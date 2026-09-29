Η... μπηχτή του Ριβς για τον ΛεΜπρόν: «Φέτος δεν θα παίζουμε pick n' roll σε κάθε κατοχή»

Η... μπηχτή του Ριβς για τον ΛεΜπρόν: «Φέτος δεν θα παίζουμε pick n' roll σε κάθε κατοχή»

Νίκος Καρφής
Η... μπηχτή του Ριβς για τον ΛεΜπρόν: «Φέτος δεν θα παίζουμε pick n' roll σε κάθε κατοχή»
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Ο Όστιν Ριβς πέταξε ατάκα στη media day των Λέικερς που θα συζητηθεί.

Μedia day είχαμε χθες για τους Λέικερς, με τον Λούκα Ντόντσιτς να ξεκαθαρίαζει ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα, ενώ τόνισε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Πάντως την παράσταση έκλεψε και ο Όστιν Ριβς με μια ατάκα που πήγαινε προς τον ΛεΜπρόν που πλέον παίζει στους Σίξερς.

«Θα κάνουμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε πέρυσι. Θα είμαστε σε θέση να παίξουμε μπάσκετ με μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Δεν θα χρειάζεται να καταφεύγουμε στο pick-and-roll σε κάθε φάση», ήταν τα λόγια του.

Πλέον οι λιμνάνθρωποι όπως τόνισε και ο Ριβς θα είναι πιο ελεύθεροι στις κατοχές τους σε σχέση με πέρυσι, θέλοντας να κάνουν ένα ξεκίνημα στην μετά-ΛεΜπρόν εποχή στο Λος Άντζελες.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

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