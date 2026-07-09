Η Μαρία Λουίζα Γκίκα βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να βρει τους τελευταίους πόντους απέναντι στην Γιελιζαβέτα Κουλακίβσκα από την Ουκρανία, να φθάσει στο 6-6 και να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20 στα Σκόπια.

Η Μαρία Λουίζα Γκίκα συνέχισε τη συλλογή μεταλλίων, με τη 17χρονη να κατακτά το χάλκινο στην κατηγορία των 50κ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20 στα Σκόπια.

Ένα χρόνο μετά το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα U17 στo Ολυμπιακό Γυμναστήριο των Άνω Λιοσίων, η Γκίκα ήταν εξαιρετική και στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας. Η 17χρονη Ελληνίδα αθλήτρια με μια σπουδαία αντίδραση στα τελευταία δευτερόλεπτα, έφθασε στη νίκη επί της Γιελιζαβέτα Κουλακίβσκα και στο χάλκινο μετάλλιο.

Η αθλήτρια από την Ουκρανία είχε το προβάδισμα με 6-4 κι ενώ απέμεναν 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, όμως η Γκίκα σε αυτό το χρόνο πήρε δύο πόντους-τους τελευταίους στον αγώνα για το 6-6 και αυτό ήταν το κριτήριο που την ανέβασε στο βάθρο.

Tρεις αθλήτριες στα ρεπεσάζ

Στο μεταξύ τρεις Ελληνίδες αθλήτριες θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία την Παρασκευή (10/7) για να διεκδικήσουν το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία τους.

Η Ευγενία Λάμπρου (53κ.) αν κι έχασε στον 1ο γύρο με τεχνική υπεροχή από την Αναστασία Πόλσκα, όμως η αθλήτρια από την Ουκρανία έφθασε μέχρι τον τελικό, «τραβώντας» στα ρεπεσάζ τη Λάμπρου. Η Ελληνίδα θα αγωνιστεί με την Ιλόνα Βάλτσουκ από την Πολωνία κι αν επικρατήσει, θα έχει την ευκαιρία να παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο.

Ίδιο σενάριο και για την Ιωάννα Ξενίδου στα 57κ., ήττα από την Ουκρανίδα, Ντιάνα Κοτβίσκα με τεχνική υπεροχή στη φάση των «16», όμως η πορεία της αντιπάλου του μέχρι τον τελικό, στέλνει την Ελληνίδα στα ρεπεσάζ με αντίπαλο τη Λιλιάβνα Καπουβάρι από την Ουγγαρία.

Η Βασιλική Καραβάνου (65κ.) άρχισε με νίκη επί της Μαρίγια Τσβετάνοβα από τη Βόρεια Μακεδονία με 2-0, στα προημιτελικά ηττήθηκε από τη Σουηδέζα, Λινέα Σβένσον με 11-4, που έφθασε επίσης στον τελικό και η Ελληνίδα στο ρεπεσάζ θα αντιμετιπίσει την Εβελίνα Χανισουάντο από τη Φινλανδία.

Τέλος, η Φωτεινή Ναλμπάντη (62κ.) ηττήθηκε στον 1ο γύρο από την Ιταλίδα, Μαρία Ντι Τζατσίντο με 2-0.