Η Εθνική ομάδα επιτραπέζιας αντισφαίρισης των ανδρών έγραψε μία ακόμα λαμπρή σελίδα στην ιστορία της στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα! Πήρε την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της ηπείρου, καθώς νίκησε 3-1 την Αγγλία με σπουδαία εμφάνιση και σε τριπλή ισοβαθμία στο 4ο γκρουπ πήρε την προνομιούχο 2η θέση (πίσω από την Πορτογαλία).

Η Εθνική ομάδα ανδρών του πινγκ πονγκ έδειξε χαρακτήρα και ποιότητα στο καθοριστικό παιχνίδι των ομίλων, επικρατώντας 3-1 της Αγγλίας και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Με την τριπλή ισοβαθμία στο 4ο γκρουπ, η Ελλάδα κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από την Πορτογαλία, από την οποία είχε γνωρίσει την ήττα (3-1) στην πρεμιέρα.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, η ελληνική ομάδα απάντησε με ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και σπουδαίες εμφανίσεις. Ο Παναγιώτης Γκιώνης, σταθερά ο ηγέτης της Εθνικής, ήταν και πάλι καταλυτικός, σημειώνοντας δύο πολύτιμες νίκες απέναντι στους Ντρίνκχολ και Τζάρβις, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη του εμπειρία και την ικανότητά του να διαχειρίζεται κρίσιμες στιγμές. Την τρίτη και καθοριστική νίκη πέτυχε ο Γιώργος Σταματούρος, ο οποίος εντυπωσίασε επικρατώντας 3-0 του Γουόκερ, δείχνοντας ωριμότητα και αυτοπεποίθηση.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Γιάννης Σγουρόπουλος, που προηγήθηκε 2-0 σετ απέναντι στον Τζάρβις, αλλά τελικά λύγισε στις λεπτομέρειες, χάνοντας στις λεπτομέρειες τη δική του αναμέτρηση. Παρά ταύτα, η συνολική εικόνα της ομάδας του Κώστα Βατσακλή άφησε άριστες εντυπώσεις.

H εξέλιξη του αγώνα Αγγλία – Ελλάδα 1-3