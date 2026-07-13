KRAFT Paints: Main Partner της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τα επόμενα χρόνια

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με την KRAFT Paints για την επόμενη τριετία (2026-2029), επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση των δύο πλευρών σε μια κοινή πορεία ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, η KRAFT Paints εντάσσεται στη νέα Πλατφόρμα Στρατηγικών Συνεργασιών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ως Main Partner, ενώ το λογότυπό της θα

προβάλλεται στο πίσω μέρος της επίσημης αγωνιστικής εμφάνισης του ΠΑΟΚ σε όλους τους αγώνες στην Ελλάδα και Ευρώπη.

Η νέα συμφωνία σηματοδοτεί την περαιτέρω αναβάθμιση μιας συνεργασίας που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και το κοινό όραμα. Η KRAFT Paints συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια του συλλόγου και συμμετέχει ενεργά στη νέα εποχή που διαμορφώνεται μέσα από το PAOK BC Partnership Platform.

Το PAOK BC Partnership Platform αποτελεί ένα νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο εμπορικής συνεργασίας που έχει σχεδιαστεί με στόχο maximum visibility μέσω συνολικής κυριαρχικής προβολής, fan engagement για άμεση αλληλεπίδραση φιλάθλων και κοινότητας, καθώς και experiential activations και premium hospitality για όλους τους συνεργάτες μας.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ευχαριστεί θερμά την KRAFT Paints για τη διαχρονική υποστήριξη και την εμπιστοσύνη της και προσβλέπει στη συνέχιση μιας συνεργασίας που πλέον αποκτά ακόμη πιο ισχυρά θεμέλια και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.