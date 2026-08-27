Ο Πέτρος Γκαϊδατζής γνώρισε την αποθέωση και από τους αντιπάλους του, στην απονομή των μεταλλίων στο σκιφ ελ. βαρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ.

O Πέτρος Γκαϊδατζής στον υδάτινο στίβο του Άμστερνταμ φόρεσε στο στήθος του το πιο... λαμπερό χρυσό μετάλλιο της καριέρας του.

Ο 25χρονος έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ ελ. βαρών και ήταν τέτοια η ανωτερότητά του, που οι συναθλητές του που τον ακολούθησαν στο βάθρο, ο «ασημένιος» Φελίπε Περέιρα από την Ουρουγουάη και ο «χάλκινος» Αλέξις Γκαρσία από το Μεξικό, σήκωσαν τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή στα χέρια τους.

Ο Γκαϊδατζής, ο οποίος μαζί με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, πριν από μερικές βδομάδες πριν ήταν πρωταθλητής Ευρώπης στο Βαρέζε, ενώ έχει αναδειχθεί και πρωταθλητής Ευρώπης Κ23 το 2022.