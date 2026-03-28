Οι Λέικερς επικράτησαν εύκολα των Νετς με 116-99, έχοντας ως κορυφαίο τον Λούκα Ντόντσιτς που σκόραρε 41 πόντους!

Ασταμάτητοι οι Λέικερς, ασταμάτητος και ο Λούκα Ντόντσιτς! Η ομάδα από το Λος Άντζελες επικράτησα με 116-99 των Νετς, με τον Σλοβένο σούπερ σταρ να οδηγεί τους «λιμνανθρώπους» έως την 11η νίκη τους σε 12 παιχνίδια.

Σε ένα ματς που αμφότερες ήταν κοντά στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν ένα επιθετικό ξέσπασμα στο τελευταίο 12λεπτο (31-15) και μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη.

Κορυφαίος του αγώνα ο Λούκα Ντόντσιτς ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση, σκοράροντας 41 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Όστιν Ριβς με 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Τζος Μινότ με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 35-30, 61-59, 85-84, 116-99