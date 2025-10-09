Βρέθηκε η καλύτερη οικονομική θέση αεροπλάνου στον κόσμο: Με high-tech καθίσματα και γεύματα εμπνευσμένα από τη Michelin

Οικονομία, άνεση και πολυτέλεια προσφέρει στους πελάτες της μια αεροπορική εταιρεία.

Η οικονομική θέση των αεροπορικών εταιρειών συνήθως δεν συνδέεται με την πολυτέλεια και την άνεση. Ωστόσο, κάποιες εταιρείες προσφέρουν μια εμπειρία που ξεπερνά τις προσδοκίες.

Η καλύτερη οικονομική θέση στον κόσμο αποκαλύφθηκε και διαθέτει καθίσματα υψηλής τεχνολογίας και γεύματα εμπνευσμένα από τη Michelin.

Η εταιρεία που φέρνει στην επανάσταση στα ταξίδια

Η Cathay Pacific Airways αναδείχθηκε ως η καλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο στην κατηγορία της οικονομικής θέσης. Η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ κατέκτησε επίσης την πρώτη θέση για την καλύτερη ψυχαγωγία εν πτήσει, ενώ κατέλαβε τη συνολικά τρίτη θέση παγκοσμίως. Το βραβείο απονεμήθηκε στην Cathay Pacific από την Skytrax, στο πλαίσιο των World’s Best Economy Class Airlines 2025.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η Qatar Airways και στην τρίτη η Singapore Airlines. Στα αεροσκάφη Boeing 777-300ER της Cathay Pacific, τα καθίσματα της οικονομικής θέσης διαθέτουν ρυθμιζόμενο προσκέφαλο και μικρό ράφι για κινητά ή άλλες συσκευές, σε ύψος ματιών για πιο άνετη παρακολούθηση περιεχομένου.

Επιπλέον, κάθε επιβάτης έχει τη δική του προσωπική οθόνη, με δυνατότητα σύνδεσης ακουστικών και ακόμη και ένδειξη διαθεσιμότητας των τουαλετών. Το μενού των πτήσεων σχεδιάζεται σε συνεργασία με εστιατόρια με αστέρια Michelin και περιλαμβάνει ακόμα και τα διάσημα egg tarts του Χονγκ Κονγκ.

Οι αναβαθμίσεις της Cathay Pacific

Ο Ronald Lam, διευθύνων σύμβουλος της Cathay Pacific, δήλωσε στο Travel and Leisure: «Αυτές οι διακρίσεις υπογραμμίζουν τη σταθερή μας δέσμευση να προσφέρουμε εξαιρετική εξυπηρέτηση και να βελτιώνουμε την εμπειρία των πελατών σε κάθε στάδιο του ταξιδιού τους». Και πρόσθεσε ότι αυτό είναι «εξαιρετικά ενθαρρυντικό».

Η EVA Air κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη οικονομική θέση σε γεύματα εν πτήσει, ενώ η Japan Airlines απέσπασε τη διάκριση για το καλύτερο κάθισμα οικονομικής θέσης.

Τον τελευταίο χρόνο, η Cathay Pacific έχει αναβαθμίσει σημαντικά την εμπειρία των επιβατών της. Παρουσίασε τη νέα Aria Suite Business Class, τη νέα Premium Economy και ανανεωμένες καμπίνες Οικονομικής Θέσης στα αεροσκάφη Boeing 777-300ER τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Οι επιβάτες μπορούν ήδη να απολαύσουν τις νέες καμπίνες σε επιλεγμένες πτήσεις μεταξύ Χονγκ Κονγκ, Λονδίνου, Σίδνεϊ και Βανκούβερ. Η εταιρεία σκοπεύει να προσθέσει σταδιακά περισσότερους προορισμούς.

