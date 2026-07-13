Όπως είχατε διαβάσει πρώτοι στο Gazzetta, ο Θάνος Προδρομίτης είναι πλέον παίκτης του Παναιτωλικού για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Παναιτωλικός προχώρησε σε μια ακόμα προσθήκη, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον Θάνο Προδρομίτη. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός, όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, πρόβαρε τα «κυανοκίτρινα» τις τελευταίες ώρες, με τον Τίτορμο να επισημοποιεί την απόκτησή του.

Ο Αγρινιώτης αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς συνεργασίας με την ομάδα του Αγρινίου κι αναμένεται πλέον να τεθεί στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

Ο Θανάσης Προδρομίτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναιτωλικό τριετούς διάρκειας. Γεννήθηκε στο Αγρίνιο στις 29.02.2004 και από μικρή ηλικία εντάχθηκε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής και στη Β’ ομάδα του, ενώ παραχωρήθηκε με δανεισμό στη Νίκη Βόλου και την Athens Kallithea. Είναι διεθνής με τις ομάδες U15, U17, U18, U19 και U21 της χώρας μας.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!



