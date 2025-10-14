«Είμαστε 3 μέτρα μακριά από το χρυσό»: Η χώρα της Λατινικής Αμερικής που μπορεί να ξαναγίνει υπερδύναμη

H Βραζιλία έχει την τύχη και το προνόμιο να «αγκαλιάζει» στη γη της ένα τεράστιο κοίτασμα χρυσού, το οποίο θα μπορούσε να την μετατρέψει εκ νέου σε παγκόσμια υπερδύναμη.

Στην πολιτεία Παρά, και συγκεκριμένα στην περιοχή Σέρα Πελάντα, οι ρυθμοί στις διαδικασίες εξόρυξης στο χρυσωρυχείο της περιοχής είναι πυρετώδεις. «Είμαστε τρία μέτρα μακριά από τον χρυσό», αναφέρει ενθουσιασμένος ο 77χρονος, πλέον, ιδιοκτήτης του μεταλλωρυχείου, Τσίκο Οσόριο. Ο ίδιος, χρησιμοποιώντας τις πατερίτσες του και με τη βοήθεια ενός μικρού κουβουκλίου, μπόρεσε να κατέβει σε μια τρύπα βάθους 150 μέτρων, προκειμένου να εξετάσει ιδίοις όμμασι την πρόοδο στην αναζήτηση χρυσού και, όπως ισχυρίζεται, «ορισμένοι από τους τοίχους θα μπορούσαν να περιέχουν χρυσό».

Η Βραζιλία έχει τα υλικά για να γίνει παγκόσμια δύναμη

Το 1992, η κυβέρνηση της Βραζιλίας έκλεισε το ορυχείο για λόγους ασφαλείας, καθώς η εξόρυξη βρισκόταν σε φθίνουσα πορεία. Μέχρι να γίνει αυτό, όμως, ο Οσόριο κατάφερε να αποκτήσει σχεδόν 700 κιλά χρυσού, μέρος του οποίου κατέθεσε στην τράπεζα, ενώ το υπόλοιπο το χρησιμοποίησε για να αγοράσει μερικά μικρά αεροπλάνα.

«Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να φτάσεις στον χρυσό. Μετά από αυτό, δεν υπάρχει έλλειψη χρημάτων και εξοπλισμού…» δήλωσε ο Τσίκο Οσόριο. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι ο συνεταιρισμός έχει ήδη ένα χρέος ύψους περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες από τους δικηγόρους που είναι υπεύθυνοι για την υπόθεση.

«Η επιθυμία μου είναι να λειτουργήσει ξανά το ορυχείο. Υπάρχει ανυπολόγιστος πλούτος εδώ κάτω», πρόσθεσε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, ενώ ο Τσίκο Οσόριο ξεκαθάρισε: «Αυτές τις λαμπερές κορυφές τις βλέπετε; Είναι χρυσός».





