίδι στην πόλη της Κροατίας, για τον στόχο της εθνικής ομάδας.

Η 24χρονη παίκτρια, με σπουδές στην εργοφυσιολογία, αρχικά είπε: «Η σεζόν έχει ξεκινήσει με τη συμμετοχή μας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα και με τις ομάδες μας στο εξωτερικό, είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο χώρες με υψηλού επιπέδου αθλήτριες, η Σουηδία είναι πιο δύσκολη ομάδα γιατί και οι τρεις παίκτριές της είναι υψηλής δυναμικής, η Αυστρία έχει ως πρώτη παίκτρια την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Οι Ιωάννα Γερασιμάτου, Ελισάβετ Τέρπου, Κατερίνα Τόλιου και Μαλαματένια Παπαδημητρίου, η σύνθεση της εθνικής ομάδας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Θεωρώ πως πιο εφικτός στόχος να πετύχουμε νίκες είναι με την Αυστρία. Νιώθω καλά αγωνιστικά, όπως και οι υπόλοιπες συμπαίκτριές μου στην εθνική ομάδα, αλλά θα χρειαστεί να κάνουμε το κάτι παραπάνω απέναντι στις ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε. Είμαστε το αουτσάιντερ κι αυτό ίσως είναι και καλό».'

Στην ερώτηση για το επίπεδο της γυναικείας επιτραπέζιας αντισφαίρισης στην Ελλάδα, η διεθνής παίκτρια τόνισε: «Στην Ελλάδα το επίπεδο στις γυναίκες είναι σίγουρα πιο χαμηλό σε σχέση με τους άνδρες και στις μικρές ηλικίες τα παιδιά δυσκολεύονται να συνεχίσουν, γιατί χρειάζονται και χρήματα και με τις υποχρεώσεις είναι πολύ δύσκολο. Όταν περισσότερα παιδιά συνεχίζουν στο άθλημα είναι καλό και για εμάς και το επίπεδο ανεβαίνει. Υπάρχουν μικρά κορίτσια, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε σύγκριση με τα αγόρια είναι λιγότερα».

«Πρέπει να αγωνίζεσαι και σε ομάδα ή ομάδες του εξωτερικού για να έχεις καλές απολαβές»

Η Γερασιμάτου ανήκει αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, όμως παράλληλα αγωνίζεται σε δύο ομάδες του εξωτερικού, στη γαλλική Μπουζουά, που εδρεύει στη Λιόν και στη βουλγαρική Κόμφορτ, με έδρα τη Βάρνα κι όπως μας εξηγεί αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για ένα Έλληνα παίκτη η παίκτρια, προκειμένου να έχει καλές οικονομικές αποδοχές.

«Ο Παναθηναϊκός μάς στηρίζει, δεν υπάρχει παράπονο, όταν όμως αγωνίζεσαι μόνο σε μια ελληνική ομάδα δεν αρκεί, όταν παίζεις σε μια ομάδα στο εξωτερικό, αν μη τι άλλο δύο, θεωρώ ότι βγαίνει οικονομικά να ζήσεις και να έχεις καλές απολαβές από το πινγκ πονγκ. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις συνδυάζονται, καθώς στην αρχή της σεζόν προγραμματίζεις το καλεντάρι και ξέρεις ποιες αγωνιστικές θα πας να αγωνιστείς με τις ομάδες σου.

Με το πινγκ πονγκ ασχολείται από την ηλικία των έξι ετών και η Ιωάννα Γερασιμάτου έχει τα δικά της όνειρα, μέσα από ένα πανέμορφο και συνάμα δύσκολο σπορ. Η παίκτρια αναφέρει χαρακτηριστικά. «Ο στόχος για κάθε αθλητή και ο δικός μου είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά το σύστημα είναι λίγο άδικο, πρέπει να συμμετέχεις σε παγκόσμια τουρνουά, που είναι πληρωμή από εμάς και είναι ακριβά, αν δεν αλλάξει αυτό είναι πολύ δύσκολο. Για να πας σε ένα τουρνουά μπορεί να χρειαστείς 600 με 700 ευρώ, μπορεί να παίξεις ένα παιχνίδι, να χάσεις και να αποκλειστείς.

Χρειάζονται συμμετοχές σε παγκόσμια τουρνουά στα οποία χωρίς χορηγό δεν είναι δυνατό να συμμετέχεις, εγώ πέρυσι το προσπάθησα, αλλά δεν βγήκε, το πινγκ πονγκ είναι ένα άθλημα που δεν προβάλλεται, αν δεν φέρεις μια τεράστια επιτυχία, δεν θα έρθει κάποιος χορηγός».