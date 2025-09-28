Ο Στέφανος Ντούσκος αναδείχθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής στη Σανγκάη, πραγματοποιώντας ένα συγκλονιστικό τελικό με χρόνο 6:36.75.

Είχε πίστη στον εαυτό του και έβλεπε βάθρο! Το είπε και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας κωπηλάτης στην τελευταία κούρσα της διοργάνωσης ήταν εκπληκτικός! Μπορεί η εκκίνηση του να μην ήταν καλή, αλλά έμεινε σταθερά στην πρώτη τριάδα. Μέχρι τα πρώτα 1000 μέτρα, ο Ολυμπιονίκης κρατήθηκε κοντά στους Ζάιντλερ και Ζάλατι.

Το πέρασμα στα 1500 μέτρα βρήκε τον Ντούσκο στην πρώτη θέση με πέρασμα 4:59.74. Στο τελευταίο 500άρι μεγάλωσε ακόμη παραπάνω την απόσταση για να φτάσει στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με χρόνο 6:36.75.

Δεύτερος τερμάτισε Όλιβερ Ζάιντλερ με χρόνο 6:37.17 και το βάθρο συμπλήρωσε ο Ζάλατι με χρόνο 6:38.60.