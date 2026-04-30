Η εθνική ομάδα γυναικών απέναντι στην Ουγγαρία έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την Πρωτομαγιά τη συνέχειά της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού στο Λονδίνο.

Στο Λονδίνο η ελληνική αποστολή έχει αγωνία και στις γυναίκες αναφορικά με το κομμάτι της πρόκρισης στο επόμενο στάδιο του παγκοσμίου πρωταθλήματος επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Κι αυτό γιατί προχωρούν με τον αναμενόμενο τρόπο τα πράγματα στο 15ο γκρουπ και η εθνική ομάδα έχει μπροστά της την Παρασκευή (01/05) τον καθοριστικό αγώνα με την Ουγγαρία για τη 2η θέση.

Η αναμέτρηση γίνεται στις 14:30 ώρα Ελλάδας στο τραπέζι 14 και θα έχει απευθείας μετάδοση από το κανάλι της World Table Tennis στο youtube.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν αγωνίστηκε σήμερα, όπως αναμενόταν, εφόσον τελευταία στιγμή η Αιθιοπία αποσύρθηκε, αλλά πήρε το δίποντο άνευ αγώνα και είναι 2η στο γκρουπ μαζί με την Ουγγαρία, που στην πρεμιέρα της έχασε εύκολα 3-0 από τη Σιγκαπούρη. Ενδεχόμενη νίκη την Παρασκευή οδηγεί είτε απευθείας στο ταμπλό των «32» είτε σε νοκ άουτ προκριματικό με 2η άλλου ομίλου, όπως ισχύει και στο αγώνισμα των ανδρών.

Στον αγωνιστικό χώρο της Copper Box Arena εμφανίστηκε τυπικά το μεσημέρι η εθνική μας. Δεν επρόκειτο να δώσει τον αγώνα με τις Αφρικανές, αλλά έπρεπε να δηλώσει παρουσία στο τραπέζι της συνάντησης στη 2η αγωνιστική του 15ου γκρουπ για τα διαδικαστικά.

Στη βαθμολογία του γκρουπ η Σιγκαπούρη έχει 4 βαθμούς και σίγουρη πρωτιά και είσοδο στην κύρια φάση του πρωταθλήματος. Η Ελλάδα και η Ουγγαρία ακολουθούν με 3 διότι υπολογίζονται και τα άνευ αγώνα 3-0 (απλά δεν υπάρχουν βαθμοί για την Αιθιοπία).

Η Κατερίνα Τόλιου, η Μαλαματένια Παπαδημητρίου, η Ιωάννα Γερασιμάτου και η Χρυσή Φωτιάδου γνωρίζουν κι έχουν τονίσει ότι η Ουγγαρία δεν παρατάσσει έμπειρη ομάδα. Αγωνίζεται με τις νεαρές αθλήτριες Ρεμπέκα Νάγκι, Τζούντι Νάγκι, Νόρα Ντοχότσκι και Τζοάνα Πέτερι, θέλει μεγάλη προσοχή αλλά δεν είναι φόβητρο (οι τρεις πρώτες αντιμετώπισαν τη Σιγκαπούρη χάνοντας τα παιχνίδια τους με 3-0 σετ).

Αντιλαμβάνονται ότι έχουν την ευκαιρία για θετικό αποτέλεσμα, ότι υπάρχει μπροστά τους η προοπτική για μία επιτυχία στην κορυφαία διοργάνωση και θα τα δώσουν όλα για να την αξιοποιήσουν. Ξέρουν ακόμα ότι στο πιθανό δίποντο θα μετρήσει και το σκορ για την περίπτωση να συμπεριληφθούν στις έξι καλύτερες 2ες των ομίλων και να πάνε απευθείας στην εμβληματική αρένα του Γουέμπλεϊ. Έχουν επισημάνει ότι δεν βοηθά η μικρή ακόμα επαφή τους με την αίθουσα αγώνων και το γεγονός ότι ουσιαστικά έκαναν δύο μέρες ρεπό, αλλά είναι έτοιμες να διαχειριστούν και αυτή τη συνθήκη και να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους.



