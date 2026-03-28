Τεράστια ανατροπή πραγματοποίησαν οι Κλίπερς, επικρατώντας των Πέσερς με 113-114, επιστρέφοντας από το -24 και τον Καουάι Λέοναρντ να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι.

Σε ένα φοβερό παιχνίδι όπου οι Πέισερς ξεκίνησαν αποφασισμένοι και βρέθηκαν να είναι μπροστά μέχρι 24 πόντοι, η ομάδα από το Λος Άντζελες δεν τα παράτησε και μπόρεσε να ανατρέψει την κατάσταση, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Καουάι Λέοναρντ ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ήταν αυτό που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με εύστοχο καλάθι 0.4 πριν το φινάλε. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Άαρον Νέσμιθ με 26 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 42-21, 60-50, 88-86, 113-114

Καβαλίερς - Χιτ: 149-128

Εύκολο βράδυ είχαν οι Καβαλίερς, επικρατώντας των Χιτ με 149-128, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα. Η ομάδα από το Κλίβελαντ, επέβαλλε τον ρυθμό της από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης και σκοράροντας 40 πόντους στο πρώτο 12λεπτο και 41 στο δεύτερο, πήρε τα... ηνία και μπόρεσε να κρατήσει τη διαφορά μέχρι το τέλος και να πανηγυρίσει την 46η νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα. Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ο Μαξ Στρους με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Χάιμε Χάκεζ με 20π.

Τα δωδεκάλεπτα: 40-27, 81-46, 109-87, 149-128

Σέλτικς - Χοκς: 109-102

Οι Σέλτικς επικράτησαν των Χοκς με 109-102, πετυχαίνοντας τη δεύτερη σερί νίκη τους. Σε ένα κλειστό ματς που αμφότερες ήταν κοντά στο σκορ, καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ένα ξέσπασμα από την ομάδα της Βοστώνης στο τρίτο 12λεπτο, ήταν αρκετό έτσι ώστε να πάρε τη διαφορά που ήθελε και να ελέγξει το παιχνίδι μέχρι το φινάλε. Κορυφαίος για τους νικητές ο Πρίτσαρντ με 36 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ μεγάλο παιχνίδι έκανε ο Τζέισον Τέιτουμ με 26 πόντους και 12 ριμπάουντ. Για τους Χοκς ξεχώρισε ο Τζόνσον με 29 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-29, 55-60, 87-88, 109-102

Γκρίζλις - Ρόκετς: 109-119

Επιστροφή στις νίκες για τους Ρόκετς, καθώς επικράτησαν των Γκρίζλις με 109-119. Η ομάδα από Χιούστον, παρότι δεν ξεκίνησε καλά την αναμέτρηση και βρέθηκα πίσω στο σκορ, μπόρεσε να γυρίσει στο παιχνίδι και να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση. Οι Γκρίζλις μετά από αυτή την ήττα, έφτασαν τις πέντε σερί και υπέπεσαν στην 12η θέση με ρεκόρ 24-49. Κορυφαίος για τους νικητές ο Κέβιν Ντουράντ με 25 πόντους, 10 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Πρόσπερ με 31 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-32, 49-56, 83-87, 109-119

Θάντερ - Μπουλς: 131-113

Οι Θάντερ επικράτησαν των Μπουλς με 131-113, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τους Σέλτικς. Οι γηπεδούχοι, παρότι δεν ξεκίνησαν με τον ιδανικότερο τρόπο την αναμέτρηση και έμειναν πίσω στο ημίχρονο με 62-67, μπόρεσαν να επιβάλλουν την κυριαρχία τους στο δεύτερο μέρος και να φτάσουν ως την 58η νίκη τους στο πρωτάθλημα. Πολυτιμότερος του αγώνα ο Αλεξάντερ με 25 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Σέξτον με 22π.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-32, 62-67, 95-88, 131-113

Ράπτορς - Πέλικανς: 119-106

Οι Ράπτορς επικράτησαν των Πέλικανς με 119-106. Αμφότερες ξεκίνησαν την αναμέτρηση, πηγαίνοντας «χέρι-χέρι» στο σκορ, όμως ένα επιθετικό ξέσπασμα από τους γηπεδούχους στη δεύτερη περίοδο, ήταν αρκετό, προκειμένου να πάρουν τα... ηνία και να φτάσουν έως την 41η νίκη τους στο πρωτάθλημα. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Μπαρνς με 26 πόντους, 12 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε Ζάιον Γουίλιαμσον με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-25, 59-44, 90-75, 119-106

Νάγκετς - Τζαζ: 135-129

Ο «τριπλός» Γιόκιτς οδήγησε στους Νάγκετς προς τη νίκη κόντρα στους Τζαζ με 135-129. Η ομάδα του Ντένβερ, έχοντας σε τρομερή βραδιά τον Σέρβο σούπερ σταρ ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, 15 ριμπάουντ και 12 ασίστ,, μπόρεσε να βρει την 47η νίκη της στο πρωτάθλημα. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Κάιλ Φιλιπόφσκι με 25 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-26, 62-62, 98-105, 135-129

Γουόριορς - Γουίζαρντς: 131-126

Την τρίτη τους σερί νίκη πέτυχαν οι Γουόριος, επικρατώντας των Γουίζαρντς με 131-126. Η ομάδα από το Σαν Φρανσίσκο μπόρεσε να πάρει το ντέρμπι κόντρα στους Γουίζαρντς, εμφανίζοντα ένα πολύ πρόσωπο στο τελευταίο 12λεπτο που ήταν αρκετό, προκειμένου να τους δώσει την 36 νίκη τους στο πρωτάθλημα και να τους κρατήσει στο «κόλπο» των Play-in. Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ο Κρίσταπ Προζίνγκις με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 38-25, 72-60, 92-94, 131-126

Μπλέιζερς - Μάβερικς: 93-100

Οι Μάβερικς πήραν το... διπλό από τους Μπλέιζερς, επικρατώντας με 93-100. Αμφότερες ήταν κοντά στο σκορ, καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν ένα μικρό προβάδισμα στο τέλος και μπόρεσαν να ελέγξουν τον ρυθμό και να φτάσουν έως την 24η νίκη τους στο πρωτάθλημα. Κορυφαίος ο Μάρβιν Μπάγκλεϊ με 26 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Τζρου Χόλινιτεϊ με 26 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-32, 51-56, 76-79, 93-100