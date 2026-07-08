H Μαρία Λουίζα Γκίκα θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 50κ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20 στα Σκόπια.

Η Μαρία Λουίζα Γκίκα διεκδικεί ένα ακόμη μετάλλιο στη ήδη σημαντική της συλλογή, αυτή τη φορά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20 στα Σκόπια.

Η Γκίκα αγωνιζόμενη στην κατηγορία των 50κ. έφθασε μέχρι τα ημιτελικά της κατηγορίας της και θα έχει την ευκαιρία να παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο.

Ένα χρόνο μετά το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα U17 στo Ολυμπιακό Γυμναστήριο των Άνω Λιοσίων, η Γκίκα ήταν εξαιρετική και στα Σκόπια.

Επικρατώντας επί της Νορβηγίδας, Ντανιέλα Τάρα Μπέκι με τεχνική υπεροχή (13-0), πέρασε στην προημιτελική φάση.

Εκεί νικώντας και τη Σβετλάνα Κατένκα από τη Λευκορωσία με 3-1, εξασφάλισε την παρουσία τγς στα ημιτελικά, όπου αντιμετώπισε τη Γερμανίδα, Τζοσεφίν Βρεντς και γνώρισε την ήττα με 6-1.

Έτσι την Πέμπτη (9/7) η Γκίκα θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ρεπεσάζ ανάμεσα στην Ολίβια φαν Κλέουνεν και την Ουκρανή, Γιελιζαβέτα Κουλακίβσκα, με έπαθλο το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.



