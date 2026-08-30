Ο Στέφανος Ντούσκος ολοκλήρωσε την παρουσία του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ καταλαμβάνοντας τη 10η θέση στο σκιφ ανδρών.

Ο Στέφανος Ντούσκος ολοκλήρωσε την παρουσία του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας του Άμστερνταμ, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση στη γενική κατάταξη στο σκιφ ανδρών.

Πρωταθλητής κόσμου πριν από ένα χρόνο στη Σαγκάη, ο 29χρονος κωπηλάτης δεν κατάφερε το Σάββατο (29/8) να πάρει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος.

Το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) αγωνίστηκε στον τελικό Β', όπου κατέλαβε την 4η θέση με χρόνο 6:45.45 και τη 10η στη γενική κατάταξη.

Ο Όλιβερ Ζάιντλερ επανήλθε στην κορυφή του κόσμου στο σκιπ. Ο Γερμανός ολυμπιονίκης του Παρισιού, μετά την ήττα του από τον Ντούσκο πέρυσι και το ασημένιο μετάλλιο στη Σαγκάη, έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής για 4η φορά στην καριέρα του.

Επικράτησε με 6:35.22, με τον Λευκορώσο, Γιαουχένι Ζάλατι να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο σε 6:38.33 και τον Νορβηγό, Γιόνας Σλέτεμαρκ Γιούελ το χάλκινο σε 6:44.03.

Εντυπωσιακό φινάλε επεφύλασσε η μεγάλη κούρσα του πρωταθλήματος, ο οκτάκωπος ανδρών, με την ομάδα της Ολλανδίας να κατακτά το χρυσό μετάλλιο με 5:17.75, μπροστά από τη βάρκα της Μ. Βρετανίας με 5:17.81.



