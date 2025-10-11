Πρεμιέρα για την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο ομαδικό

Οι άνδρες απέναντι στην Πορτογαλία και οι γυναίκες κόντρα στη Σουηδία, αρχίζουν την Κυριακή τις υποχρεώσεις τους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομαδικού στο Ζαντάρ.

Το Ζαντάρ της Κροατίας γίνεται από την Κυριακή (12/10) και για μία εβδομάδα το επίκεντρο της ευρωπαϊκής επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Η Κροατία με την παράδοση στο άθλημα διοργανώνει από τις 12 έως τις 19 Οκτωβρίου το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομαδικού, συγκεντρώνει τις καλύτερες ομάδες της ηπείρου και προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για συναρπαστικές στιγμές.

Στον αγωνιστικό χώρο μπαίνουν άμεσα και οι εθνικές μας ομάδες. Κάνουν πρεμιέρα την Κυριακή, με την εθνική ανδρών να συναντά την Πορτογαλία στις 11:00 για το 4ο γκρουπ και την αντίστοιχη ομάδα των γυναικών ν’ αντιμετωπίζει τη Σουηδία στις 17:00 για το 5ο γκρουπ.

Σε πολύ δύσκολη, έτσι κι αλλιώς, διοργάνωση, οι διεθνείς μας… πέφτουν άμεσα στα βαθιά αντιμετωπίζοντας τα πρώτα φαβορί των ομίλων.

Η αποστολή έφτασε το μεσημέρι στο Ζαντάρ και το απόγευμα έκανε την πρώτη προπόνηση στο γυμναστήριο των αγώνων, το εξαιρετικό Višnjik Sports Hall.

Το συγκρότημα των ανδρών (νούμερο 18 στα seeding) αποτελούν οι αθλητές Παναγιώτης Γκιώνης, Γιάννης Σγουρόπουλος, Γιώργος Σταματούρος, Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος και ο προπονητής Κώστας Βατσακλής, εκείνο των γυναικών (νούμερο 20) οι αθλήτριες Κατερίνα Τόλιου, Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Ελισάβετ Τέρπου, Ιωάννα Γερασιμάτου και ο προπονητής Χρήστος Λάμης, ενώ ως εκπρόσωπος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. θα μεταβεί αρχές της εβδομάδας στην κροατική πόλη ο ταμίας του διοικητικού συμβουλίου Θεόφιλος Τσεντεκίδης.

Χωρίς τον Φρέιτας η Πορτογαλία

Οι διεθνείς είναι έτοιμοι να βγάλουν πινγκ πονγκ απαιτήσεων και να διεκδικήσουν την είσοδο στη 16άδα, που παράλληλα θα δώσει πρόκριση στο διευρυμένο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού του 2026.

Στον όμιλο των ανδρών προέκυψε εσχάτως μία ακόμα σημαντική απουσία ύστερα από εκείνη του Λίαμ Πίτσφορντ για την Αγγλία. Η Πορτογαλία (νούμερο 5 στο τουρνουά) έφτασε στο Ζαντάρ χωρίς τον κορυφαίο αθλητή της, Μάρκος Φρέιτας.

Ο πρώην δευτεραθλητής Ευρώπης του απλού ανδρών ακύρωσε τη συμμετοχή του τις τελευταίες ημέρες. Τη θέση του πήρε ο νεαρός διεθνής Τιάγκο Αμπιόντουν, δευτεραθλητής Ευρώπης φέτος στο ομαδικό εφήβων.

Οι τρεις πρώτοι Ίβηρες είναι οι έμπειροι Τιάγκο Απολόνια, Ζοάο Ζεράλδο και Ζοάο Μοντέιρο με την Πορτογαλία να έχει συνολικά τρεις αριστερόχειρες στη σύνθεσή της (ο τελευταίος πολύ γνωστός και στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του κυρίως στον Ολυμπιακό και πιο πρόσφατα στον Παναθηναϊκό).

Η Σουηδία (νούμερο 5 του πρωταθλήματος) διαθέτει πλήρη 4άδα. Με επικεφαλής την αμυντικού στυλ Λίντα Μπέργκστρομ και δίπλα της, την Κριστίνα Σέλμπεργκ, τη Φιλίππα Μπέργκαντ (πρώην αθλήτριες του Ολυμπιακού) και τη Νόμιν Μπάσαν (συμφώνησε φέτος με τις Σάρισες Φλώρινας).

Το πρόγραμμα των εθνικών μας ομάδων

Στους άνδρες

Την Κυριακή 12/10

Στις 11:00 Πορτογαλία – Ελλάδα Τραπέζι 2

Την Τρίτη 14/10

Στις 11:00 Αγγλία – Ελλάδα Τραπέζι 3

Στις γυναίκες

Την Κυριακή 12/10

Στις 17:00 Σουηδία – Ελλάδα Τραπέζι 2

Την Τρίτη 14/10

Στις 14:00 Αυστρία – Ελλάδα Τραπέζι 1

Οι 24 συμμετέχουσες ομάδες χωρίστηκαν σε 8 γκρουπ των 3ων. Αγωνίζονται μεταξύ τους με το σύστημα πουλ και μία αγωνιστική κάθε μέρα από την Κυριακή έως την Τρίτη και οι δύο πρώτες χώρες από κάθε γκρουπ περνάνε στο ταμπλό των «16». Από εκείνο το σημείο και μετά ακολουθείται το νοκ άουτ σύστημα. Νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα, που φτάνει πρώτη στις τρεις επί μέρους νίκες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση του αθλήματος θα καλύψει διαδικτυακά όλους τους αγώνες μέσα από την πλατφόρμα ettutv. Στη διεύθυνση https://www.ettu.tv/home θ’ αναρτώνται τα λινκ των αγώνων της κάθε ημέρας.

Στη διεύθυνση https://www.ettu.tv/events/71/50/2/5/5 θα υπάρχει ενημέρωση για τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα.