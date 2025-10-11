Αγγλίδα βγάζει εξαψήφιο εισόδημα τον χρόνο, κάνοντας μια δουλειά που θεωρείται «η πιο περίεργη στον κόσμο»

Μια Αγγλία αφού απολύθηκε από την προηγούμενη εργασία της αποφάσισε να ασχοληθεί με μια δουλειά παρεξηγημένη, η οποία μέχρι στιγμής την δικαιώνει.

Μια γυναίκα στην Αγγλία που απολύθηκε μετά από 14 χρόνια στον τραπεζικό τομέα, δηλώνει ότι σήμερα κερδίζει εξαψήφιο ποσό ετησίως, κάνοντας «την πιο περίεργη δουλειά στον κόσμο», όπως την χαρακτηρίζει.

Η Louise Moss προερχόταν από οικογένεια τραπεζικών (ο πατέρας της, ο αδελφός της και η νύφη της εργάζονταν όλοι στις τράπεζες), όμως το 2017, όταν σημειώθηκε κύμα απολύσεων, πήρε την αποζημίωσή της και αποφάσισε να επαναπροσδιορίσει την καριέρα της.

Ο γιος της ήταν τότε μόλις ενός έτους και ήθελε να βρει μια δουλειά που θα της επέτρεπε να δουλεύει γύρω από το πρόγραμμα του παιδιού της. Όπως είπε, όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία της εθελούσιας αποχώρησης, την άρπαξε, μιας και ήταν «παντρεμένη μόλις ενάμιση χρόνο» και το είδε ως ευκαιρία να ξεκινήσει κάτι νέο.

Η νέα δουλειά και το ταμπού που «έσπασε»

Η Louise άρχισε να ψάχνει κάτι το διαφορετικό από τον τραπεζικό τομέα και παρακολούθησε σεμινάρια αισθητικής. Τότε εντόπισε ένα κενό στην αγορά και αποφάσισε να εξειδικευτεί σε κάτι για το οποίο «κανείς δεν μιλούσε». Σε ηλικία 44 ετών εκείνη την εποχή, αποφάσισε να μπει στον χώρο της αποτρίχωσης ευαίσθητης περιοχής, κάτι που όπως λέει, της αποφέρει σήμερα εξαψήφιο εισόδημα ετησίως.

Η ίδια δήλωσε: «Είναι η πιο περίεργη δουλειά στον κόσμο, αλλά και η καλύτερη δουλειά στον κόσμο. Όταν με ρωτούν “τι δουλειά κάνεις;”, απαντώ: “Ξεριζώνω τρίχες από ευαίσθητες περιοχές”, αλλά το απολαμβάνω πραγματικά. Βγάζω πολύ περισσότερα χρήματα απ’ ό,τι έβγαζα στις τράπεζες. Πραγματικά φτάνει σε σημείο που είναι απίστευτο το πόσα βγάζω. Κερδίζω πάνω από εξαψήφιο ποσό τον χρόνο, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έφτανα σε αυτό το επίπεδο».

Ίδρυσε την δική της επιχείρηση

Η Louise αποφάσισε να μιλήσει «ανοιχτά» για το επάγγελμά της και να συμβάλει στην απομυθοποίηση του ταμπού γύρω από την αποτρίχωση της ευαίσθητης περιοχής, ιδρύοντας τη δική της επιχείρηση με το όνομα The Intimate Studio. Μπορεί να είναι μια εντελώς διαφορετική καριέρα από τις τράπεζες, αλλά η ίδια πιστεύει ότι «βρήκε το κάλεσμά της» και απολαμβάνει πραγματικά τη δουλειά της.

«Μου αρέσει να κάνω τις γυναίκες σαν κι εμένα να νιώθουν ότι ανήκουν κάπου», λέει για το ιδιαίτερο επάγγελμά της. «Είμαι πολύ υπέρ της αποδοχής του σώματος, δεν κρίνω κανέναν και κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν άνετα. Αυτό θεωρώ ότι είναι η υπερδύναμή μου, να κάνω μια γυναίκα να αισθάνεται άνετα ακόμα κι όταν κάθεται με τα πόδια ανοιχτά. Μπορείς να κάνεις υπέροχες συζητήσεις με τους πελάτες, τους γνωρίζεις πολύ καλά. Ίσως γνωρίζω περισσότερα μυστικά τους απ’ ό,τι ο καλύτερός τους φίλος», πρόσθεσε.

Η Louise λέει ότι οι περισσότερες πελάτισσές της είναι γυναίκες που «νιώθουν άβολα να πάνε σε σαλόνια ομορφιάς» και θέλει να δείξει ότι «όλοι είναι φυσιολογικοί» και πως ό,τι κι αν πιστεύεις για το σώμα σου, οι περισσότεροι έχουν τις ίδιες ανασφάλειες.

