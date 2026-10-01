Ο Όστιν Ριβς είπε για το πόσο ζορίζεται να καταλάβει τα αγγλικά του Λούκα Ντόντσιτς, κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Οι Λέικερς έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν, με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι το μεγάλο αστέρι της ομάδας και να ακολουθεί ο Όστιν Ριβς. Οι δυο τους, θα έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, προκειμένου να οδηγήσουν σε μεγάλες νίκες την ομάδα.

Ο Ριβς σε δηλώσεις του στο ESPN, είπε για το πιο δύσκολο κομμάτι, στη συνεργασία του με τον Ντόντσιτς. Συγκεκριμένα, είπε ότι πολλές φορές δεν καταλαβαίνει τα αγγλικά του Σλοβένου, ο οποίος κατά τη διάρκεια του αγώνα, μιλάει και σε άλλες γλώσσες.

Όσα είπε ο Ριβς

«Το πιο δύσκολο είναι να καταλάβεις τα αγγλικά του μέσα στο παρκέ. Αρχίζει να μιλάει πολύ γρήγορα, μιλάει σλοβενικά, σερβικά. Μιλάει τέσσερις γλώσσες. Μερικές φορές τον κοιτάζω και του λέω: “Αγγλικά. Μίλα μου στα αγγλικά. Χρειάζομαι αγγλικά”».