Λέικερς - Κινγκς 103-127: «Έλαμψε» ο Ντόντσιτς στο πρώτο φιλικό

Παναγιώτης Αρταβάνης
Λέικερς - Κινγκς 103-127: «Έλαμψε» ο Ντόντσιτς στο πρώτο φιλικό
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Οι Λέικερς επικράτησαν των Κινγκς με 127-103 στο πρώτο παιχνίδι της pre-season, με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας.

Στο πρώτο ματς της pre-season των Λέικερς, ξεχώρισε ο Λούκα Ντόντσιτς.

Η ομάδα του Λος Άντζελες επικράτησε με 137-103 των Κινγκς, με τον Σλοβένο «σταρ» να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του και να την... οδηγεί προς τη νίκη.

Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 15:58 λεπτά συμμετοχής.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Άκουφ με 19 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-36, 47-73, 77-99, 103-127

Στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς, οι Γκρίζλις, επικράτησαν των Χοκς με 132-123, οι Πίστονς κέρδισαν τους Σανς με 109-107, οι Σίξερς έκαναν... περίπατο κόντρα στους Νικς με 120-97, με τον Τζειλεν Μπράουν να έχει 22 πόντους και οι Τίμπεργουλβς... διέλυσαν τους Μπακς με 116-97.

@Photo credits: x_lakers
     

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