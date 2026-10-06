Λέικερς - Κινγκς 103-127: «Έλαμψε» ο Ντόντσιτς στο πρώτο φιλικό
Στο πρώτο ματς της pre-season των Λέικερς, ξεχώρισε ο Λούκα Ντόντσιτς.
Η ομάδα του Λος Άντζελες επικράτησε με 137-103 των Κινγκς, με τον Σλοβένο «σταρ» να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του και να την... οδηγεί προς τη νίκη.
Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 15:58 λεπτά συμμετοχής.
Luka starred in the first half of NBA preseason action! 21 PTS 3 AST 2 STL 3 3PM https://t.co/LbkLleQRUx— NBA (@NBA) October 6, 2026
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Άκουφ με 19 πόντους.
Τα δωδεκάλεπτα: 28-36, 47-73, 77-99, 103-127
Στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς, οι Γκρίζλις, επικράτησαν των Χοκς με 132-123, οι Πίστονς κέρδισαν τους Σανς με 109-107, οι Σίξερς έκαναν... περίπατο κόντρα στους Νικς με 120-97, με τον Τζειλεν Μπράουν να έχει 22 πόντους και οι Τίμπεργουλβς... διέλυσαν τους Μπακς με 116-97.
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