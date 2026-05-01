Ζήτησε το κάτι παραπάνω, το κυνήγησε δυναμικά ξέροντας ότι είχε μπροστά της πολύ καλή ευκαιρία, αλλά δεν τα κατάφερε στις λεπτομέρειες. Η εθνική ομάδα των γυναικών έχασε 3-2 από την Ουγγαρία την Παρασκευή (01/05), στην καθοριστική 3η αγωνιστική του 15ου γκρουπ και αποκλείστηκε ως 3η από τη συνέχεια του παγκοσμίου πρωταθλήματος επιτραπέζιας αντισφαίρισης στο Λονδίνο.

Ήταν αποφασιστικής σημασίας το ματς για τη 2η θέση, που ή θα έδινε απευθείας είσοδο στο ταμπλό των «32» ή το πέρασμα σε μονό προκριματικό, το λεγόμενο Preliminary Round.

Έγινε «μάχη» σχεδόν τριών ωρών με πολλά σετ να κρίνονται με την ελάχιστη διαφορά. Υπό τις οδηγίες του Κώστα Βατσακλή οι αθλήτριές μας τα έδωσαν όλα, ωστόσο και η νεανική ομάδα της Ουγγαρίας παρουσίασε υψηλές δυνατότητες και ενθουσιασμό. Στην κόψη του ξυραφιού κρίθηκαν τα πράγματα με την Ελλάδα να παίρνει αρχικά προβάδισμα 1-0 και μετά να ισοφαρίζει 2-2 με δύο νίκες της Τόλιου, την Παπαδημητρίου να χάνει δύσκολα ενδιάμεσα και τη Γερασιμάτου να γνωρίζει δύο ήττες σε κλειστά παιχνίδια.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ελλάδα πήρε το Α στην κλήρωση και από τη θέση 1 άρχισε η Κατερίνα Τόλου, νούμερο 601 στην παγκόσμια κατάταξη. Τέθηκε αντιμέτωπη με τη Ρεμπέκα Νάγκι (No 591) και το σημαντικό είναι ότι έδειξε χαρακτήρα σε αγώνα με σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της. Βρέθηκε να χάνει με 1-0 και 2-1 σετ απέναντι σε αθλήτρια με καλή γνώση της άμυνας και safe παιχνίδι και με την αξία και την εμπειρία της βρήκε τις λύσεις.

Μπήκε μουδιασμένα, όμως βελτίωσε γρήγορα την απόδοσή της. Έχασε στην παράταση το 3ο σετ, όπου ισοφάρισε από 10-6 πίσω, αλλά δεν έχασε το καθαρό μυαλό. Το ίδιο ισχύει και στο 1-3 του 5ου σετ όταν ζήτησε μόνη της τάιμ άουτ.

Στην επιστροφή ήταν εξαιρετική και με σερί πέντε πόντων απέκτησε και κράτησε τον έλεγχο. Με σταθερές άμυνες, έξυπνα χτυπήματα σε φάλτσο άφαλτσο και ευστοχία στις σποραδικές επιθέσεις.

Στη θέση 2 αγωνίστηκε η Ιωάννα Γερασιμάτου (Νο 867) και αναμετρήθηκε με τη δίδυμη αδερφή της Ρεμπέκα, την Τζούντι Νάγκι (No 593). Τα δικά της κομπίνα-λάστιχα κοίταξε να εκμεταλλευτεί εκείνη, τις πιεστικές μπάλες. Έχασε καλές ευκαιρίες στα δύο πρώτα σετ, πάντως η Ουγγαρέζα έβγαλε παιχνίδι κόντρα στα «δοντάκια» και ποιοτική επίθεση κι από τις δυο πλευρές.

Στο 1ο σετ η Γερασιμάτου είχε πλεονέκτημα 9-7 και τα σερβίς δικά της και δέχτηκε τέσσερις διαδοχικούς πόντους. Στο 2ο, όπου καταγράφηκαν διακυμάνσεις στο σκορ και μέσα σε δευτερόλεπτα έκαναν χρήση του τάιμ άουτ και οι δύο πλευρές, το 10-7 της πρωταθλήτριάς μας μετατράπηκε σε 12-10 για τη Νάγκι. Στο 3ο η αντίπαλος ισοφάρισε πάλι από 4-7 σε 8-8, αλλά δεν γινόταν να χαθεί κι άλλη ευκαιρία…

Επιπλέον, στο 4ο σετ και ξανά με σταθερή απόδοση πήγε για τη δική της ανατροπή από 8-10 η αριστερόχειρας πρωταθλήτριά μας, ωστόσο έχασε ένα θεαματικό ράλι και τελικά με οριακή διαφορά όλα τα σετ.

Από τη θέση 3, για την οποία προβλέπεται πάντα ένα ματς, αλλά συχνά με κρισιμότητα, συνέχισε την προσπάθεια της ομάδας η Μαλαματένια Παπαδημητρίου (Νο 403). Και με το σκορ ομάδων στο 1-1 δεδομένα είχε μεγάλη σημασία η αναμέτρηση με τη Νόρα Ντοχότσκι (No 703).

Η πρωταθλήτριά μας έχασε 3-0 σετ, αλλά πιο δύσκολα απ’ όσο μπορεί να δείχνει το σκορ. Στο 1ο σετ της γερής αναμέτρησης ισοφάρισε από 9-6 και 10-8, έπαιξε και με τα σερβίς, όμως λύγισε στα βάθη της παράτασης.

Λεπτομέρειες έκριναν και το 2ο σετ, όπως κάποια χαμένα σπιν ή υποδοχές και σε εκείνο το σημείο η Ντοχότσκι απέκτησε και ψυχολογικό πλεονέκτημα. Το 3ο σετ άρχισε με 3-0, η Παπαδημητρίου έχασε τον ρυθμό της και δεν κατάφερε να επανέλθει για να πάρει το προβάδισμα η Ουγγαρία με 2-1.

Ακολούθως ξαναμπήκαν στο τραπέζι οι πρώτες αθλήτριες των δύο ομάδων, η Τόλιου με την Τζούντι Νάγκι. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας το …πήρε πάνω της και όπως είχε κάνει αρχικά το 1-0 τώρα ισοφάρισε για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε 2-2.

Έχασε κι εδώ το 1ο σετ αλλά στη συνέχεια μείωσε κατά πολύ τα λάθη και είχε σωστή τακτική και αυτοπεποίθηση. Δημιουργώντας διαφορά στα επόμενα σετ βρέθηκε μπροστά, το ίδιο έκανε και στο 4ο σετ και δεν επηρεάστηκε όταν η αντίπαλος πλησίασε στο 8-6.

Έτσι, μετά από 2 ώρες και ένα τέταρτο ήρθε η στιγμή να κριθούν όλα στο τελευταίο επί μέρους παιχνίδι. Ανάμεσα στη Γερασιμάτου και τη Ρεμπέκα Νάγκι. Με ένα ξέσπασμα στο 1ο σετ η διεθνής μας πήρε πλεονέκτημα λίγων πόντων και το διαχειρίστηκε άψογα. Επιπλέον, προηγήθηκε γρήγορα 3-1 στο 2ο σετ και «υποχρέωσε» την άλλη πλευρά να πάρει τάιμ άουτ. Κράτησε το +2 για το 8-6, όμως εκεί έκανε σερί η Ουγγαρέζα και ισοφάρισε. Αυτή η εξέλιξη τής έδωσε ψυχολογία και στο 3ο σετ έβγαλε σταθερότητα και καλά χτυπήματα.

Η Γερασιμάτου κλήθηκε τότε να διαχειριστεί τα δικά της συναισθήματα. Στο 5-5 βρέθηκε στο πρώτο μισό του 4ου σετ και απέδιδε στα ράλι με μπλοκ και καρφιά. Η 17χρονη Νάγκι όμως, διατήρησε μεγάλη ευστοχία στις forehand επιθέσεις, πίεσε πολύ στο «δοντάκι» του backhand κι έφτασε στη νίκη.

Στον ελληνικό πάγκο κάθισε η Χρυσή Φωτιάδου. Τέταρτη παίκτρια για την Ουγγαρία, όπως και στον αγώνα με τη Σιγκαπούρη, ήταν η Τζοάνα Πέτερι.

Η εξέλιξη του αγώνα Ελλάδα - Ουγγαρία 2-3

Κατερίνα Τόλιου – Ρεμπέκα Νάγκι 3-2 (3-11, 11-2, 15-17, 11-6, 11-6)

Ιωάννα Γερασιμάτου – Τζούντι Νάγκι 1-3 (9-11, 10-12, 11-8, 9-11)

Μαλαματένια Παπαδημητρίου – Νόρα Ντοχότσκι 0-3 (17-19, 7-11, 5-11)

Τόλιου – Τζ. Νάγκι 3-1 (7-11, 11-6, 11-5, 11-6)

Γερασιμάτου – Ρ. Νάγκι 1-3 (11-6, 8-11, 6-11, 7-11)



Η τελική βαθμολογία στον όμιλο