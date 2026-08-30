Ο Ντούσκος φινάλε με τη 10η θέση στο σκιφ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Άμστερνταμ
Ο Στέφανος Ντούσκος ολοκλήρωσε την παρουσία του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας του Άμστερνταμ, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση στη γενική κατάταξη στο σκιφ ανδρών.
Πρωταθλητής κόσμου πριν από ένα χρόνο στη Σαγκάη, ο 29χρονος κωπηλάτης δεν κατάφερε το Σάββατο (29/8) να πάρει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος.
Το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) αγωνίστηκε στον τελικό Β', όπου κατέλαβε την 4η θέση με χρόνο 6:45.45 και τη 10η στη γενική κατάταξη.
Ο Όλιβερ Ζάιντλερ επανήλθε στην κορυφή του κόσμου στο σκιπ. Ο Γερμανός ολυμπιονίκης του Παρισιού, μετά την ήττα του από τον Ντούσκο πέρυσι και το ασημένιο μετάλλιο στη Σαγκάη, έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής για 4η φορά στην καριέρα του.
Επικράτησε με 6:35.22, με τον Λευκορώσο, Γιαουχένι Ζάλατι να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο σε 6:38.33 και τον Νορβηγό, Γιόνας Σλέτεμαρκ Γιούελ το χάλκινο σε 6:44.03.
Εντυπωσιακό φινάλε επεφύλασσε η μεγάλη κούρσα του πρωταθλήματος, ο οκτάκωπος ανδρών, με την ομάδα της Ολλανδίας να κατακτά το χρυσό μετάλλιο με 5:17.75, μπροστά από τη βάρκα της Μ. Βρετανίας με 5:17.81.
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