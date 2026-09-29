Η... μπηχτή του Ριβς για τον ΛεΜπρόν: «Φέτος δεν θα παίζουμε pick n' roll σε κάθε κατοχή»
Μedia day είχαμε χθες για τους Λέικερς, με τον Λούκα Ντόντσιτς να ξεκαθαρίαζει ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα, ενώ τόνισε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Πάντως την παράσταση έκλεψε και ο Όστιν Ριβς με μια ατάκα που πήγαινε προς τον ΛεΜπρόν που πλέον παίζει στους Σίξερς.
«Θα κάνουμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε πέρυσι. Θα είμαστε σε θέση να παίξουμε μπάσκετ με μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Δεν θα χρειάζεται να καταφεύγουμε στο pick-and-roll σε κάθε φάση», ήταν τα λόγια του.
Πλέον οι λιμνάνθρωποι όπως τόνισε και ο Ριβς θα είναι πιο ελεύθεροι στις κατοχές τους σε σχέση με πέρυσι, θέλοντας να κάνουν ένα ξεκίνημα στην μετά-ΛεΜπρόν εποχή στο Λος Άντζελες.
Austin Reaves throwing shade on LeBron at media day 😳👀— Basketball Forever (@bballforever_) September 29, 2026
“We’ll do different things we weren’t capable of doing last year. We’ll be able to play more free flowing basketball. It’s not gonna have to be pick and roll every single possession.”
How far are the Lakers getting this… pic.twitter.com/ApPnyvLecj
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