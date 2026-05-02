Η εθνική ομάδα ανδρών ηττήθηκε από τη Μολδαβία με 3-2 στον αγώνα που θα έκρινε μια θέση στο κυρίως ταμπλό και στη φάση των «32» στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Λονδίνου.

Μετά την εθνική ομάδα γυναικών και αυτή των ανδρών έχασε την ευκαιρία να έχει συνέχεια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού στο Λονδίνο, γνωρίζοντας την ήττα από τη Μολδαβία με 3-2, για μια θέση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης

Το θρίλερ αφορούσε είχε διαφορετική εξέλιξη για την εθνική ανδρών, σε σχέση με εκείνο των γυναικών. Με τη 2η θέση από τον όμιλό της η ομάδα έκανε αρχικά το βήμα για τον νοκ αουτ προκριματικό (το λεγόμενο Preliminary Round) και το απόγευμα σε τοπικές ώρες τέθηκε αντιμέτωπη με τη Μολδαβία, που είχε πάρει τη 2η θέση στο 12ο γκρουπ.

Η αποστολή ήταν εκ προοιμίου δύσκολη και φάνηκε και στην πράξη όταν η Ελλάδα βρέθηκε πίσω με 2-0. Κινδύνεψε άμεσα και στον τρίτο αγώνα, αλλά με τεράστια ψυχή και πείσμα έβαλε βάσεις για επική ανατροπή. Ισοφάρισε 2-2 με τον Σταματούρο και τον Γκιώνη, τα έδωσε όλα και στο ψυχοφθόρο πέμπτο επί μέρους ματς με τον Σγουρόπουλο, ώσπου λύγισε με 3-2, γιατί έτσι είναι οι λεπτομέρειες στο άθλημα.

Η εθνική ανδρών τέλειωσε τους αγώνες της στο Copper Box Arena με 2 νίκες και 2 ήττες. Δεν πέτυχε τον στόχο της εισόδου στους «32» και στη διάσημη OVO Arena Wembley, αλλά ξέρει ότι στάθηκε στο ύψος της περίστασης. Στεναχώρια υπάρχει γιατί ήταν εφικτή η πρόκριση στο κυρίως ταμπλό, αλλά όχι και λόγος απογοήτευσης.

Η εικόνα του αγώνα

Η Ελλάδα πήρε το Χ στην κλήρωση των ομάδων και πρώτος στον αγωνιστικό χώρο μπήκε ο Γιάννης Σγουρόπουλος (νούμερο 303 στην παγκόσμια κατάταξη). Τέθηκε αντιμέτωπος με τον αριστερόχειρα Βλάντισλαβ Ούρσου (Νο 91), έναν αθλητή, που γνωρίζει από τη διεθνή διαδρομή του στις νεαρές ηλικίες. Σήμερα ηττήθηκε με 3-0 σετ, αλλά το σκορ δεν μαρτυρά την εικόνα του αγώνα.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας εφάρμοσε καλή τακτική και πέρασε δυνατά χτυπήματα, όμως είχε δυσκολίες στα ποιοτικά σερβίς του πρώτου Μολδαβού, όπως και στα ανοίγματα με το backhand, όπου είχε ευχέρεια.

Στο 1ο σετ ο Σγουρόπουλος πλησίασε στον πόντο από 10-6 με το σερβίς στον αντίπαλο. Στο 3ο σετ ισοφάρισε από 9-6 πίσω, απέκτησε και σετ μπολ, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε. Γενικά βρήκε λύσεις σε αρκετά σημεία, δεν υστέρησε, απλά χρειαζόταν το κάτι παραπάνω για να μπει δυνατά στη διεκδίκηση του ματς με έναν αθλητή, που τα τελευταία χρόνια έχει πολύ καλή εξέλιξη.

Από τη θέση 1 της ομάδας αγωνίστηκε αμέσως μετά ο Παναγιώτης Γκιώνης (Νο 167) και συνάντησε έναν ακόμα αριστερόχειρα Μολδαβό, τον Αντρέι Πουτουντίκα (No 202). Δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης και το ερώτημα ήταν αν θα βρει, έστω κι έτσι, τις λύσεις με την εμπειρία και την ποιότητά του γιατί ο αντίπαλος έδειξε αρετές κόντρα στην άμυνα.

Χρειαζόταν και λίγη τύχη και δεν την είχε, ο πρωταθλητής μας κάμφθηκε με 3-0 χάνοντας το 2ο και το 3ο σετ στην παράταση. Στο 1ο σετ υστέρησε και ανέβασε ρυθμό στη συνέχεα. Αν έπαιρνε το 2ο σετ σίγουρα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, όμως ο Πουτουντίκα έσωσε σετ πόιντς με σπουδαία χτυπήματα και τελικά επικράτησε. Νωρίτερα ο Γκιώνης είχε προηγηθεί 6-2 και δέχτηκε την ισοφάριση σε 8-8.

Μετά τα μέσα του 3ου σετ ήρθε σε θέση να κυνηγά το σκορ κι έμεινε «ζωντανός» όταν ισοφάρισε από 10-7 πίσω. Μετά έσωσε κι άλλο ματς μπολ και στο 12-11 ήρθε διακοπή με τάιμ άουτ των Μολδαβών. Στην επιστροφή ο Πουτουντίκα έπαιξε επιθετικά την υποδοχή και δικαιώθηκε.

Στο τρίτο στη σειρά ατομικό παιχνίδι αγωνίστηκε ο Γιώργος Σταματούρος (No 797) με αντίπαλο τον Ντένις Τέρνα (Νο 637). Κλήθηκε να κρατήσει την εθνική μας στο ματς και αντεπεξήλθε μία χαρά. Αντέδρασε και σε συνθήκη μεγάλης πίεσης και σώζοντας δύο ματς μπολ (του αγώνα ολόκληρου κιόλας) έφτασε στη νίκη με 3-2.

Στο 1ο σετ ο Σταματούρος απέκτησε μικρό προβάδισμα, όμως ο Τέρνα είχε αντίδραση. Στο 2ο σετ ο διεθνής μας πήγε ξανά στο +3 (8-5) αξιοποιώντας την υψηλή δυνατότητα με το backhand και τα γερά forehand και αυτή τη φορά το εκμεταλλεύτηκε.

Από 6-1 κατάφερε εκείνος να φέρει το σετ στα ίσια μετά, ώσπου ο αντίπαλος βρέθηκε ξανά με πλεονέκτημα. Στο 4ο σετ ο Πειραιώτης άσος βρέθηκε πίσω 6-3 και ο Κώστας Βατσακλής πήρε τάιμ άουτ. Αυτό έφερε αποτέλεσμα διακόπτοντας και τον ρυθμό του Μολδαβού. Ο αθλητής μας πέρασε αμέσως στο +2 (8-6) και με δικά του εξαιρετικά χτυπήματα ισοφάρισε. Πήρε και την απαραίτητη ώθηση για το ψυχοφθόρο 5ο σετ και βρέθηκε στο +3 (4-1). Ο Τέρνα ισοφάρισε σε 5-5 και προσπέρασε 8-7 για ν’ ακολουθήσει φινάλε για γερά νεύρα. Από 8-10 ο Σταματούρος ισοφάρισε στα σερβίς του και επικράτησε στην παράταση.

Από τη θέση 1 των ομάδων τους αναμετρήθηκαν αργότερα ο Παναγιώτης Γκιώνης και ο Βλάντισλαβ Ούρσου. Ο πολύπειρος αμυντικός τα έδωσε όλα και με εντυπωσιακή απόδοση πήρε τη νίκη με 3-1 σε για το 2-2.

Στο 1ο σετ ήταν πίσω 9-6 και βρήκε διεξόδους. Έσωσε σετ μπολ και πήρε το προβάδισμα στην παράταση. Εξίσου κλειστό και το 2ο σετ και με καταπληκτικούς πόντους διαρκείας έφερε νέα οριακή επικράτηση του αθλητή μας. Στο 9-7 είδε τον αντίπαλο να ισοφαρίζει, όμως στα σερβίς του έβγαλε και έμπνευση με το «δοντάκι» για να κάνει το 2-0. Με μεγαλύτερη πίστη έγινε γρήγορα οδηγός στο 3ο σετ και πήγε στο 6-1, αλλά εκεί έγινε αναπάντεχη ανατροπή. Στη μείωση του σκορ σε 8-6 ο Βατσακλής έκανε χρήση του τάιμ άουτ και στην επάνοδο ο Ούρσου ήταν τόσο αποτελεσματικός, που μείωσε με σερί.

Με περίσσευμα δυνάμεων, χαμηλές και βαθιές άμυνες ο Γκιώνης απέκτησε ξανά τον έλεγχο. Στο 7-4 του 4ου σετ ο Μολδαβός είχε πάλι απάντηση, αλλά και ο 6 φορές Olympian στο 8-9 πανηγύρισε τη νίκη με τρεις διαδοχικούς πόντους.

Ο συγκλονιστικός αγώνας έμελλε να κριθεί στο πέμπτο επί μέρους ατομικό. Ο Σγουρόπουλος ανέλαβε την τελευταία αποστολή για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και ο Πουτουντίκα για τη Μολδαβία.

Η αμφίρροπη κόντρα φάνηκε από την αρχή. Σε σετ με διακυμάνσεις και θεαματικά ράλι επικράτησε οριακά ο πρώην πρωταθλητής Ευρώπης και με μικρή βοήθεια από την τύχη στο τέλος. Στο 2ο σετ βρέθηκε να χάνει με 5-2 και μετά 8-4. Με ψυχραιμία μείωσε στον πόντο και η πλευρά των Μολδαβών πήρε τάιμ άουτ. Το σετ κρίθηκε τελικά με μπαλιά φιλέ και μέσα κι εκεί ήταν άτυχος ο Έλληνας άσος για το 1-1.

Ισορροπημένο ήταν και το 3ο σετ και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Πουτουντίκα πήρε άμεσο πόντο από το σερβίς και την ψυχολογία για να κάνει δυνατό ξεκίνημα και στο 4ο σετ. Το αρχικό 5-1 το μάζεψε ο Ελευσίνιος άσος σε 7-5, όμως είχε και άτυχες στιγμές και δεν μπόρεσε να γυρίσει την κατάσταση.

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Μολδαβία – Ελλάδα 3-2